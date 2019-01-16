Skoda'nın yeni crossover modeli için teaser videosu paylaşıldı

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Skoda’nın SUV ailesi Kodiaq ve Karoq modellerinin ardından üçüncü üyesine merhaba demeye hazırlanıyor. Çekyalı üretici ürün gamına dahil etmek üzere 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkaracağı yeni crossover modeli için kısa bir teaser videosu paylaştı.

Ön aydınlatma grubuna dikkat çekiyor

Yeni Skoda crossover’ın mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştireceğini bir kez daha resmi olarak onaylayan teaser’da aracın ön taraftan görünen silüetiyle birlikte aydınlatma grubuna dikkat çekildi. Skoda crossover’ın yeni LED farlara ve dinamik sinyal lambası entegre edilmiş LED gündüz farlarına sahip olduğu görülüyor.

Çekyalı üreticinin paylaştığı teaser bizlere çok bir şey anlatmasa da yeni Skoda crossover’ın daha önce sergilenen Vision X konseptini baz alacağını ve Volkswagen’in MQB A0 platformunu kullanacağını biliyoruz. Dolayısıyla söz konusu araç Seat Arona ve Volkswagen T-Cross’un Çekyalı kuzeni olacak. Skoda’nın “SUV tarzını kompakt araçların kıvraklığı ile birleştiren bir araç” olarak tanımladığı crossover’ın bir sürü güvenlik sistemine sahip olacağı ve geniş bir iç hacim sunacağı söyleniyor.

Vision X konsepti

Skoda Kosmiq adıyla satışa sunulması bekleniyor

Geçtiğimiz yıl sergilenen Vision X konseptinde 1.5 litre turbo motor ile arka aks üzerindeki elektrik motorunu ve 48V sistemi bir araya getiren bir teknoloji kullanılıyordu. Benzin ve sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ile çalışabilen bu sistem dört tekerlekten çekişi mümkün kılıyordu. Fakat Skoda crossover’ın üretim bandından T-Cross ve Arona’da kullanılan motorlarla inmesi ve yalnızca önden çekiş sistemiyle sunulması bekleniyor.

Hyundai Kona, Peugeot 2008 ve Ford EcoSport gibi modellere rakip olacak Skoda crossover’ın Kosmiq adıyla satışa sunulacağı düşünülüyor. Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı 7 Mart Perşembe günü kapılarını açacak. Bu tarihe kadar Skoda crossover’ın yeni teaser görselleriyle karşımıza çıkacağını düşünüyoruz.