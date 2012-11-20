Skype, 3.0 sürümü ile Android tabletler için optimizasyon sunuyor





Windows Phone 8 için ilk kez duyurulan ve Windows 8 için de güncelleme alan Skype, bir güncelleme de Android platformu için aldı.





Özellikle Android tablet odaklı olan güncelleme, Galaxy Tab 2, Nexus 7 ve ASUS Transformer Prime başta olmak üzere pek çok model için yenilenmiş bir arayüz sunuyor. Yeni arayüzde ayarlar, arama ve çağrı butonları sağ üst köşeye yerleşmişken, görüşme esnasında ekranın sağ kısmında görüntülü sohbet, sol kısmında ise profil ve son aramalar liste halinde görülebiliyor.





Microsoft'un Windows Live yerine koymayı planladığı Skype, artık bu güncelleme ile Android üzerinden de Windows kimliğinizle erişime açılabiliyor.





Uygulama için en düşük Android 2.1 sürümü ve 800MHz hızında çalışan bir işlemci gerekiyor.









https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=en