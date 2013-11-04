Skype, üçüncü parti uygulama ve donanımlara verdiği desteği kesiyor

Kişileri öncelikle bilgisayarlar daha sonra ise mobil cihazlar üzerinden hem görüntülü hem de yazılı görüştürmeyi uzun yıllardır devam ettiren popüler servislerden Skype, gelen bilgiye göre üçüncü parti uygulama ve donanımlara verdiği desteği kesiyor.

Aralık ayında gelecek yeni sürümüyle görüşme kalitesinin, hızının ve anlık mesajlaşma hizmetlerinin ciddi oranda geliştirileceği belirtilen Skype, mobil cihazların ise batarya ömürleri üzerine olumsuz bir etkide bulunmayacak. Ancak bu sürüm ile 2004 yılından bu yana kullanımda olan masaüstü uygulama programlama ara yüzünü (API) mobil desteği bulunmadığı için emekliye ayıracağını açıklayan firma, sonuç olarak mevcut üçüncü parti yazılım ve donanım ürünlerine verdiği desteği de kesmiş olacak.

Mobil cihazların gelişimine doğru orantılı yeniliklerine devam eden Skype'nin konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.slashgear.com/skype-to-end-all-third-party-app-activity-in-december-03304009/