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Skype, üçüncü parti uygulama ve donanımlara verdiği desteği kesiyor

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Skype, üçüncü parti uygulama ve donanımlara verdiği desteği kesiyor
Kişileri öncelikle bilgisayarlar daha sonra ise mobil cihazlar üzerinden hem görüntülü hem de yazılı görüştürmeyi uzun yıllardır devam ettiren popüler servislerden Skype, gelen bilgiye göre üçüncü parti uygulama ve donanımlara verdiği desteği kesiyor.
Aralık ayında gelecek yeni sürümüyle görüşme kalitesinin, hızının ve anlık mesajlaşma hizmetlerinin ciddi oranda geliştirileceği belirtilen Skype, mobil cihazların ise batarya ömürleri üzerine olumsuz bir etkide bulunmayacak. Ancak bu sürüm ile 2004 yılından bu yana kullanımda olan masaüstü uygulama programlama ara yüzünü (API) mobil desteği bulunmadığı için emekliye ayıracağını açıklayan firma, sonuç olarak mevcut üçüncü parti yazılım ve donanım ürünlerine verdiği desteği de kesmiş olacak.
Mobil cihazların gelişimine doğru orantılı yeniliklerine devam eden Skype'nin konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.slashgear.com/skype-to-end-all-third-party-app-activity-in-december-03304009/ Yorum Yaz
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KalemKolik 5 yıl en beğenilen
Facetime kalitesinde olursa süper olur. Yeminle facetime için mecbur apple tablet aldık yakınlarımızla görüşmek için. Diğer platformaların hepsi videolu görüşmede berbat facetime ile film kalitesinde görüşüyoruz.
Facetime kalitesinde olursa süper olur. Yeminle facetime için mecbur apple tablet aldık yakınlarımızla görüşmek için. Diğer platformaların hepsi videolu görüşme...
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JoeyBane 5 yıl
Skype ses yönünden iyi. Fakat kotalılar için dikkat edilmesi gereken bir konu. 2 günde günde 6'şar saat açık kaldı. 500-600mb kota yedi.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
diğer ses sıkıştırma programları arasındaki tek fark
sesi en iyi sıkıştırıla bilinecek ses aralığında işleyip
sonra Eqlayzır ile sesi yeniden düzenliyor !
kısacası bu programcı olan biri için son derece basit bir işlem !
ama diğer real-time ses iletim programları sesi olduğu gibi alıp iletmeye çalışınca
tam sıkıştırılamayan ses dosyaları sıkıntı oluşturuyor !
yakında açık kaynaklı uygulamalar için
açık kaynaklı algoritma felsefesi yaygınlaşınca
o zaman eskiden skype vardı deriz :D
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Gladiotürk 5 yıl
Hangouts ile Skypeden daha net bir şekilde görüşülüyor. Skype ses görüşmesi açısından iyi sadece..
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KalemKolik 5 yıl en beğenilen
Facetime kalitesinde olursa süper olur. Yeminle facetime için mecbur apple tablet aldık yakınlarımızla görüşmek için. Diğer platformaların hepsi videolu görüşmede berbat facetime ile film kalitesinde görüşüyoruz.
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KalemKolik 5 yıl
Facetime kalitesinde olursa süper olur. Yeminle facetime için mecbur apple tablet aldık yakınlarımızla görüşmek için. Diğer platformaların hepsi videolu görüşmede berbat facetime ile film kalitesinde görüşüyoruz.
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