Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype, yakında bütün cihazlar arasında mesaj senkronizasyonu yapabilecek

5 yıl
5,2b
1
7
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Skype, yakında bütün cihazlar arasında mesaj senkronizasyonu yapabilecek
Microsoft'un sevilen anlık mesajlaşma ve sohbet yazılımı Skype, resmi blog sayfası üzerinden duyurulan gelişmeye göre kısa zaman içerisinde bütün cihazlar arasında senkronizasyon yapabilecek.
Önümüzdeki aylarda bütün platformlar için yayınlanacak bir güncelleme ile kullanıma sunulacağı belirtilen gelişme ile, örneğin tablet üzerinde okunan mesajlar diğer platformlarda da gözükecek (Okunduysa okunmuş olarak) ve böylece çok daha verimli bir sohbet yapısı kurulmuş olacak. Aynı zamanda farklı platformlarda yer alan uygulamalar birçok özel geliştirmeye de kavuşacak.
Konu hakkında Skype tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2014/02/13/skype-push-conversation-sync/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 5 yıl
Skype Windows 8.1 için güncellendi (2.6)

apps.microsoft.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 5 yıl
msn skypetan daha iyiydi ms naptı gitti msni bitirdi skype ı alıp eskiye göre daha berbat hale getirdi mıçtı adete içine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Bende şu olaya çok gülüyorum: MS'in sevilen anlık mesajlaşma ve sohbet yazılımı Skype...
Gören, duyanda gerçekten (yani doğma büyüme) MS'in sanacak, hemde sevilen yazılımı!!!! Bak sen şu işe...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 5 yıl
mobil surumu tam bi iskence. grup sohbetlerinde surekli gecikmeler.vs oluyordu. bas edemedik whatsap a gectik insan gibi normal yazisiyoruz su anda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 5 yıl
ios platformunda bence gayet iyi çalışıyor bazen aralıksız 10 15 saat görüşme yapıyorum şarjda takılı halde kopma filan yok baya iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parallel Killer 5 yıl
apple üç sene önce yaptı olsun microsoft talepleri geçte olsa görebiliyosun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 5 yıl
Microsoft önce adam akıllı çalışır hale getirsin.
Geçmişi tutmaması istendiği halde başka bir pc yada telefondan oturum açınca 1 haftalık tüm yazışmalarınızı getiriyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Motorola Moto G "Ucuz, Hızlı, Karizmatik" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim