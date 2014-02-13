Skype, yakında bütün cihazlar arasında mesaj senkronizasyonu yapabilecek

Microsoft'un sevilen anlık mesajlaşma ve sohbet yazılımı Skype, resmi blog sayfası üzerinden duyurulan gelişmeye göre kısa zaman içerisinde bütün cihazlar arasında senkronizasyon yapabilecek.

Önümüzdeki aylarda bütün platformlar için yayınlanacak bir güncelleme ile kullanıma sunulacağı belirtilen gelişme ile, örneğin tablet üzerinde okunan mesajlar diğer platformlarda da gözükecek (Okunduysa okunmuş olarak) ve böylece çok daha verimli bir sohbet yapısı kurulmuş olacak. Aynı zamanda farklı platformlarda yer alan uygulamalar birçok özel geliştirmeye de kavuşacak.

Konu hakkında Skype tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2014/02/13/skype-push-conversation-sync/