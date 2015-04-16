Skype'ın Mac sürümü yeni özelliklerle güncellendi

Anlık mesajlaşma ve video tabanlı sohbet servisi Skype, Mac tarafında 7.7 sürümüne güncellendi.

Kısa zaman önce Türkçe dil desteği kazanan Mac için Skype, yayınlanan son sürümüyle ise sohbet penceresi içerisinde web bağlantılarının önizlemesini göstermeye başladı. Bu sayede örneğin herhangi bir YouTube bağlantısı direkt olarak sohbet içerisinde oynatma penceresiyle görüntüleniyor ve böylece görsel deneyim bir üst seviyeye çıkartılıyor. Uygulama ayrıca iki farklı önemli hatadan kurtuluyor ve GIF animasyonları da sohbet penceresinde yansıtabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Skype'ın Mac sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.skype.com/2015/04/15/skype-7-7-for-mac-preview-web-links-in-chat/