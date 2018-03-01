Slack'e rakip olacak Hangouts Chat önümüzdeki hafta kullanıma sunuluyor

Google, Hangouts Chat'ten ilk olarak geçen yıl bahsetmişti. Hangouts'un tamamen yeniden tasarlanmış versiyonu olan bu hizmet çoğu Google kullanıcısının alışık olduğu Hangouts mesajlaşma hizmetinin ötesinde Slack'e rakip olmaya geliyor.

Arama devi yeni hizmeti "erken benimseme" programının bir parçası olarak test ediyordu ancak bu süreç sona erdi ve Hangout Chats önümüzdeki hafta tüm G Suite kullanıcılarına sunulmaya başlanacak.

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Tamamen farklı bir hizmet olan Hangouts Chat, Google kullanıcılarının Gmail gelen kutularında erişebildikleri Hangouts'un yerini almayacak. Daha çok bulut tabanlı şirket içi iletişim ve iş birliği hizmeti arayan işletmelere hitap edecek.

Hangouts Chat'te tıpkı Slack platformunda olduğu gibi farklı ekipler için sanal odalar oluşturulabiliyor. Ayrıca belirli hedefler etrafında görevleri ve ekipleri organize etmek için de kullanılabilir.

Yardıma hazır 25 botla geliyor

Her bir sanal oda 8.000 kişi kapasitesine sahip dolayısıyla 28 dili destekleyen hizmetin sadece küçük işletmelere hitap edecek şekilde tasarlandığı söylenemez. Kullanıcılar kendi içlerinde direkt olarak mesajlaşabilecekleri gibi grup halinde de iletişim kurabiliyorlar.

Google kullanıcıların tüm platformlardan hizmete erişebilmesi için Hangouts Chat uygulamasının Android, iOS, macOS ve Windows versiyonlarını sunacak. Ayrıca servise erişmek için bir web arayüzünün olacağını da belirtelim.

Hangouts Chat, sizinle paylaşılan veya iş arkadaşlarınız tarafından erişilen dosyalar konusunda sizi uyarabilen @Drive'ın yanı sıra toplantı planlamanıza yardımcı olan @Meet gibi çeşitli işlevsellikler sunan 25 dahili botla birlikte geliyor.

Google, önümüzdeki haftadan itibaren G Suite kullanıcıları için Hangouts Chat'i kullanıma sunmaya başlayacak. Böylece G Suite'i kullanan şirketler istedikleri taktirde yeni hizmetten faydalanmaya başlayabilecekler.

https://techcrunch.com/2018/02/28/hangout-chat-googles-slack-competitor-comes-out-of-beta/