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Twitter'a Yer İşaretleri özelliği geldi

Popüler sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların tweet'leri kolayca kaydetmesine olanak sağlayan Yer İşaretleri özelliğini kullanıma sundu. Peki bu özellik nasıl çalışıyor?
1 yıl
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Twitter'ın Yer İşaretleri'ni test etmeye başladığını ilk olarak geçtiğimiz yıl öğrenmiştik. Bu özellik kullanıcıların tweet'leri daha sonra okumak üzere kaydedebilmelerini sağlıyor.
Bugüne kadar kullanıcılar daha sonra okumak istedikleri bir tweet olduğunda beğenerek veya kendilerine DM yoluyla göndererek bir anlamda işaretlemiş oluyorlardı. Ancak bunun da pek kullanışlı bir yöntem olmadığı ortada. Yer İşaretleri özelliğiyle bunların hiçbirini yapmaya gerek kalmadan istediğiniz tweet'leri kaydedebileceksiniz.
Ayrıca Bkz. "Lego'dan tüfek yapıp Instagram'da paylaşan lise öğrencisi tutuklandı"
Tweet'lerin daha sonra okumak üzere kaydedildiğini sadece siz bileceksiniz. Yani tweet'i yayınlayan hesap, hangi gönderilerinin hangi kullanıcılar tarafından Yer İşaretleri'ne eklendiğini bilemeyecek.

Twitter'ın Yer İşareti özelliği nasıl kullanılır?

Artık her tweet'in altında ilgili gönderiyi direkt mesaj yoluyla veya farklı şekillerde paylaşmanıza olanak sağlayan yeni bir paylaşım simgesi göreceksiniz. Kaydetmek istediğiniz bir tweet olduğunda ise bu simgeye dokunarak "Tweeti Yer İşaretlerine ekle"yi seçmeniz yeterli olacak.
Daha sonra istediğiniz zaman Profil butonunuza dokunup Yer İşaretleri bölümünü ekrana getirerek bu tweet'leri okuyabileceksiniz. Kaydettiğiniz gönderileri Yer İşaretleri'nden kolayca kaldırabileceğinizi de belitelim.
Yer İşaretleri an itibariyle Twitter'ın Android ve iOS uygulamalarının yanı sıra veri dostu Twitter Lite'da ve mobil sitede kullanılabiliyor. Şirket, özelliğin masaüstü platforma ne zaman geleceğini ise henüz açıklamadı.

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WB 1 yıl
Hazimsizliklarindan catlayip patlamislar yine
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DnyL 1 yıl
Gereksiz bir özellik eklemesi daha..
Zaten favorilere ekle düğmesi bunun içindi, ama tuttular facebook' a özenip kalp mevzunu getirdiler..site pavyona döndü..
Bu özelliği getireceklerine kalpleme işini kaldırıp yıldız puanlama ve sonra oku ilavesi yapsalar çok güzel olacaktı ama yapmadılar..
Zaten bu dünyada kim güzel şeyler yapıyor ki..
Neyse..
1 Yanıt Yanıtla +2
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astegon 1 yıl DnyL
Bence gereksiz değil. Pocket kurun chrome'a eklenti olarak ben sonra okumalıkları oraya atıyorum.
Pocket'ı olmayanlar / bilmeyenler için güzel bir özellik.
Bir de "gradually" dağıtılıyor herhalde bana gelmedi daha...
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