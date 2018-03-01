Twitter'a Yer İşaretleri özelliği geldi

Twitter'ın Yer İşaretleri'ni test etmeye başladığını ilk olarak geçtiğimiz yıl öğrenmiştik. Bu özellik kullanıcıların tweet'leri daha sonra okumak üzere kaydedebilmelerini sağlıyor.

Bugüne kadar kullanıcılar daha sonra okumak istedikleri bir tweet olduğunda beğenerek veya kendilerine DM yoluyla göndererek bir anlamda işaretlemiş oluyorlardı. Ancak bunun da pek kullanışlı bir yöntem olmadığı ortada. Yer İşaretleri özelliğiyle bunların hiçbirini yapmaya gerek kalmadan istediğiniz tweet'leri kaydedebileceksiniz.

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Tweet'lerin daha sonra okumak üzere kaydedildiğini sadece siz bileceksiniz. Yani tweet'i yayınlayan hesap, hangi gönderilerinin hangi kullanıcılar tarafından Yer İşaretleri'ne eklendiğini bilemeyecek.

Twitter'ın Yer İşareti özelliği nasıl kullanılır?

Artık her tweet'in altında ilgili gönderiyi direkt mesaj yoluyla veya farklı şekillerde paylaşmanıza olanak sağlayan yeni bir paylaşım simgesi göreceksiniz. Kaydetmek istediğiniz bir tweet olduğunda ise bu simgeye dokunarak "Tweeti Yer İşaretlerine ekle"yi seçmeniz yeterli olacak.

Daha sonra istediğiniz zaman Profil butonunuza dokunup Yer İşaretleri bölümünü ekrana getirerek bu tweet'leri okuyabileceksiniz. Kaydettiğiniz gönderileri Yer İşaretleri'nden kolayca kaldırabileceğinizi de belitelim.

Yer İşaretleri an itibariyle Twitter'ın Android ve iOS uygulamalarının yanı sıra veri dostu Twitter Lite'da ve mobil sitede kullanılabiliyor. Şirket, özelliğin masaüstü platforma ne zaman geleceğini ise henüz açıklamadı.