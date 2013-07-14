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Test Yazılımları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Son AnTuTu güncellemesi Intel işlemci hakimiyetini sona erdirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,4b
1
22
Test Yazılımları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son AnTuTu güncellemesi Intel işlemci hakimiyetini sona erdirdi

Son haftalarda Intel'in Clover Trail+ ve sonraki Bay Trail mimarili işlemcilerinin rakip Exynos veya Snapdragon gibi ARM tabanlı rakiplerine benchmark skorlarında yaklaştığını veya geçtiğini görüyoruz. Özellikle AnTuTu skorlarında ortaya çıkan bu tablo Bay Trail ile Intel'in ARM'ı ciddi bir şekilde zorlayacağı yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

Ancak bazı analiz uzmanlarının yaptığı incelemeler skorlarda hataların olduğunu ortaya çıkardı. AnTuTu benchmark platformunda yapılan bazı temel güncellemeler ARM işlemcilerin performansının yüzde 50, Intel işlemcilerin performansının yüzde 292 artmasına neden oldu.

AnTuTu 2.9.4 sürümü ile birlikte Intel'in benzersiz bir derleyicisi kullanılmaya başlandığı için Intel işlemciler testlerdeki bazı bölümleri pas geçerek skorlarını arttırmaya başladı. Ancak konunun anlaşılması ile birlikte bir güncelleme yayınlayan AnTuTu, Intel'in performansının da testlerde düşmesini sağladı.

Bununla birlikte testlerde bazı aşamaları pas geçme ihtimaline karşı AnTuTu, Ağustos ayında yeni bir test standardı yayınlayacak. Bu tarihten sonra rekabet açısından daha adil bir ölçüm yapılacağı sözü veriliyor. Uzmanlar Ağustos sonrasında mobil işlemciler açısından testlerde değişiklikler yaşanabileceğini belirtiyor.

http://www.androidauthority.com/analyst-says-intel-beating-arm-in-benchmarks-was-a-sham-243526/ Yorum Yaz
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FrecoB 6 yıl en beğenilen Lova
frisby77

Bu adamın işi yok mu bu saatte oturmuş haber yapıyor.

İşi bu.
1 Yanıt Yanıtla +43
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fuckulteli 6 yıl
Mesut Abinin, Erdi Abinin ve işi bilen diğer kullanıcıların sentetik test sonuçlarına göre mobil cihaz almayın demelerini haklı gösteren bir haber. Telefon bazen düşük puanda alsa oyunlarda başarılı bir grafik izleyebiliyor. Veya tam tersi yüksek skorlar alıp aksaklıları olabiliyor. Bu test sonuçlarına güvenmemek lazım, bu sonuçlar işlemcinin, GPU'nun neler yapabileceğini gösterebilir belki ama neler yaptığını, o an neler verdiğini göstermeyecektir, bunun için kullanıp denemek gerek..
Mesut Abinin, Erdi Abinin ve işi bilen diğer kullanıcıların sentetik test sonuçlarına göre mobil cihaz almayın demelerini haklı gösteren bir haber. Telefon baze...
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FTX58 6 yıl
İntelin her zaman ki üç kağıtları işte
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wolferto 6 yıl
yüzkerede söylerim apple a chipset yapam samsungun exynosu hepsinden iyidir qualqomm dahil s600 versiyonu 70 fpslere ulaşsada kare atlıyor ama exynos octa versiyonu 60fps de stabil kalıyor sanki vysnc yi açmış gbi görüntü akıyor oyunda exynos farklıdır kardeş kimse kafa tutamadı şu ana kadar s800 daha görmedik orda olaylar biraz karışık adamlar dark knight rises da bile birsürü grafik eklenmiş s800 yongası için bakıcaz görücez
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wolferto 6 yıl
antutya bakıyorum transformer prime general mobile discoverynin üstünde gel gelelim most wantedi oynatamıyor kardeşim 2 dk lık yolu 3 bucuk dakkada bitiriosun olcak şeymi ya ama antutuya bakıosun htc one x önde discovery onuda geçiyor oyun performansında hata tegra 3 lerde tegrazonede olmayan oyunların çogu kasıyor :) ama antutuda hepsi başı çekio ben antutuya güvenmem arkadas
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yunusfurkanayse 6 yıl
Takila takila %30 performans xD...neyse devam et
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yunusfurkanayse 6 yıl
Artik performans noktasinda oyle tecrubelere sahip oldum ki inanin ne benchmark testlerine ne de ayri bir test uygulamasina ihtiyacim var. Marketteki bircok oyunu grafik yeteneklerini sinama adina denemek cok daha mantikli. Cunku siz istediginiz benchmark testinin grafik kismini deneyin oradaki sizin oynayacaginiz oyun olmuyor ...epic gamesin o muhtesem testini oyun diye acip oynayaniniz yoktur. Cogu denedikten sonra siler bile. Onemli olan oyunlar noktasindaki performansi. Menu gecisleri. Multitasking noktasinda nasil bir performans izledigi. Cihazda yigilma olup olmadigi. Isinmanin duzenli olup olmadigi vs. Bunlar o sacma sapan testlerden cok daha iyi fikirler veriyor insana. Misal galaxy s4 alacaksiniz. Evet su an snapdragon 800 u ve tegra 4 u bir kenara birakirsak piyasadaki en iyi chipsete sahip. Ama bunun size yansimasi onemli. Hala touchwizde kasilmalar var. Guncellemeden once reset atma gibi hatalar mevcuttu. Nasil bir bela ise rehber sorunu yasayan olu gibi hala ayakta.Simdi benchmark testlerinin hic bir ise yaramadigini goruyorsunuz. Htc one bence androidin bu en buyuk sikintisini bertaraf edip mukemmel bir is cikardi. Benchmarklara gore degil tecrubelere gore alinacak bir cihaz size. 4.2.2 den sonra zaten cihaz mukemmel oldu.Eger sizde saf islemci performansina degil de size ne verdigine bakiyorsaniz bu aptalca testleri bosverin gitsin.
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levent_taka61 6 yıl yunusfurkanayse
yunusfurkanayse

Artik performans noktasinda oyle tecrubelere sahip oldum ki inanin ne benchmark testlerine ne de ayri bir test uygulamasina ihtiyacim var. Marketteki bircok oyunu grafik yeteneklerini sinama adina denemek cok daha mantikli. Cunku siz istediginiz benchmark testinin grafik kismini deneyin oradaki sizin oynayacaginiz oyun olmuyor ...epic gamesin o muhtesem testini oyun diye acip oynayaniniz yoktur. Cogu denedikten sonra siler bile. Onemli olan oyunlar noktasindaki performansi. Menu gecisleri. Multitasking noktasinda nasil bir performans izledigi. Cihazda yigilma olup olmadigi. Isinmanin duzenli olup olmadigi vs. Bunlar o sacma sapan testlerden cok daha iyi fikirler veriyor insana. Misal galaxy s4 alacaksiniz. Evet su an snapdragon 800 u ve tegra 4 u bir kenara birakirsak piyasadaki en iyi chipsete sahip. Ama bunun size yansimasi onemli. Hala touchwizde kasilmalar var. Guncellemeden once reset atma gibi hatalar mevcuttu. Nasil bir bela ise rehber sorunu yasayan olu gibi hala ayakta.Simdi benchmark testlerinin hic bir ise yaramadigini goruyorsunuz. Htc one bence androidin bu en buyuk sikintisini bertaraf edip mukemmel bir is cikardi. Benchmarklara gore degil tecrubelere gore alinacak bir cihaz size. 4.2.2 den sonra zaten cihaz mukemmel oldu.Eger sizde saf islemci performansina degil de size ne verdigine bakiyorsaniz bu aptalca testleri bosverin gitsin.

bizde bişiy konuşuyon zannettik gelmiş trollük yapmışın sonunda batırmışın işi.. htc oneymiş one lan derler adama hotanto vahşilerinin seveceği acayip menülü garip bi cihaz sen touchwiz e kurban ol...
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DH Misafiri 6 yıl
bu dalevereleri çinli işlemci üreticileri yapiyordu intelde bu daleverele bulastiysa diyecek bisi yok.
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casperfriendly 6 yıl
erdi abi hiç uyumuyorsun herhalde....
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byhackermstf 6 yıl
intel bay trail skor konusunda ben söylemiştim işlemciler çıktıktan sonra performansını diye işlemciler çıkmadı ama hile oldugu belli oldu
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cagataykoroglu 6 yıl
neo01470
Vay intel vaay

Programı intel mi yazdı da vay intel vay?
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KANUNI61 6 yıl
parayı kim verirse lider o intelin hepyaptığı işler
yahudi zihniyeti
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FTX58 6 yıl
İntelin her zaman ki üç kağıtları işte
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