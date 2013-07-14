Son AnTuTu güncellemesi Intel işlemci hakimiyetini sona erdirdi





Son haftalarda Intel'in Clover Trail+ ve sonraki Bay Trail mimarili işlemcilerinin rakip Exynos veya Snapdragon gibi ARM tabanlı rakiplerine benchmark skorlarında yaklaştığını veya geçtiğini görüyoruz. Özellikle AnTuTu skorlarında ortaya çıkan bu tablo Bay Trail ile Intel'in ARM'ı ciddi bir şekilde zorlayacağı yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.





Ancak bazı analiz uzmanlarının yaptığı incelemeler skorlarda hataların olduğunu ortaya çıkardı. AnTuTu benchmark platformunda yapılan bazı temel güncellemeler ARM işlemcilerin performansının yüzde 50, Intel işlemcilerin performansının yüzde 292 artmasına neden oldu.





AnTuTu 2.9.4 sürümü ile birlikte Intel'in benzersiz bir derleyicisi kullanılmaya başlandığı için Intel işlemciler testlerdeki bazı bölümleri pas geçerek skorlarını arttırmaya başladı. Ancak konunun anlaşılması ile birlikte bir güncelleme yayınlayan AnTuTu, Intel'in performansının da testlerde düşmesini sağladı.





Bununla birlikte testlerde bazı aşamaları pas geçme ihtimaline karşı AnTuTu, Ağustos ayında yeni bir test standardı yayınlayacak. Bu tarihten sonra rekabet açısından daha adil bir ölçüm yapılacağı sözü veriliyor. Uzmanlar Ağustos sonrasında mobil işlemciler açısından testlerde değişiklikler yaşanabileceğini belirtiyor.

http://www.androidauthority.com/analyst-says-intel-beating-arm-in-benchmarks-was-a-sham-243526/