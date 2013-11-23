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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Son iki yılın Galaxy amiral gemi modellerine ait KitKat güncelleme planı internete sızdırıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son iki yılın Galaxy amiral gemi modellerine ait KitKat güncelleme planı internete sızdırıldı

Google'ın Android 4.4 KitKat sürümünü yayınlamasının üzerinden üç hafta gibi bir zaman geçmişken, bir veya iki model haricinde üreticilerin kesin güncelleme takvimi halen yayınlanmadı. Bu bakımdan sızıntı veya dedikodular yoluyla firmaların yol haritaları ortaya çıkıyor.

Son olarak Galaxy Note 2 için Android 4.3 güncellemesini yayınlayan Samsung'un KitKat yol haritası da sızdırılan bir görselde ortaya çıktı. Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 yanında Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modellerinden de halen önemli satış rakamları bekleyen Samsung, KitKat güncellemesini de buna göre planlıyor.

Sızan dökümana göre Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 modellerinin Ocak 2014 itibariyle KitKat güncellemesini almaya başlayacağı görülüyor. Geçen yılın amiral gemi modelleri Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modelleri ise Mart-Nisan 2014 döneminde Android 4.4 güncellemesine kavuşacak. 

Samsung genelde yazılımsal bir problem veya art arda sürüm lansmanı olmadığı sürece söz verdiği tarihte güncellemeleri yayınlamaya gayret ediyor. Bu bakımdan görsel doğruysa kullanıcılar takvimlerine bu tarihleri not edebilir.  

http://www.phonearena.com/news/Leaked-document-shows-when-certain-Samsung-models-will-get-the-Android-4.4-update_id49623 Yorum Yaz
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brk-bjk 6 yıl en beğenilen
Yalnız böyle bir ss yi 5dk uğraşma ile isteyen herkes yapabilir neden bunu samsung un. çok gizli bir bilgisi gibi haber yapıyorsunuz
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ALBAY 6 yıl
Evet beyler ağır işsizim




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ALBAY 6 yıl
Note 3 ün yanında N900 yazıyor N9000 olmayacak mı?
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1 Avatar
Batuhaan. 6 yıl
S3 mininin durumu be olacak [>:]
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Pi 6 yıl
S3ten kurtuldumya isterse hic vermesin. Samsung pismanliktir beyler unutmayin. G2 Guncelleme almasa bile rahat 2 senesi var cihazin.
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DH Misafiri 6 yıl
n 9000Q yada gelecekmi bu 4.4 kitkat ve 4kvideo ozelligine guncelleme gelirse super olacak
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smart1978 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

n 9000Q yada gelecekmi bu 4.4 kitkat ve 4kvideo ozelligine guncelleme gelirse super olacak

4K video Note3 icin islemciyle alakali her ne kadar kamerasi yeterli olsa da kameranin hakkini veren islemci suan icin Snapdragon lu Note 3 yani N9005 . O yuzden Android 5 de ciksa Note 3 N9000Q veya N900 lere 4K video gelmeyecek.

Note3 e Kitkat bence Galaxy S V ( 5) ciktiktan 1 ay sonra gelir.
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DH Misafiri 6 yıl
n 9000Q yada gelecekmi bu 4.4 kitkat ve 4kvideo ozelligine guncelleme gelirse super olacak
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Charue2 6 yıl
herkeste aynı şey arkadaş yok dondu yok öyle yok böyle alışırsınız. zaten samsung bunun denemesini yapmadan piyasaya sürüyor hey Allahım ya!
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FlyingUnderpants 6 yıl
O değil de Nexus4 e yükledik hiçbirşey değişmedi. Menuye arka plan resmi bile atayamıyoruz. Kitkat ile Nexus4 e ne gibi ozellikler geldi bilen varsa yazsın ltf. (Hangouts'un default mesajlaşma uygulaması olmasından başka.)
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1tiger1 6 yıl
s3'e 4.3 geldi de ne oldu?Sonuç yine hüsran olacak.
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ALBAY 6 yıl
Evet beyler ağır işsizim




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muratkaya 6 yıl
Güncellemelerin geç alınması bir sorun olarak duruyor ancak bağımsız geliştiriciler neredeyse her telefon için en yeni sürümleri hazırlayıp çok hızlı bir şekilde kullanıcılara sunuyor. Bu durumda Samsung gibi devlerin bu insanlarla ortak proje yürütmemesini anlamıyorum.
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smart1978 6 yıl muratkaya
muratkaya

Güncellemelerin geç alınması bir sorun olarak duruyor ancak bağımsız geliştiriciler neredeyse her telefon için en yeni sürümleri hazırlayıp çok hızlı bir şekilde kullanıcılara sunuyor. Bu durumda Samsung gibi devlerin bu insanlarla ortak proje yürütmemesini anlamıyorum.

Samsung islemci GPU gibi bilesenlerinin tam kaynak kodlarini yayinlamadigi surece hickimse birsey gelistiremez. O yuzde illa Samsung alinacaksa Snapdragon lu olanlari tercih etmek akillica .
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The Raider 6 yıl
Samsungun palavralarına artık kimse inanmıyor kendimizi kandırmayalım.. ace 2 için geçen yıl sonuna kadar güncelleme gelecek diye kaç tane takvim yayınladılar ve aradan 1 sene geçti ben telefonu sattım bile daha geldi mi gelmedi mi bilmiyorum.. iphone minimum 4.7 inç ekranlı bir telefon çıkarırsa tercihim kesinlikle o olacak.. o olmazsa nexus.. başka telefondan güncelleme beklemeyin
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