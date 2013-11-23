Son iki yılın Galaxy amiral gemi modellerine ait KitKat güncelleme planı internete sızdırıldı





Google'ın Android 4.4 KitKat sürümünü yayınlamasının üzerinden üç hafta gibi bir zaman geçmişken, bir veya iki model haricinde üreticilerin kesin güncelleme takvimi halen yayınlanmadı. Bu bakımdan sızıntı veya dedikodular yoluyla firmaların yol haritaları ortaya çıkıyor.





Son olarak Galaxy Note 2 için Android 4.3 güncellemesini yayınlayan Samsung'un KitKat yol haritası da sızdırılan bir görselde ortaya çıktı. Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 yanında Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modellerinden de halen önemli satış rakamları bekleyen Samsung, KitKat güncellemesini de buna göre planlıyor.





Sızan dökümana göre Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 modellerinin Ocak 2014 itibariyle KitKat güncellemesini almaya başlayacağı görülüyor. Geçen yılın amiral gemi modelleri Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modelleri ise Mart-Nisan 2014 döneminde Android 4.4 güncellemesine kavuşacak.





Samsung genelde yazılımsal bir problem veya art arda sürüm lansmanı olmadığı sürece söz verdiği tarihte güncellemeleri yayınlamaya gayret ediyor. Bu bakımdan görsel doğruysa kullanıcılar takvimlerine bu tarihleri not edebilir.

http://www.phonearena.com/news/Leaked-document-shows-when-certain-Samsung-models-will-get-the-Android-4.4-update_id49623