Son iki yılın Galaxy amiral gemi modellerine ait KitKat güncelleme planı internete sızdırıldı

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Google'ın Android 4.4 KitKat sürümünü yayınlamasının üzerinden üç hafta gibi bir zaman geçmişken, bir veya iki model haricinde üreticilerin kesin güncelleme takvimi halen yayınlanmadı. Bu bakımdan sızıntı veya dedikodular yoluyla firmaların yol haritaları ortaya çıkıyor.
Son olarak Galaxy Note 2 için Android 4.3 güncellemesini yayınlayan Samsung'un KitKat yol haritası da sızdırılan bir görselde ortaya çıktı. Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 yanında Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modellerinden de halen önemli satış rakamları bekleyen Samsung, KitKat güncellemesini de buna göre planlıyor.
Sızan dökümana göre Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 modellerinin Ocak 2014 itibariyle KitKat güncellemesini almaya başlayacağı görülüyor. Geçen yılın amiral gemi modelleri Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modelleri ise Mart-Nisan 2014 döneminde Android 4.4 güncellemesine kavuşacak.
Samsung genelde yazılımsal bir problem veya art arda sürüm lansmanı olmadığı sürece söz verdiği tarihte güncellemeleri yayınlamaya gayret ediyor. Bu bakımdan görsel doğruysa kullanıcılar takvimlerine bu tarihleri not edebilir.
http://www.phonearena.com/news/Leaked-document-shows-when-certain-Samsung-models-will-get-the-Android-4.4-update_id49623 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4K video Note3 icin islemciyle alakali her ne kadar kamerasi yeterli olsa da kameranin hakkini veren islemci suan icin Snapdragon lu Note 3 yani N9005 . O yuzden Android 5 de ciksa Note 3 N9000Q veya N900 lere 4K video gelmeyecek.
Note3 e Kitkat bence Galaxy S V ( 5) ciktiktan 1 ay sonra gelir.
Samsung islemci GPU gibi bilesenlerinin tam kaynak kodlarini yayinlamadigi surece hickimse birsey gelistiremez. O yuzde illa Samsung alinacaksa Snapdragon lu olanlari tercih etmek akillica .
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