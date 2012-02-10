Sony, 22 Şubat'taki PS Vita çıkışı ile yayınlanacak PSP oyunların listesini açıkladı

Haber Editörü
Japonya'da bir süredir satışta olan ancak 500 000 barajını henüz geçebilen Sony'nin taşınabilir oyun konsolu PS Vita, 22 Şubat'ta Avrupa ve ABD çıkışı için çalışmalarını hızlandırdı.
Bu bölgelerde de hüsrana uğramak istemeyen Sony, 22 Şubat'ta 26 Vita oyununu da piyasaya sürecek. Ayrıca PSP sahibi olup ta PS Vita'ya geçerken eski oyunlarını da yanında getirmek isteyenlere de Sony büyük bir paket hazırlıyor.
Resmi blogdan yapılan duyuruya göre 22 Şubat'ta 275 PSP oyunu PS Vita için de indirilebilir olacak. Oyunlar PlayStation Store üzerinden indirilebilecekken daha önce bu yapımlara sahip olanlar ücret ödemeyecek.
İsteyen kullanıcılar mağaza üzerinden satın aldığı oyunları doğrudan PS Vita'ya indirip kurabilecek, isteyen kullanıcılar zaten PSN üzerinde bulunan oyunlarını yeniden indirebilecek, dileyen kullanıcılar ise PS3 XMB üzerinde bulunan PSP oyunlarını USB kablosu ile aktarabilecek.
Ancak Sony bir oyunu en fazla iki cihaz üzerinde aktive edilebiliyor. Üçüncü bir cihaz varsa birisinin aktivasyonunun iptal edilmesi gerekiyor.
PS Vita'nın kristal siyahı renginde 3G+WiFi modeli 959TL, kristal siyahı rengi WiFi modeli ise 799TL olarak ön siparişe başladı.
PS Vita, 5 inçlik 960 x 544 piksel çözünürlüğünde dokunmatik OLED ekran, dokunmatik arka yüzey, çift analog kontrol, ön ve arka kamera, 4 çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci, 512MB RAM, SGX543MP4+ grafik birimi ve 128MB VRAM, WiFi, 3G özellikleri ile zengin bir oyun deneyimi sunuyor.
PS Vita hafıza kartlarının fiyatlandırması ise şöyle: 4GB - 29.99$, 8GB - 44.99$, 16GB - 69.99$ ve 32GB - 119.99$.
İlk etapta yayınlanacak 275 PSP yapımının ardından Sony yeni PSP oyunlarını da yayınlamaya devam edecek. 22 Şubat'ta yayınlanacak. 275 adet oyun içindeki PSP yapımları şu şekilde, kalan oyunlar PSP Mini oyunları:
101-in-1 Megamix300: March To Glory
The 3rd BirthdayAce Combat: Joint Assault
Adventures To Go!Alpha Mission II
Archer Maclean's MercuryArmored Core 3 Portable
Armored Core: Last Raven Portable
Armored Core: Silent Line Portable
Art of FightingAssassin's Creed: Bloodlines
Baseball Stars ProfessionalBlade Dancer Lineage of Light
BlazBlue Portable: Calamity Trigger
BlazBlue: Continuum Shift IIBlazing Souls Accelate
BombermanBomberman '94
Bomberman LandBomberman Legacy
ChameleonClaDun x2
Cladun: This is an RPG!Class of Heroes
Corpse PartyCreature Defense
Crimson Gem SagaDarkstalkers Chronicle: The Chaos Tower
DaxterDead or Alive Paradise
Dirt 2Disgaea 2: Dark Hero Days
Disgaea: Afternoon of DarknessDisgaea: Infinite
Dissidia 012 [Duodecim] Prologus: Final Fantasy
Dissidia 012 [Duodecim]: Final Fantasy
Dissidia: Final FantasyDJ Max Portable 3
Dragon's LairDragoneer's Aria
Dungeon ExplorerDungeon Explorer: Warriors of Ancient Arts
Dungeon Maker Hunting GroundDynasty Warriors
Dynasty Warriors Vol. 2Dynasty Warriors: Strike Force
Eye of Judgment LegendsFading Shadows
Fatal FuryFate/Extra
Final Fantasy IV: The Complete Collection
Final Fantasy Tactics: The War of the Lions
Gladiator BeginsGod of War: Chains of Olympus
God of War: Ghost of SpartaGuilty Gear XX Accent Core Plus
Half-Minute HeroHarvest Moon: Boy and Girl
Harvest Moon: Hero of Leaf ValleyHoard
Hot BrainIL-2 Sturmovik: Birds of Prey
Innocent Life: A Futuristic Harvest MoonJikandia: The Timeless Land
Justice League HeroesKenka Bancho: Badass Rumble
The King of Fighters '94The King of Fighters '95
Knights in the NightmareLara Croft Tomb Raider: Legend
League BowlingLegend of Heroes, The: Trails in the Sky
LEGO Batman: The VideogameLEGO Harry Potter Years 5-7
LEGO Pirates of the CaribbeanLord of Arcana
Lord of the Rings, The: Aragorn's QuestLunar: Silver Star Harmony
Magician LordMajor League Baseball 2K11
Mana Khemia: Student AllianceMega Man: Maverick Hunter X
Metal SlugMetal Slug 2
Metal Slug AnthologyMetal Slug XX
Military History: Commander: Europe at War
Mimana Iyar ChronicleMonster Hunter Freedom Unite
MX vs. ATV: ReflexNBA 2K10
NBA 2K11NBA 2K12
NeoGeo Heroes: Ultimate ShootingNeutopia
New Adventure IslandNo Heroes Allowed!
Patapon 2Petz Dogz Family
Petz Hamsterz BunchPetz Saddle Club
Phantom Brave: The Hermuda TrianglePool Hall Pro
Power Stone CollectionPrince of Persia: Revelations
Prince of Persia: Rival SwordsPrince of Persia: The Forgotten Sands
Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood!
Prinny: Can I Really Be the Hero?Puzzle Guzzle
Ridge RacerRiviera: The Promised Land
Samurai ShodownSamurai Shodown Anthology
Samurai Warriors: State of WarShin Megami Tensei: Persona
Shin Megami Tensei: Persona 2: Innocent Sin
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shock TroopersSNK Arcade Classics Volume 1
SOCOM U.S. Navy SEALs: Tactical Strike
Soldier BladeSoul Calibur: Broken Destiny
Street Fighter Alpha 3 MaxSuper Sidekicks
Super Star SoldierSyphon Filter: Logan's Shadow
Tactics Ogre: Let Us Cling TogetherTekken 6
TNT RacersTokobot
Tom Clancy's EndwarTom Clancy's Ghost Recon Predator
Tom Clancy's Splinter Cell: EssentialsTron: Evolution: The Video Game
UFC Undisputed 2010Ultimate Board Game Collection
Ultimate Ghosts'n GoblinsValhalla Knights
VertigoVictory Run
Warriors of the Lost EmpireWarriors Orochi
Warriors Orochi 2What Did I do to Deserve This My Lord?
What Did I do to Deserve This My Lord? 2
Wild Arms XFWorld Heroes
World Sports CompetitionWorms: Battle Islands
WWE Smackdown Vs. Raw 2011Yggdra Union
Ys SevenYs: The Oath in Felghana
Z. H. P.: Unlosing Ranger Vs. Darkdeath Evilman
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Bazıları demiş artık akıllı telefonlarda da güzel oyunlar oynanabiliyor.Bende SGS2 var ve grafikleri güzel diyebileceğim 1-2 oyun var.Grafikler iyi olsa da dokunmatik ekran yüzünden oyun oynanmıyor.
PS Vita taşıma sorunu olmayan bir kişi gider 1000 TL'ye şuan için PS Vite + hafıza kartı + oyun alabilir.Kalan 500 TL'ye güzel bir telefon alabilir.İphone 4S fiyatından gidersek PS vita + SGS 2 üste +500 TL para kalıyor sanırım.
Demem şu ki bana kimse akıllı telefon varken PS Vita'mı alınır demesin.Güzel bir akıllı telefon alacağın para yerine daha iyi oyun deneyimi sağlayan PS Vita ve konuşmanı sağlayacak bir telefon alabilirsin.
PS Vita'nın donanımına da laf etmeyin.Kaç senelik konsollarda ne kadar güzel oyunlar oynanıyor görüyorsunuz.
Düşüncelerim böyledir.
Açık söylim yiğenlerimin hepsine 3ds aldım ve fiyatlrı ve oyun çeşitliliği çok iyiydi. Birde çocuklar yönelik oyunları bir hayli fazla. Aşağı yukarı 165 dolara mal oldu bana. PSV almaya kalksam inanılmaz pahalı ve oyun sıkıntısı olan bir cihaz.
Şu bir gerçek PSV kırılmış olsa diyelim kopya oyun olmuş olsa ki desteklemiyorum ama kesinlikle satışını yine artırmaz. Çok pahalı bir cihaz yine. Özellikle Türkiyedeki belirtilen satış fiyatı ile.
Birte şu faktör psp zamanında bu denli akıllı telefonlar yoktu ve yaygın değildi . İlk çıktığı zaman zaten yoktu akıllıtelefonlar bir kaç model vardı. Şimdi ise android ve iphone türü akıllı telefonlarda anlık zevkli oyunlarla güzel vakit geçirmek ve fazladan yer kaplamamları PSV nın alınabilirliğini çok büyük ölcüde olamsada etkiledi.
PSV öyle bir teknoloji ile çıkmalıydıki çıktığı zaman "-vay be Sony yaptı yine" demeliydik ama öyle ahım şahım iananılmaz bir teknoloji yoktu. Herkezin bildiği bir teknoloji ile çıktı. PSP çıktığında emsali yoktu ufacık aletde filim izliyor 3D oyun oynuyor intenetde sörf yapılabiliyordu. PSP ilk çıktığı zamanda böyle emsal bir tknoloji iyasada yoktu. Ama şimdi PSV de tek farklı olan oled ekranı ve arka dokunmatik paneli geri kalan özeliklerinin daha iyisini akıllı telefonlarda yapılabiliyor. Çözünürlüğü bile yetersiz neden yetersiz samsun bile ufacık telefona 720p lik ekran yapması PSV nın ne denli emsalsiz olmayışını gösteriyor.
Demek istediğim PSV donanımı ile önceki nesil PSP vita gibi hayran bırakmadı açıkcası. Tekoloji hızlı gelişiyor iken bu denli geri kalmış demiyeyimde zamanın teknoloji si ile üstünlük sağlamak çok zor.
bu kadar yazıyada gerek yoktu gerçi. Daha önceki cihazı alanlar beni daha iyi anlar. Cihazda iananılmaz bir teknoloji üstün bir donanım olsaydı ne fiyatını eleştirirdim nede saçma sapan olan hafıza kartını. Derdim adamlar piyasada adını bile zikredemediğimiz bir teknoloji kullanmış parasınıda hak ediyor derdik ama öyle değil işte. Ve bu neden benim gibi kişilerin daha doğrusu düşünenlerin PSV ya ilgisinin azaldığını gösteriyor ki buda satış rakamlarından belli oluyor.
Haklısın Dh yazmıyorsa veya yukarıda okumadıysam o konuda yorum yapmam büyük terbiyesizlik.
Oyunlar, cihaz, hafıza kartları vs her şeyi pahalı bu zıkkımın. Anladın?
Fiyat bilgisini bu yazinin tam olarak neresinde okudun sorabilir miyim??
mario
zelda
kirby
metroid
pokemon
ve diger efsanelerin gelmesi lazim.
Tamam geçme sen,biz uncharted oynayalim sen mario oyna.