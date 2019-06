Sony, 22 Şubat'taki PS Vita çıkışı ile yayınlanacak PSP oyunların listesini açıkladı

Japonya'da bir süredir satışta olan ancak 500 000 barajını henüz geçebilen Sony'nin taşınabilir oyun konsolu PS Vita, 22 Şubat'ta Avrupa ve ABD çıkışı için çalışmalarını hızlandırdı.





Bu bölgelerde de hüsrana uğramak istemeyen Sony, 22 Şubat'ta 26 Vita oyununu da piyasaya sürecek. Ayrıca PSP sahibi olup ta PS Vita'ya geçerken eski oyunlarını da yanında getirmek isteyenlere de Sony büyük bir paket hazırlıyor.





Resmi blogdan yapılan duyuruya göre 22 Şubat'ta 275 PSP oyunu PS Vita için de indirilebilir olacak. Oyunlar PlayStation Store üzerinden indirilebilecekken daha önce bu yapımlara sahip olanlar ücret ödemeyecek.





İsteyen kullanıcılar mağaza üzerinden satın aldığı oyunları doğrudan PS Vita'ya indirip kurabilecek, isteyen kullanıcılar zaten PSN üzerinde bulunan oyunlarını yeniden indirebilecek, dileyen kullanıcılar ise PS3 XMB üzerinde bulunan PSP oyunlarını USB kablosu ile aktarabilecek.





Ancak Sony bir oyunu en fazla iki cihaz üzerinde aktive edilebiliyor. Üçüncü bir cihaz varsa birisinin aktivasyonunun iptal edilmesi gerekiyor.

PS Vita'nın kristal siyahı renginde 3G+WiFi modeli 959TL, kristal siyahı rengi WiFi modeli ise 799TL olarak ön siparişe başladı.





PS Vita, 5 inçlik 960 x 544 piksel çözünürlüğünde dokunmatik OLED ekran, dokunmatik arka yüzey, çift analog kontrol, ön ve arka kamera, 4 çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci, 512MB RAM, SGX543MP4+ grafik birimi ve 128MB VRAM, WiFi, 3G özellikleri ile zengin bir oyun deneyimi sunuyor.

PS Vita hafıza kartlarının fiyatlandırması ise şöyle: 4GB - 29.99$, 8GB - 44.99$, 16GB - 69.99$ ve 32GB - 119.99$.





İlk etapta yayınlanacak 275 PSP yapımının ardından Sony yeni PSP oyunlarını da yayınlamaya devam edecek. 22 Şubat'ta yayınlanacak. 275 adet oyun içindeki PSP yapımları şu şekilde, kalan oyunlar PSP Mini oyunları:

