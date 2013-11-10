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Sony, Android 4.4 KitKat yol haritasını güncelledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
1
60
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, Android 4.4 KitKat yol haritasını güncelledi

Google'ın Android 4.4 KitKat lansmanı ile birlikte üreticiler de kendi yol haritalarını belirlemeye başlıyor. Xperia serisi ile bu yıl çıkışa geçen Sony, KitKat güncellemesini olabildiğince çok cihaza verecek.

Sony, ilk etapta 9 cihazını güncellemeye hazırlanıyor. Şartlara göre ise diğer modeller için de güncelleme masaya yatırılacak. Sony önce Android 4.3 güncellemesini verecek ve ardından KitKat sürümüne odaklanacak. Firmanın Android 4.3 güncellemesi vereceği cihazlar şu şekilde:

- Xperia Z
- Xperia Z1
- Xperia ZL
- Xperia ZR
- Xperia Z Ultra
- Xperia Tablet Z
- Xperia T 
- Xperia TX 
- Xperia V 

Firmanın KitKat güncellemesi vereceği cihazlar ise şu şekilde sıralanıyor. Ancak şimdilik kesin bir zaman verilmiyor:

- Xperia Z
- Xperia Z1
- Xperia ZL
- Xperia Z Ultra
- Xperia Tablet Z 

http://www.slashgear.com/sony-xperia-kitkat-schedule-updated-07304649/ Yorum Yaz
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Barthemana 6 yıl en beğenilen
Sp alanlar ortada kaldi.
1 Yanıt Yanıtla +23
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TempleJoker 6 yıl
Klasik sony abi 1 senelik cihazlara bile güncelleme vermez. Ortada kalırsın. Bir Sola magduru
1 Yanıt Yanıtla +11
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Frankdal 6 yıl
Hahahahaha
Millet sp diye otuyordu.Ortada kaldilar muhahahahahahaha komedi ya 1 hafta once atip tutuyordu

3 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 5 yıl
samsung galaxsi pocket 4.3 günceleme geliyor remide 512 mb

sony isi xperia s 4.1 4.3 bile cıkarmıyor remi ise 1 cigabayt
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thestell 5 yıl
Hadi canım sp guncelleme almazsa sony demeyin bana bir daha
Guncelleme almayan telefon mu olur jb ile cıkıyor daha da guncelleme yok
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antonidas 6 yıl
xperia sp= fan boy morartan.
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Ride Or Die 6 yıl
Sp nerede göremedim ?

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gently weeps 6 yıl Ride Or Die
*RedLine™
Sp nerede göremedim ?



Bilgi eksikliği var az yukarı bakarsan görürsün
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qarizma369 6 yıl
arkadaslar xperia sp 4.3 ü de 4.4 ude alacak
kaynak:http://www.sonymobile.com/tr/software/phones/xperia-sp/
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ReaxioN_01 6 yıl qarizma369
Ha ha işte bu haber süper
Fanboylar nerdesiniz hadi görelim sizi
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LilTunechi 6 yıl
S3 alın sp almayın demiştim buyrun
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BurakTirpanli 6 yıl
Sony Xperia SP'ye nasıl vermez güncelleme ? Donanımı diğer telefon modellerine göre daha iyiydi. Çok saçma almaktan caydım.
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antonidas 6 yıl LilTunechi
LilTunechi
S3 alın sp almayın demiştim buyrun


sp 4.3 ve 4.4 alıyor, sen buyur...
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Illustrious. 6 yıl LilTunechi
LilTunechi

S3 alın sp almayın demiştim buyrun


Çok iyi halt yemişsin. Samsung S3'e verdiği bozuk 4.3'leri bir daha yollamamak üzre geri çekerken, SP alanlar 10 gün sonra 4.3'ü daha sonrada 4.4'ü alacak
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ultraslan.1905 6 yıl
şu güncelleme konusunun iyice suyu çıktı 1 gb ram olan tüm cihazlarına verse ne olacak sanki cihazların donanımlarımı yetmeyecek bu sony de beni deli ediyor
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Vash The Stampede 6 yıl
zl kullanıyorum, diyeceğim o ki:
yırttık abicim, yırttık!
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wolf silver 6 yıl
Kimse Sony Xperia ION ve Xperia S den bahsetmiyor. Bunlara ne olacak. Galaxy S3 ile hemen hemen aynı anda çıktılar. Hatta ion 2 ay sonra çıktı..
Şu Sony gümbür gümbür geliyor , 2014 te Sony samsungun yerine geçecek, diyenler nerde??? Böyle mi gelecek? 1 yıllık kullanicilari köşeye atarak mi gelecek???
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SEO-Uzmanı 6 yıl
FireFox OS yol haritası şimdiden belli ama :)
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