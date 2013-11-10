Sony, Android 4.4 KitKat yol haritasını güncelledi

Haber Editörü
Google'ın Android 4.4 KitKat lansmanı ile birlikte üreticiler de kendi yol haritalarını belirlemeye başlıyor. Xperia serisi ile bu yıl çıkışa geçen Sony, KitKat güncellemesini olabildiğince çok cihaza verecek.
Sony, ilk etapta 9 cihazını güncellemeye hazırlanıyor. Şartlara göre ise diğer modeller için de güncelleme masaya yatırılacak. Sony önce Android 4.3 güncellemesini verecek ve ardından KitKat sürümüne odaklanacak. Firmanın Android 4.3 güncellemesi vereceği cihazlar şu şekilde:
- Xperia Z
- Xperia Z1
- Xperia ZL
- Xperia ZR
- Xperia Z Ultra
- Xperia Tablet Z
- Xperia T
- Xperia TX
- Xperia V
Firmanın KitKat güncellemesi vereceği cihazlar ise şu şekilde sıralanıyor. Ancak şimdilik kesin bir zaman verilmiyor:
- Xperia Z
- Xperia Z1
- Xperia ZL
- Xperia Z Ultra
- Xperia Tablet Z
http://www.slashgear.com/sony-xperia-kitkat-schedule-updated-07304649/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sony isi xperia s 4.1 4.3 bile cıkarmıyor remi ise 1 cigabayt
Guncelleme almayan telefon mu olur jb ile cıkıyor daha da guncelleme yok
Bilgi eksikliği var az yukarı bakarsan görürsün
kaynak:http://www.sonymobile.com/tr/software/phones/xperia-sp/
sp 4.3 ve 4.4 alıyor, sen buyur...
Çok iyi halt yemişsin. Samsung S3'e verdiği bozuk 4.3'leri bir daha yollamamak üzre geri çekerken, SP alanlar 10 gün sonra 4.3'ü daha sonrada 4.4'ü alacak
yırttık abicim, yırttık!
Şu Sony gümbür gümbür geliyor , 2014 te Sony samsungun yerine geçecek, diyenler nerde??? Böyle mi gelecek? 1 yıllık kullanicilari köşeye atarak mi gelecek???
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1873 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, uygulama haber