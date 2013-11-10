Sony, Android 4.4 KitKat yol haritasını güncelledi





Google'ın Android 4.4 KitKat lansmanı ile birlikte üreticiler de kendi yol haritalarını belirlemeye başlıyor. Xperia serisi ile bu yıl çıkışa geçen Sony, KitKat güncellemesini olabildiğince çok cihaza verecek.





Sony, ilk etapta 9 cihazını güncellemeye hazırlanıyor. Şartlara göre ise diğer modeller için de güncelleme masaya yatırılacak. Sony önce Android 4.3 güncellemesini verecek ve ardından KitKat sürümüne odaklanacak. Firmanın Android 4.3 güncellemesi vereceği cihazlar şu şekilde:





- Xperia Z

- Xperia Z1

- Xperia ZL

- Xperia ZR

- Xperia Z Ultra

- Xperia Tablet Z

- Xperia T

- Xperia TX

- Xperia V





Firmanın KitKat güncellemesi vereceği cihazlar ise şu şekilde sıralanıyor. Ancak şimdilik kesin bir zaman verilmiyor:





- Xperia Z

- Xperia Z1

- Xperia ZL

- Xperia Z Ultra

- Xperia Tablet Z

http://www.slashgear.com/sony-xperia-kitkat-schedule-updated-07304649/