Sony HDR-MV1 Video Music Recorder "Konser kaydetmeyi sevenlere özel" ön inceleme

Sony, anı kaydetmeyi sevenlere özel geliştirdiği yeni kamerası Sony HDR-MV1 Video Music Recorder ile dar alanda olabilecek en yüksek görüntü ve ses kalitesini bir arada sunuyor. Böylece hem çekenler rahat edecek hem de izleyenler.

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Özellikle cep telefonlarının video kayıt yeteneklerinin artmasıyla beraber konserlerin değişmez birer parçası da cep telefonu ile anı yakalamak isteyenler oldu.Bu durum o kadar popüler kimi zaman arkada kalanlar cep telefonu ekranlarından başka bir şey göremez oluyorlar.