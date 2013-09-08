Sony HDR-MV1 Video Music Recorder "Konser kaydetmeyi sevenlere özel" ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Özellikle cep telefonlarının video kayıt yeteneklerinin artmasıyla beraber konserlerin değişmez birer parçası da cep telefonu ile anı yakalamak isteyenler oldu.
Bu durum o kadar popüler kimi zaman arkada kalanlar cep telefonu ekranlarından başka bir şey göremez oluyorlar.
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Bu durum o kadar popüler kimi zaman arkada kalanlar cep telefonu ekranlarından başka bir şey göremez oluyorlar.
Sony, anı kaydetmeyi sevenlere özel geliştirdiği yeni kamerası Sony HDR-MV1 Video Music Recorder ile dar alanda olabilecek en yüksek görüntü ve ses kalitesini bir arada sunuyor. Böylece hem çekenler rahat edecek hem de izleyenler.
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Zoom gibi üreticilerin zaten yıllardır benzer çözümleri var sonynin yenilikçi bir hareketi yok ki bu konuda hatta çok geç kalınmış bir hamle bence...
Bence basligi 'oninceleme'den baska ifade ile atmaniz daha uygun olur. Onincelemede kalan o kadar cok incelemeniz var ki :)