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Sony HDR-MV1 Video Music Recorder "Konser kaydetmeyi sevenlere özel" ön inceleme

5 yıl
10,4b
1
Video Kameralar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Özellikle cep telefonlarının video kayıt yeteneklerinin artmasıyla beraber konserlerin değişmez birer parçası da cep telefonu ile anı yakalamak isteyenler oldu.

Bu durum o kadar popüler kimi zaman arkada kalanlar cep telefonu ekranlarından başka bir şey göremez oluyorlar.

Sony, anı kaydetmeyi sevenlere özel geliştirdiği yeni kamerası Sony HDR-MV1 Video Music Recorder ile dar alanda olabilecek en yüksek görüntü ve ses kalitesini bir arada sunuyor. Böylece hem çekenler rahat edecek hem de izleyenler.
 

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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Sony her cephede saldırıya geçti maşallah

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Ufkis 5 yıl
Cihaz Türkiye'de satışa çıktımı çıkmadıysa gelecekmi acaba
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UnInvited_Guest 5 yıl
Lumia 1020 varken boyutlarda işin içine girdiğinde gereksiz olmuş açıkçası.
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daedlus 5 yıl
Sinema çekimi için kullananlar olabilir :D
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DH Misafiri 5 yıl
Siz konsepti yanlış anlamışsınız mesut abi,konser için değil amatör youtube müzisenleri için bu alet kendi müzik kliplerini çeksinler diye...Zaten arkanızdaki tvde konser görüntüleri değil,ev ortamındakimüzisyenleri görüyoruz...
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Konungariket Sverige 5 yıl
çoğu konsere kamera sokmak yasak boş bir cihaz olmuş ...
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fortunasuper 5 yıl
sony 2 ürün parasına 1 ürün satmaya devam ederse hep böyle sony olarak kalır elalem aya gidiyor naber?
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JoeyBane 5 yıl
Mikrofonların rot-balansı bozulmuş:)
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@CAN@ 5 yıl
Çok ergonomik değil gibi, fakat ses kaydı harika.
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OBA INC 5 yıl
samsontech.com/...

Zoom gibi üreticilerin zaten yıllardır benzer çözümleri var sonynin yenilikçi bir hareketi yok ki bu konuda hatta çok geç kalınmış bir hamle bence...
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oray 5 yıl
onincelemesi tamam da incelemesi olacagindan supheliyim, inceleme icin bir konsere gidip kayit yapmaniz lazim, onincelemeden oteye gitmez bu is kisaca.
Bence basligi 'oninceleme'den baska ifade ile atmaniz daha uygun olur. Onincelemede kalan o kadar cok incelemeniz var ki :)
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Technotronic 5 yıl
Sony ifa fuarında dersine iyi çalışmış ve birçok alanda başarılı cihazlara imza atmış durumda.Sony en dürüst firmalardan biridir.
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