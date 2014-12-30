Sony MDR-XB950BT Test Masamızda

Haber Editörü
Sony'nin, MDR serisi ile güzel işler çıkarttığını az çok hepimiz biliyoruz, bu bağlamda son model kablosuz kulaklıklardan biri olan XB950BT'yi, sizler için test ediyoruz.
Teknik Detaylar:
Sürücü: 40 mm Dome tipi
Hassasiyet: 102 dB
Frekans Tepkisi: 3-28 kHz (kablo) 20 Hz-20 KHz (Bluetooth)
Hassasiyet: 102 dB
Frekans Tepkisi: 3-28 kHz (kablo) 20 Hz-20 KHz (Bluetooth)
Tipi: Arkası Kapalı
Ses Format Desteği: SBC, AAC ve apt-X®
Direnç:24 ohm
Destek: Bluetooth 3.0
NFC: Var
Blueotooth Profiller: A2DP, AVRCP , HFP ,HSP
Aktif Gürültü Önleme: Var
Mikrofon:Omni Directional electret condenser
Mikrofon Frekans: 100 Hz - 4 Khz
Direnç:24 ohm
Destek: Bluetooth 3.0
NFC: Var
Blueotooth Profiller: A2DP, AVRCP , HFP ,HSP
Aktif Gürültü Önleme: Var
Mikrofon:Omni Directional electret condenser
Mikrofon Frekans: 100 Hz - 4 Khz
Çekim Mesafesi:10 m
Kablo Uzunluğu: 1.2 metre
Ağırlık: 280 gr
Ağırlık: 280 gr
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1- Ses şiddeti kesinlikle az hem kablolu hem bluetoothlu hem telde hem pcde hem tvde... SES SEVIYESI AZ.
2-Zaten ses seviyesi az bir de yüzü titreten bass falan demişler yok oyle bişey tamam bassların tonu derinliği fena degil ama ya gerisi. Şarkının içindeki diger tinilari sesleri bozuyor boğuk boğuk caliyor. TITRETEN BIR BASS YOK.
Geriye kalan olumsuzlukları yazmayacagim fakat bu iki nokta kesinlikle genelde anlatıldığı gibi değil. 2 özelliği güzel 1- Evet ÇOK RAHAT 2-BLUETOOTH KOLAYLIGI
Sonuç kulaklık tabiki çöp değil ama bence 600tl bu kulaklik için çok fazla.
Fakat kablolu performansi xb450 ile ayni seviyede. Onuda 140tl civari teknosadan temin edebilirsiniz.
Butun olay bt modunda extrabass tusu. Gercekten tartismasiz bir ozellik. Tam aradigim bir ozellikti.
Titreme icin pioneer cl 751 modelini tavsiye ederim
yorumları çok çok yeni gördüm. su anda hi res bluetooth kulaklığı olan 1abt ile tüm zamanımı geçirmekteyim. detaylar kulaklıkta saklı sadece deneyip kullanmak gerek. hi res çok farklı bir boyut ses ve ses kültürü olarak karşımıza çıkıyor. egerki ben hem bass hemm hi res ses almak istiyorum diyenlere audio technica ath-ws1100 modeli yeni çıkacak modeldir. konuyu saptırmamak en doğrusu xb950bt tabiki bassda çok iyi ama tizde sahnede midlerde kesinlikle benm istediğimi karşılamamakta genel itibariyle orta ve ortaüst klansmanda çok iyi kulaklık türkiyede piyasasında. 1abt nin bas konusunda çok iyi iş çıkarttığını 98db olmasına rağmen seste xb950bt ye göre çok az bir fark var ama detay ve ldac dsee artııııııııııı smaster hx mukemmel otesi iş çıkartmaktadır. sony gerçekten çok iyi bir marka dünya markalarından bir çok kulaklığı denememe rağmen bunları soylemekteyim. audeze ve hifiman bu kulaklıklara dahildir. sony de planar magnetic kulvarda kendine yer edinmeyi planlıyor fakat armatürlerin babası olan z7 ye yakın ve geçen kulak içi performansta ses olmadığı için bunu biraz geri plana aldılar. hd800 e kimse iyi demesin çok kristalize bir ses sahip yapar ses rengi var. shure se846 ise tamamen sökülebilir oyuncak fiyat farkıda bundan kaynaklı ama armatür iyi kulaklık önermemi isteyen olursa kesinlikle sony xba-a2 modeli hem uygun hemde çok iyi verim alınacak bir kulaklıktır. ,
tavsiye isteyen arkadaşlar pm den yazzabilir.
bu incelenen ürünü tavsiye edermisiniz? birde bluetooth 3 olması kafamı kurcalıyor. Enerji tüketimi 4.0 a göre nasıl acaba? birde bu extra bass ı hangi güç kaynağı iler besliyor? pil mi yoksa içindeki batarya ile mi?