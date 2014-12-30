Sony MDR-XB950BT Test Masamızda

Sony'nin, MDR serisi ile güzel işler çıkarttığını az çok hepimiz biliyoruz, bu bağlamda son model kablosuz kulaklıklardan biri olan XB950BT'yi, sizler için test ediyoruz.

Teknik Detaylar:

Sürücü: 40 mm Dome tipi

Hassasiyet: 102 dB

Frekans Tepkisi: 3-28 kHz (kablo) 20 Hz-20 KHz (Bluetooth)

Tipi: Arkası Kapalı

Ses Format Desteği: SBC, AAC ve apt-X®

Direnç:24 ohm

Destek: Bluetooth 3.0

NFC: Var

Blueotooth Profiller: A2DP, AVRCP , HFP ,HSP

Aktif Gürültü Önleme: Var

Mikrofon:Omni Directional electret condenser

Mikrofon Frekans: 100 Hz - 4 Khz

Çekim Mesafesi:10 m

Kablo Uzunluğu: 1.2 metre

Ağırlık: 280 gr



