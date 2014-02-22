Sony, PS4 için özel olarak hazırladığı sanal gerçeklik gözlüğünü GDC 2014 kapsamında görücüye çıkartabilir

Yeni nesil oyun konsolu Playstation 4 ile hem ülkemiz hem de dünya genelinde büyük bir başarı elde eden Sony'nin, bilgileri uzun zamandır gelen sanal gerçeklik gözlüğünü GDC 2014 kapsamında görücüye çıkartabileceği konuşuluyor.

TechRadar sitesinin şirketin içerisinden aldığı bilgiye göre, Sony'nin Oculus Rift'e rakip olarak benzer yapıda geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğü kullanıma sunulmaya hazır durumda. Gövde kalitesi ve çözünürlük açısından oldukça etkileyici olduğu belirtilen ürün, tahminler doğru çıkarsa da 17 Mart tarihinde San Francisco merkezli olarak düzenlenecek GDC (Oyun Geliştiricileri Konferansı) 2014 kapsamında resmi olarak duyurulacak.

Teknik ayrıntıları henüz bilinmeyen sanal gerçeklik gözlüğünün, tasarım olarak ayrıntılarına burada değindiğimiz Sony HMZ-T3Q modeliyle büyük benzerlik taşıyacağı da yapılan tahminler arasında yer alıyor.

http://www.techradar.com/news/gaming/sony-set-to-reveal-ps4-virtual-reality-headset-at-gdc-2014-1226620