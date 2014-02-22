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Sony, PS4 için özel olarak hazırladığı sanal gerçeklik gözlüğünü GDC 2014 kapsamında görücüye çıkartabilir

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, PS4 için özel olarak hazırladığı sanal gerçeklik gözlüğünü GDC 2014 kapsamında görücüye çıkartabilir
Yeni nesil oyun konsolu Playstation 4 ile hem ülkemiz hem de dünya genelinde büyük bir başarı elde eden Sony'nin, bilgileri uzun zamandır gelen sanal gerçeklik gözlüğünü GDC 2014 kapsamında görücüye çıkartabileceği konuşuluyor.
TechRadar sitesinin şirketin içerisinden aldığı bilgiye göre, Sony'nin Oculus Rift'e rakip olarak benzer yapıda geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğü kullanıma sunulmaya hazır durumda. Gövde kalitesi ve çözünürlük açısından oldukça etkileyici olduğu belirtilen ürün, tahminler doğru çıkarsa da 17 Mart tarihinde San Francisco merkezli olarak düzenlenecek GDC (Oyun Geliştiricileri Konferansı) 2014 kapsamında resmi olarak duyurulacak.
Teknik ayrıntıları henüz bilinmeyen sanal gerçeklik gözlüğünün, tasarım olarak ayrıntılarına burada değindiğimiz Sony HMZ-T3Q modeliyle büyük benzerlik taşıyacağı da yapılan tahminler arasında yer alıyor.

http://www.techradar.com/news/gaming/sony-set-to-reveal-ps4-virtual-reality-headset-at-gdc-2014-1226620 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
swat882 5 yıl en beğenilen
Microsoft'un atak yapması gerekiyor, rekabet olmazsa biz yanarız...

Sony çok paragöz bir firma
2 Yanıt Yanıtla +6
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E_Aydin35 5 yıl
Bu seviyede gereklimi açıkcası çok tartışılır, hangi oyun için kullanılabilir bir durum oluştururki?
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ilker90 5 yıl
bir cisim yaklaşıyor

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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xaimwadi 5 yıl
Hiç oyun oynamayı sevmem ama bu gözlüğü merak ediyorum...
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kralexx42 5 yıl
Konsoldan pahalı aksesuar olmaz herhalde
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crossmatch 5 yıl
50bin adet Developer kit satan adamlarla rekabet zordur Sony'cim. Bence Oculusa yatırım yapmalıydın. Çıkaracağın makinanın fiyatını herkes tahmin edebiliyor.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
önce bi ps4 alalımda
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kımyasal 5 yıl
Piyasa tam olarak bu ürünlere hazır değil.Hem fiyatlarda yüksek,sonuçta şirketler belirli miktarda arge maliyetini ekliyorlar.
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keskin53 5 yıl
robocop ev versiyonu
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Kilbox 5 yıl
4000 TL" mi Ozaman Gamepadle Oynamaya Devam


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canguler917 5 yıl
para yok ps4 alamadık bide gözlüğü kaldı.
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dere.beyi 5 yıl
999 $
türkiye fiyatıyla 4,000 tl
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