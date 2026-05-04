    Yeni Call of Duty oyunu PS4'e çıkış yapabilir

    Call of Duty: Modern Warfare 4, sürpriz bir platforma çıkış yapabilir. CoD içeriklerini sızdırmasıyla bilinen popüler bir oyuncu, yeni Call of Duty oyununun PS4 konsolunda test edildiği bildirdi.

    Call of Duty dünyasında tanınmış bir leaker olan HeyImAlaix, yeni Call of Duty oyununun şu anda Sony PlayStation 4'te test edildiğini duyduğunu açıkladı. Bu isim, geçmişte CoD oyunlarına gelecek skinler ve detaylar hakkında haberler paylaşmıştı.

    Call of Duty: Modern Warfare 4'ün erken sürümlerinin PlayStation 4'te test edildiği ortaya atıldı. Paylaşım, Activision ve Infinity Ward'ın 2026 Call of Duty oyununu eski konsollara getirmeyi planladığını, PS4 ve Xbox One sürümlerinin PS5 ve Xbox Series X/S ile birlikte piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Activision ve Infinity Ward, bir sonraki Call of Duty oyununu henüz resmi olarak onaylamadı, resmi adını veya çıkış tarihini henüz açıklamadı.

    Sevilen nişancı serisinin en yeni oyunu, resmi duyurudan önce birçok söylentiye konu oldu. İlk bilgiler, serinin 2026'daki çıkışının Modern Warfare alt serisine geri döneceğini öne sürüyordu. Haziran 2025'ten gelen sızıntılar ise yeni Call of Duty'nin Kore Yarımadası'nda geçeceğini ortaya çıkardı. Söylentiler ayrıca Modern Warfare 4'ün hikayesinin doğrudan Modern Warfare 3'ü izleyeceğini ve Makarov ile Konni Grubu arasında yeni bir çatışmaya odaklanacağını öne sürüyordu.

    Call of Duty: Modern Warfare 4'ün Ekim 2026'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Hayranlar bir sonraki Call of Duty oyununu dört gözle beklerken, Treyarch ve Raven Software, en yeni oyun için yeni içerikler eklemeye devam ediyor. Black Ops 7, 30 Nisan'da 3. Sezon ortası güncellemesini aldı ve oyuna Onsen, Summit ve Hacienda olmak üzere üç yeni 6v6 harita geldi. Onsen, 2v2 oyun modunu da destekliyor. Geliştiriciler ayrıca Season 3 Reloaded ile oyuna iki yeni silah ekledi: Siren özel silahı ve Katana yakın dövüş silahı.

