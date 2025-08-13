Giriş
    PUBG, eski nesil konsollara veda ediyor

    Krafton, PUBG: Battlegrounds'un PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerinin bu sonbaharda sonlandırılacağını duyurdu. Oyun, yalnızca PS5 ve Xbox Series X|S konsollarda oynanabilecek.

    pubg xbox one & playstation 4 çalışmayacak Tam Boyutta Gör
    Daha önce 2025 yol haritasında duyurulduğu gibi, PUBG'nin konsol versiyonunun mevcut nesil konsollara taşınması için hazırlıklar tamamlandı. Eski nesil konsol sahipleri için bu, resmi desteğin sona ermesi anlamına geliyor.

    Son tarih 13 Kasım 2025

    PUBG, 13 Kasım 2025'te Xbox One ve PlayStation 4'te artık oynanamayacak, indirilemeyecek. Platformlar için son tarih, 13 Kasım’da planlanan sunucu bakımının ardından gelecek ancak program her platform için inceleme sürecine bağlı olarak değişiyor.

    Mevcut hesap verilerinin ve satın alınan öğelerin korunacağı doğrulandı. Oyuncular, değişiklikten sonra istedikleri zaman PS5 veya Xbox Series X|S'te oyuna giriş yaparak mevcut hesaplarından oynamaya devam edebilecek, ayrıca bir transfer süreci olmayacak.

    Xbox kullanıcıları, 13 Kasım'da platformun Akıllı Teslimat süreci aracılığıyla yeni sürüme geçirilecek. PlayStation sahiplerinin güncelleme yayınlandığında PlayStation Store'dan PUBG'nin PS5 sürümünü indirmesi gerekecek.

    PUBG yeni nesil konsollarda 60FPS çalışacak

    Duyuruda tüm platformlarda kararlı 60FPS deneyimi sağlamak amacıyla tüm platformlarda adil oyun deneyimi hedefinin bir öncelik olduğu da eklendi. Bunun için Xbox Series S'te Çözünürlük Modu ve Performans Modu seçenekleri bulunacak.

    • Xbox Series S: 1080p / 1440p - 60FPS / 30FPS
    • Xbox Series X: 2160p - 60FPS
    • PlayStation 5: 1440p - 60FPS
    • PlayStation 5 Pro: 2160p - 60FPS
    Kaynakça https://pubg.com/en/news/9005 https://insider-gaming.com/pubg-to-end-xbox-one-ps4-support-in-november/
