PUBG, eski nesil konsollara veda ediyor

Son tarih 13 Kasım 2025
PUBG, 13 Kasım 2025'te Xbox One ve PlayStation 4'te artık oynanamayacak, indirilemeyecek. Platformlar için son tarih, 13 Kasım’da planlanan sunucu bakımının ardından gelecek ancak program her platform için inceleme sürecine bağlı olarak değişiyor.
Mevcut hesap verilerinin ve satın alınan öğelerin korunacağı doğrulandı. Oyuncular, değişiklikten sonra istedikleri zaman PS5 veya Xbox Series X|S'te oyuna giriş yaparak mevcut hesaplarından oynamaya devam edebilecek, ayrıca bir transfer süreci olmayacak.
Xbox kullanıcıları, 13 Kasım'da platformun Akıllı Teslimat süreci aracılığıyla yeni sürüme geçirilecek. PlayStation sahiplerinin güncelleme yayınlandığında PlayStation Store'dan PUBG'nin PS5 sürümünü indirmesi gerekecek.
PUBG yeni nesil konsollarda 60FPS çalışacak
Duyuruda tüm platformlarda kararlı 60FPS deneyimi sağlamak amacıyla tüm platformlarda adil oyun deneyimi hedefinin bir öncelik olduğu da eklendi. Bunun için Xbox Series S'te Çözünürlük Modu ve Performans Modu seçenekleri bulunacak.
- Xbox Series S: 1080p / 1440p - 60FPS / 30FPS
- Xbox Series X: 2160p - 60FPS
- PlayStation 5: 1440p - 60FPS
- PlayStation 5 Pro: 2160p - 60FPS