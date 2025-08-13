PUBG, eski nesil konsollara veda ediyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Daha önce 2025 yol haritasında duyurulduğu gibi, PUBG'nin konsol versiyonunun mevcut nesil konsollara taşınması için hazırlıklar tamamlandı. Eski nesil konsol sahipleri için bu, resmi desteğin sona ermesi anlamına geliyor.

Son tarih 13 Kasım 2025

PUBG, 13 Kasım 2025'te Xbox One ve PlayStation 4'te artık oynanamayacak, indirilemeyecek. Platformlar için son tarih, 13 Kasım’da planlanan sunucu bakımının ardından gelecek ancak program her platform için inceleme sürecine bağlı olarak değişiyor.

Mevcut hesap verilerinin ve satın alınan öğelerin korunacağı doğrulandı. Oyuncular, değişiklikten sonra istedikleri zaman PS5 veya Xbox Series X|S'te oyuna giriş yaparak mevcut hesaplarından oynamaya devam edebilecek, ayrıca bir transfer süreci olmayacak.

Xbox kullanıcıları, 13 Kasım'da platformun Akıllı Teslimat süreci aracılığıyla yeni sürüme geçirilecek. PlayStation sahiplerinin güncelleme yayınlandığında PlayStation Store'dan PUBG'nin PS5 sürümünü indirmesi gerekecek.

PUBG yeni nesil konsollarda 60FPS çalışacak

Duyuruda tüm platformlarda kararlı 60FPS deneyimi sağlamak amacıyla tüm platformlarda adil oyun deneyimi hedefinin bir öncelik olduğu da eklendi. Bunun için Xbox Series S'te Çözünürlük Modu ve Performans Modu seçenekleri bulunacak.

Xbox Series S: 1080p / 1440p - 60FPS / 30FPS

Xbox Series X: 2160p - 60FPS

PlayStation 5: 1440p - 60FPS

PlayStation 5 Pro: 2160p - 60FPS

