En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Kasım 2025)

Tam Boyutta Gör Sony PlayStation, Kasım 2025'te PS5, PS4, PS VR2 platformlarında ve ücretsiz olarak en çok indirilen oyunların listesini paylaştı. Call of Duty: Black Ops 7, Kasım 2025'te en çok indirilen PS5 oyunu olarak açıklandı. İşte geçtiğimiz ay PlayStation Store’da en çok indirilen oyunlar:

PlayStation'da en çok indirilen oyunlar

14 Kasım 2025'te çıkış yapan yeni Call of Duty oyunu Black Ops 7, serinin önceki oyunları kadar büyük bir etki yaratamadı. Oyun, Japonya'da 20 yıllık tarihindeki en kötü lansmanını yaşadı, Avrupa'daki satışları %50 düştü ve serinin en düşük Metacritic kullanıcı puanına ulaştı. Ancak, geçen ay PS5 mağazasında zirveye oturdu. PS4'te Red Dead Redemption 2 zirvede yer alıyor. PSVR 2'de Alien: Rogue Incursion VR en çok indirilen oyun oldu. Where Winds Meet ve Battlefield REDSEC, en çok indirilen ücretsiz oyunlar oldu. İşte Kasım ayında en çok satan PlayStation oyunları:

PS5 oyunları (ABD/Kanada)

Call of Duty: Black Ops 7

ARC Raiders

Dispatch

Battlefield 6

NBA 2K26

EA SPORTS FC 26

EA SPORTS Madden NFL 26

Grand Theft Auto V

Ghost of Yōtei

Minecraft

EA SPORTS College Football 26

Marvel’s Spider-Man 2

Clair Obscur: Expedition 33

MLB The Show 25

Forza Horizon 5

UFC 5

Mortal Kombat 1

The Outer Worlds 2

It Takes Two

Hogwarts Legacy

PS5 oyunları (Avrupa)

Call of Duty: Black Ops 7

EA SPORTS FC 26

ARC Raiders

Battlefield 6

Dispatch

Grand Theft Auto V

UFC 5

Minecraft

The Witcher 3: Wild Hunt

INAZUMA ELEVEN: Victory Road

Forza Horizon 5

It Takes Two

Hogwarts Legacy

Clair Obscur: Expedition 33

NBA 2K26

Ghost of Yōtei

Marvel’s Spider-Man 2

Football Manager 26 Console

Anno 117: Pax Romana

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

PS4 oyunları (ABD/Kanada)

Red Dead Redemption 2

Batman: Arkham Knight

Call of Duty: Black Ops 7

A Way Out

Grand Theft Auto V

Red Dead Redemption

The Forest

Minecraft

theHunter: Call of the Wild

Middle-earth: Shadow of War

EA SPORTS FC 26

UNCHARTED The Nathan Drake Collection

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

STAR WARS Battlefront II

Cuphead

Mortal Kombat X

Far Cry Primal

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Unravel Two

Assassin’s Creed Odyssey

PS4 oyunları (Avrupa)

Red Dead Redemption 2

EA SPORTS FC 26

A Way Out

Unravel Two

The Forest

Grand Theft Auto V

Minecraft

Batman: Arkham Knight

Assassin’s Creed Syndicate

Need for Speed Heat

Assassin’s Creed Origins

Hogwarts Legacy

Assassin’s Creed Odyssey

Call of Duty: Black Ops 7

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Middle-earth: Shadow of War

Far Cry Primal

Mafia: Trilogy

Red Dead Redemption

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) - ABD/Kanada

Where Winds Meet (F2P)

Battlefield REDSEC

Fortnite

Roblox

Call of Duty: Warzone

Marvel Rivals

Rocket League

PUBG: BATTLEGROUNDS

Apex Legends

Aimlabs

Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) - Avrupa

Battlefield REDSEC

Where Winds Meet (F2P)

Fortnite

Roblox

Call of Duty: Warzone

Rocket League

eFootball

PUBG: BATTLEGROUNDS

Asphalt Legends

Fall Guys

