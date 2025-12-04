Giriş
    En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Kasım 2025)

    Sony, Kasım 2025'te en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Call of Duty: Black Ops 7, Amerika ve Avrupa'da geçen ayın en çok indirilen PS5 oyunu oldu.

    en çok indirilen playstation (ps5 & ps4) oyunları kasım 2025 Tam Boyutta Gör
    Sony PlayStation, Kasım 2025'te PS5, PS4, PS VR2 platformlarında ve ücretsiz olarak en çok indirilen oyunların listesini paylaştı. Call of Duty: Black Ops 7, Kasım 2025'te en çok indirilen PS5 oyunu olarak açıklandı. İşte geçtiğimiz ay PlayStation Store’da en çok indirilen oyunlar:

    PlayStation'da en çok indirilen oyunlar

    14 Kasım 2025'te çıkış yapan yeni Call of Duty oyunu Black Ops 7, serinin önceki oyunları kadar büyük bir etki yaratamadı. Oyun, Japonya'da 20 yıllık tarihindeki en kötü lansmanını yaşadı, Avrupa'daki satışları %50 düştü ve serinin en düşük Metacritic kullanıcı puanına ulaştı. Ancak, geçen ay PS5 mağazasında zirveye oturdu. PS4'te Red Dead Redemption 2 zirvede yer alıyor. PSVR 2'de Alien: Rogue Incursion VR en çok indirilen oyun oldu. Where Winds Meet ve Battlefield REDSEC, en çok indirilen ücretsiz oyunlar oldu. İşte Kasım ayında en çok satan PlayStation oyunları:

    PS5 oyunları (ABD/Kanada)

    • Call of Duty: Black Ops 7
    • ARC Raiders
    • Dispatch
    • Battlefield 6
    • NBA 2K26
    • EA SPORTS FC 26
    • EA SPORTS Madden NFL 26
    • Grand Theft Auto V
    • Ghost of Yōtei
    • Minecraft
    • EA SPORTS College Football 26
    • Marvel’s Spider-Man 2
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • MLB The Show 25
    • Forza Horizon 5
    • UFC 5
    • Mortal Kombat 1
    • The Outer Worlds 2
    • It Takes Two
    • Hogwarts Legacy

    PS5 oyunları (Avrupa)

    • Call of Duty: Black Ops 7
    • EA SPORTS FC 26
    • ARC Raiders
    • Battlefield 6
    • Dispatch
    • Grand Theft Auto V
    • UFC 5
    • Minecraft
    • The Witcher 3: Wild Hunt
    • INAZUMA ELEVEN: Victory Road
    • Forza Horizon 5
    • It Takes Two
    • Hogwarts Legacy
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • NBA 2K26
    • Ghost of Yōtei
    • Marvel’s Spider-Man 2
    • Football Manager 26 Console
    • Anno 117: Pax Romana
    • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

    PS4 oyunları (ABD/Kanada)

    • Red Dead Redemption 2
    • Batman: Arkham Knight
    • Call of Duty: Black Ops 7
    • A Way Out
    • Grand Theft Auto V
    • Red Dead Redemption
    • The Forest
    • Minecraft
    • theHunter: Call of the Wild
    • Middle-earth: Shadow of War
    • EA SPORTS FC 26
    • UNCHARTED The Nathan Drake Collection
    • The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
    • STAR WARS Battlefront II
    • Cuphead
    • Mortal Kombat X
    • Far Cry Primal
    • Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
    • Unravel Two
    • Assassin’s Creed Odyssey

    PS4 oyunları (Avrupa)

    • Red Dead Redemption 2
    • EA SPORTS FC 26
    • A Way Out
    • Unravel Two
    • The Forest
    • Grand Theft Auto V
    • Minecraft
    • Batman: Arkham Knight
    • Assassin’s Creed Syndicate
    • Need for Speed Heat
    • Assassin’s Creed Origins
    • Hogwarts Legacy
    • Assassin’s Creed Odyssey
    • Call of Duty: Black Ops 7
    • Uncharted: The Nathan Drake Collection
    • Middle-earth: Shadow of War
    • Far Cry Primal
    • Mafia: Trilogy
    • Red Dead Redemption
    • Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

    Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) - ABD/Kanada

    • Where Winds Meet (F2P)
    • Battlefield REDSEC
    • Fortnite
    • Roblox
    • Call of Duty: Warzone
    • Marvel Rivals
    • Rocket League
    • PUBG: BATTLEGROUNDS
    • Apex Legends
    • Aimlabs

    Ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) - Avrupa

    • Battlefield REDSEC
    • Where Winds Meet (F2P)
    • Fortnite
    • Roblox
    • Call of Duty: Warzone
    • Rocket League
    • eFootball
    • PUBG: BATTLEGROUNDS
    • Asphalt Legends
    • Fall Guys
