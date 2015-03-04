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Sony Project Morpheus 2016'nın ilk çeyreğinde tüketicilerle buluşuyor

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony Project Morpheus 2016'nın ilk çeyreğinde tüketicilerle buluşuyor
Sony'nin dünya çapında 20 milyon satış rakamına ulaştığı yeni nesil oyun konsolu Playstation 4 için hazırladığı sanal gerçeklik gözlüğü Project Morpheus, 2016'nın ilk çeyreğinde tüketicilerle buluşuyor.
Bu müjdeli haber dışında sanal gerçeklik gözlüğü Project Morpheus'un teknik detaylarında da bazı yenilikler yapılmış durumda. 2014'ün Mart ayında yapılan ilk gösterimde 5-inç LCD erkan taşıyacağı belirtilen gözlük, yapılan son resmi açıklamalara göre ise bünyesinde 5.7-inç boyutunda bir OLED ekran barındıracak. 1920 x 1080 piksel çözünürlükteki bu yeni ekranıyla 90 derecelik görüş açısı da 100 derece seviyesine çıkan Project Morpheus'un, 60 Hz'lik yenileme hızı da 120 Hz gibi çok daha iyi bir düzeye getirilmiş. Dahili ivme ölçer ve jiroskop gibi sensörleriyle yapılan kafa hareketlerini 360 derecelik açıda oyuna yansıtabilen ve artık bu hareketleri 18 milisaniyelik gecikmeyle algılayabilen sanal gerçeklik gözlüğü, eklenen 3 yeni LED birimiyle de daha etikili kafa takibi gerçekleştirecek.
Playstation 4 kullanıcılarının merakla beklediği Project Morpheus'un resmi satış fiyatı hakkında ise halen açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.engadget.com/2015/03/03/playstation-4-vr/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
2K ekran isteyenler ps4'ün donanımını bilmiyor herhalde o.O

Tamam bende isterim ama zaten elverse koyarlardı bence 2K ekranı, Sony'ye güveniyorum.
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Source 4 yıl
Bu cihazları merakla bekliyorum
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Büyük_Darius 4 yıl
Bu videoyu kesin izleyin . Uzun bir video ortalara yaklaşınca silahlı bir oyun var DEHŞET! ben bunu izledikten sonra kesin alıcam






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FerdosParadise 4 yıl
Sony Yapar Diğerleri İzler !
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arel.gr 4 yıl

sony 'den 2016 'ya bir ölme eşeğim ölme açıklaması daha !
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megaotrom 4 yıl
Sony Project Morpheus 2016'nın ilk çeyreğine kadar bir kaç revizyondan daha geçecegine eminim
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xmasx 4 yıl
Its a Sony baby...
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Master_Evil 4 yıl
şu gözlükler bi piyasaya çıksa da nedir ne değildir anlasak
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dedektif_dh 4 yıl
Sony kullandığımız birçok teknlojiye öncülük etmiş bir firmadır. Sony nin benim kalbimde yeri başkadır. Sony aşktır
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kesbi 4 yıl
Bu kadar yakından bakılan bir ekranda 2K ekran gerekir işte. Sony hala akıllanamadı gitti.
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Road.Runner 4 yıl kesbi
kesbi

Bu kadar yakından bakılan bir ekranda 2K ekran gerekir işte. Sony hala akıllanamadı gitti.

kaçın. sanal gerçeklik gözlüğü uzmanı, üreticisi, bilirkişisi geldi. o ki 10 yılı aşkındır sanal gözlüklerle dolasıyor.
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gently weeps 4 yıl
Sony batıyor :)
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canlee89 4 yıl gently weeps
gently weeps
Sony batıyor :)

Tabi doğru senden onay bile aldılar hatta batışa geçmeden dimi
. Al resmi sitesi bak batıyomu batmıyomu


sony.com/...
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