Sony Project Morpheus 2016'nın ilk çeyreğinde tüketicilerle buluşuyor

Sony'nin dünya çapında 20 milyon satış rakamına ulaştığı yeni nesil oyun konsolu Playstation 4 için hazırladığı sanal gerçeklik gözlüğü Project Morpheus, 2016'nın ilk çeyreğinde tüketicilerle buluşuyor.

Bu müjdeli haber dışında sanal gerçeklik gözlüğü Project Morpheus'un teknik detaylarında da bazı yenilikler yapılmış durumda.5-inç LCD erkan taşıyacağı belirtilen gözlük, yapılan son resmi açıklamalara göre ise bünyesinde 5.7-inç boyutunda bir OLED ekran barındıracak. 1920 x 1080 piksel çözünürlükteki bu yeni ekranıyla 90 derecelik görüş açısı da 100 derece seviyesine çıkan Project Morpheus'un, 60 Hz'lik yenileme hızı da 120 Hz gibi çok daha iyi bir düzeye getirilmiş. Dahili ivme ölçer ve jiroskop gibi sensörleriyle yapılan kafa hareketlerini 360 derecelik açıda oyuna yansıtabilen ve artık bu hareketleri 18 milisaniyelik gecikmeyle algılayabilen sanal gerçeklik gözlüğü, eklenen 3 yeni LED birimiyle de daha etikili kafa takibi gerçekleştirecek.