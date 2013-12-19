Sony QX lens aksesuarları Full HD video kaydı imkanına kavuşuyor





Sony'nin WiFi uyumlu standart bir akıllı telefonu kompakt bir dijital fotoğraf makinesine dönüştüren QX 10 ve QX 100 lens aksesuarıları Ocak ayı itibariyle daha fazla özellikle güncellenecek.





Sony hem akıllı telefon uygulamalarında hem de lenslerin yazılımlarında güncellemeye gidiyor. Android ve iOS için Play Memories Mobile uygulamaları hızlı fotoğraf tarayıcısı, daha hızlı kablosuz bağlantı imkanı gibi yeniliklerle 4.0 sürümüne güncellenecek. Bu güncellemenin tam tarihi bilinmiyor.





Lens yazılımı ise Ocak ayında güncelleniyor. Güncelleme ile hali hazırda 1440x1080 piksel çözünürlükte yapılan video kaydı Full HD çözünürlüğe yükseltilecek. Ayrıca QX10 için maksimum ISO değeri seviyesi 3200'e, QX100 için ise 12800'e çıkarılacak. Sadece QX100 ise deklanşör hızına doğrudan erişim izni veren Shutter Priority özelliğine kavuşacak.





Ürünlerden Sony QX10 modeli ülkemizde 600TL fiyat etiketiyle satışta bulunuyor. Bu modelde 18MP çözünürlükte Exmor R CMOS yığın sensör, 25-250mm optik lens, 10x optik zoom, WiFi, NFC, 100-3200 ISO aralığı gibi özellikler yer alıyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/12/19/firmware-update-gives-sony-qx-series-cameras-more-manual-control