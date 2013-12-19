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Sony QX lens aksesuarları Full HD video kaydı imkanına kavuşuyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony QX lens aksesuarları Full HD video kaydı imkanına kavuşuyor

Sony'nin WiFi uyumlu standart bir akıllı telefonu kompakt bir dijital fotoğraf makinesine dönüştüren QX 10 ve QX 100 lens aksesuarıları Ocak ayı itibariyle daha fazla özellikle güncellenecek.

Sony hem akıllı telefon uygulamalarında hem de lenslerin yazılımlarında güncellemeye gidiyor. Android ve iOS için Play Memories Mobile uygulamaları hızlı fotoğraf tarayıcısı, daha hızlı kablosuz bağlantı imkanı gibi yeniliklerle 4.0 sürümüne güncellenecek. Bu güncellemenin tam tarihi bilinmiyor. 

Lens yazılımı ise Ocak ayında güncelleniyor. Güncelleme ile hali hazırda 1440x1080 piksel çözünürlükte yapılan video kaydı Full HD çözünürlüğe yükseltilecek. Ayrıca QX10 için maksimum ISO değeri seviyesi 3200'e, QX100 için ise 12800'e çıkarılacak. Sadece QX100 ise deklanşör hızına doğrudan erişim izni veren Shutter Priority özelliğine kavuşacak.

Ürünlerden Sony QX10 modeli ülkemizde 600TL fiyat etiketiyle satışta bulunuyor. Bu modelde 18MP çözünürlükte Exmor R CMOS yığın sensör, 25-250mm optik lens, 10x optik zoom, WiFi, NFC, 100-3200 ISO aralığı gibi özellikler yer alıyor.  

http://www.dpreview.com/news/2013/12/19/firmware-update-gives-sony-qx-series-cameras-more-manual-control Yorum Yaz
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cceviz 5 yıl
çekim modlarının manuel olarak seçilebilme özelliğinin kesinlikle gelmesi gerekiyor. sadece otomatik çekim olması çok saçma.
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beyazadam 5 yıl
Haberde bahsi edilen Full HD güncellemesi sanırım 1080i' den 1080p ye geçiş anlamında bir güncelleme olabilir...
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farazicosmos 5 yıl
lensi telefon ile kullanmak güzel ama lensin sabit geldiği fotoğraf makineleri ile kıyaslarsan özelliklerinde kısıtlamalar ve sarj süresi sorunları var ben açıkca almam o fiyatlara yani
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Biraz Lg den örnek alsınlarfiyatı.Sonuçta buda telefon aksesusarı.
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DH Misafiri 5 yıl
Zaten Full HD çekiyordu sadece 1440x1080 değildi.
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depeche35 5 yıl
Sony qx100 kaç para olduğu ama hala devlet sınırı
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