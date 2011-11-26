Sony Tablet P, İngiltere'de satışa sunuldu

Sony tablet pazarında iddialı olmak adına Tablet S ve çift ekranlı Tablet P adlı iki modelini kamuoyuna tanıtmıştı. Bunlardan Tablet S ülkemiz de dahil pek çok pazarda kendisine şans arıyor. Daha ilginç bir tasarıma sahip olan diğer model Tablet P de pazara adımını attı.





Diğer model gibi PlayStation sertifikasına sahip Tablet P, 1GHz hızında NVIDIA Tegra 2 işlemci, 5.5 inçlik Bravia TV serisinde kullanılan TruBlack 1024 x 480 piksel çözünürlüğünde iki adet dokunmatik ekran, 4GB dahili hafıza, 1GB RAM, microSD desteği, Bluetooth, WiFi, 5MP arka / 0.3MP ön kamera gibi özellikler sunuyor.





Tablet P sadece WiFi+3G seçeneğiyle geldiği için S modelinden fiyat olarak biraz daha yüksek. Tablet S modelinin WiFi versiyonu Android 3.1 sürümü ile satışa çıkmıştı ancak Tablet P ve 3G özellikli Tablet S Android 3.2 sürümü yüklü olarak gelecek. IFA 2011 fuarında 599£ olarak belirlenen fiyatı şu anda 500£ olarak revize edilmiş durumda.