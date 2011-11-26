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Sony Tablet P, İngiltere'de satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,8b
1
14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony tablet pazarında iddialı olmak adına Tablet S ve çift ekranlı Tablet P adlı iki modelini kamuoyuna tanıtmıştı. Bunlardan Tablet S ülkemiz de dahil pek çok pazarda kendisine şans arıyor. Daha ilginç bir tasarıma sahip olan diğer model Tablet P de pazara adımını attı.

Diğer model gibi PlayStation sertifikasına sahip Tablet P, 1GHz hızında NVIDIA Tegra 2 işlemci, 5.5 inçlik Bravia TV serisinde kullanılan TruBlack 1024 x 480 piksel çözünürlüğünde iki adet dokunmatik ekran, 4GB dahili hafıza, 1GB RAM, microSD desteği, Bluetooth, WiFi, 5MP arka / 0.3MP ön kamera gibi özellikler sunuyor. 

Tablet P sadece WiFi+3G seçeneğiyle geldiği için S modelinden fiyat olarak biraz daha yüksek. Tablet S modelinin WiFi versiyonu Android 3.1 sürümü ile satışa çıkmıştı ancak Tablet P ve 3G özellikli Tablet S Android 3.2 sürümü yüklü olarak gelecek. IFA 2011 fuarında 599£ olarak belirlenen fiyatı şu anda 500£ olarak revize edilmiş durumda. 

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napolyon94 8 yıl en beğenilen
Sony=gecikme=kalite
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erenberkay 7 yıl
sony tablet p türkiyedede satışa sunuldu morfare.com/...
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Besiktask34 7 yıl
bu p eklentisi yüzünden türkiyede tutmaz abi
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Bowser Zeki 8 yıl
Küçük resmi görünce bir an yeni bir 3DS modelimi çıkıacak sandım. O_O
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ZZ RAT 8 yıl
arada bosluk birakmayip istenildigi durumda tek bir ekran haline gelebilseydi guzel olurdu.
bu haliyle satilir mi, bilmiyorum.
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aliosman2323 8 yıl
alan olur bu cihazı özellikle bayanlar
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IL EST MON COCAINE 8 yıl
kapatınca şişkin büyük kadın cüzdanlarına benziyor daha ince bir tasarım ve daha güçlü donanım ile başarı yakalayabilirdi ama sony hiç bir zaman ürünlerin üzerine çok fazla düşen bir firma olmadı iyi yaptığı şeyleri ekleyip yolladı eksiklerini kapatmak yada zayıf kısımları güçlendirmek için çaba harcayan bir firma olarak hiç göremedim sony i
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aboxzux 8 yıl
Teşhire gelse de kurcalasam çift ekran kullanımı nasıl etkiler merak ediyorum...
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A.l.p.r 8 yıl
Ürün Türkiye'de satılıyor mu?
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B.Bayraktar 8 yıl
Şu bir tarafında kalem bir tarafında hesap makinesi olan dandik kutulara benziyor tasarımı. Ben sevmedim.
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smart1978 8 yıl
Sony Tablet S Notion Ink Adam çakması olduğu biliniyordu... Yani Sony yenilikçi değildir...

Sony Tablet P de Acer ın windows tabanlı dokunmatik bilgisayarından esinlenmişler...

Bu tablet daha ince olabilirdi..
Sony tablet piyasasında ismen ben de varım deemk için üretiyor..

Sony eskisi gibi değil...
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Carfreak 8 yıl
Psp'de fps oynamak için üretilmiş bir cihaz onun dışında beş para etmez.İnternette yazı okurken bir tepeye bir asagıya mı bakacaksın ne saçma iş.Anca xperia play'in dokunmatik versiyonu olur bu...
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napolyon94 8 yıl en beğenilen
Sony=gecikme=kalite
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Guest-F8946C419 8 yıl
Çok satacağını sanmıyorum ama özgün bir tasarımı var.

Sony dandik ürün üretmez.
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