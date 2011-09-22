Sony Tablet S'in Türkiye satış tarihi ve fiyatı açıklandı

Sony'nin ön incelemesini IFA 2011 Fuarı'nda gerçekleşterdiğimiz yeni nesil tablet bilgisayarı Tablet S'nin Türkiye çıkış tarihi açıklandı. 9.4-inç boyutunda IPS ekrana sahip olan ve Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alan Android 3.1 (3.2 güncellemsi hazır) Honeycomb işletim sistemiyle çalışan tablet bilgisayar, 1 Ekim itibariyle pek çok ülkeyle eş zamanlı olarak Türkiye'de pazara sunulmuş olacak.

Sony PlayStation sertifikasıyla gelen ve özellikle SE Xperia Play ile gündeme gelen Android odaklı PS oyunlarına tam destek sunan tablet bilgisayar aynı zamanda DLNA teknolojisiyle Sony Bravia televizyonlar ve VAIO dizüstü bilgisayar (ve aynı zamanda bu teknolojiye sahip diğer cihazlar ile) kablosuz iletişim kurabiliyor. 625 gram ağırlığında olan Sony Tablet S, 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ve 1GB RAM ile geliyor.

Kablosuz iletişim için 3G, 802.11n WiFi ve Bluetooth teknolojilerine destek sunan tablet bilgisayarda 5 Megapiksel çözünürlüğünde, 720p video kaydı yapabilen ana kameraya yer veriliyor. Aynı zamanda başta Google GTalk olmak üzere üçüncü parti uygulamalar üzerinden görüntülü konuşma yapılmasına olanak tanıyan 0.3 Megapiksel çözünürlüğündeki ikinci kamera da tabletin ön kısmındaki yerini almış durumda. Tüm bunlara ek olarak entegre kızılötesi özelliği ile Tablet S'yi aynı zamanda bu teknolojiyle uyumlu diğer ev eğlence cihazlarının kontrol etmek için uzaktan kumanda olarak kullanılabiliyor.

Sony Tablet S, 16GB kapasiteli WiFi modeli 1150-1200 Lira civarındaki son kullanıcı satış fiyatıyla 1 Ekim'de Türkiye'de pazara sunulmuş olacak.