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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Tablet S'in Türkiye satış tarihi ve fiyatı açıklandı

7 yıl
47,5b
1
29
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin ön incelemesini IFA 2011 Fuarı'nda gerçekleşterdiğimiz yeni nesil tablet bilgisayarı Tablet S'nin Türkiye çıkış tarihi açıklandı. 9.4-inç boyutunda IPS ekrana sahip olan ve Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alan Android 3.1 (3.2 güncellemsi hazır) Honeycomb işletim sistemiyle çalışan tablet bilgisayar, 1 Ekim itibariyle pek çok ülkeyle eş zamanlı olarak Türkiye'de pazara sunulmuş olacak.
Sony PlayStation sertifikasıyla gelen ve özellikle SE Xperia Play ile gündeme gelen Android odaklı PS oyunlarına tam destek sunan tablet bilgisayar aynı zamanda DLNA teknolojisiyle Sony Bravia televizyonlar ve VAIO dizüstü bilgisayar (ve aynı zamanda bu teknolojiye sahip diğer cihazlar ile) kablosuz iletişim kurabiliyor. 625 gram ağırlığında olan Sony Tablet S, 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ve 1GB RAM ile geliyor. 
Kablosuz iletişim için 3G, 802.11n WiFi ve Bluetooth teknolojilerine destek sunan tablet bilgisayarda 5 Megapiksel çözünürlüğünde, 720p video kaydı yapabilen ana kameraya yer veriliyor. Aynı zamanda başta Google GTalk olmak üzere üçüncü parti uygulamalar üzerinden görüntülü konuşma yapılmasına olanak tanıyan 0.3 Megapiksel çözünürlüğündeki ikinci kamera da tabletin ön kısmındaki yerini almış durumda. Tüm bunlara ek olarak entegre kızılötesi özelliği ile Tablet S'yi aynı zamanda bu teknolojiyle uyumlu diğer ev eğlence cihazlarının kontrol etmek için uzaktan kumanda olarak kullanılabiliyor.  
Sony Tablet S, 16GB kapasiteli WiFi modeli 1150-1200 Lira civarındaki son kullanıcı satış fiyatıyla 1 Ekim'de Türkiye'de  pazara sunulmuş olacak.

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fx57 7 yıl en beğenilen Erasmus78
Erasmus78

xxxx1

Erasmus78

@Fx57Haber için teşekkürler. Haberin konusu Sony Tablet Sin Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı. Ama içerik konu ile alakasın onlarca cümle ile dolu. Cihazın özelliklerini sadece bir link vererek geçebilirdin. Ondan sonra da çıkış tarifi ve fiyat bilgisini verip haberi sonlandırabilirdin. Bu kadar uzatmanın anlamı ne? ARadığım bilgi en son cümlede. İnanılır gibi değil.


sen cihazı tanıyorsun diye herkes tanımak zorunda değil,bilmeyenler yeni görenler olabilir...yeni bir ürün ve açıklamayı hakeden bir cümlelerden ibaret,profosyonel habercilikte link verip geçilmez forum köşelerinde olur o muhabbet...linke kaldıysak ozaman tüm medya atsın bir link sürsün gitsin...Apple ve Samsung haberi olsa böyle konuşamazssınız...

Sony Tablet S ile ilgili hiç verilmedi ise 5 kez haber verildi bu forumda. Hem de son bir kaç ay içerisinde.

- Haberin başlığı ayrı içeriği ayrı şeyler anlatmamalıdır!

Bir başlığa bir de haberin içeriğine bakalım! Tüm alaka son cümlede. Öncesi fasa fiso! Daha önce 5 kez söylenenler tekrarlanmış. Hepsi bu!

Başlık şu şekilde : "Sony Tablet S'in Türkiye satış tarihi ve fiyatı açıklandı"

Şimdi haber yazısında son cümleyi çıkarın ve tüm haberi tekrar okuyun.



@ Erasmus78,

Herkes eleştri yapmakta özgür ancak sizin yorumunuz, eleştri tanımına da uymayan talihsiz bir açıklama olmuş.

Bizim yayıncılık anlayışımız, ilgili haber ya da ürünü çok yakından tanıyanları da, daha önce hiç haberi olmayanları da kapsayacak bir anlayış üzerine kurulu.

Belki başka yayın organları kısa haberler yapıyor olabilir ancak biz "tabletin fiyatı açıklandı, çıkış tarihi de şu" olarak geçiştirme içerik yapmadık, yapmayacağız da.

Alakasız olarak tanımladığınız içerik, haberi ve fiyatı açıklanan ürünün teknik özelliklerini içermektedir. Haberin başlığı da içeriği de aynı ürünü anlatmaktadır.

Yukarıda da belirttiğim gibi son derece talihsiz bir açıklama olmuş, umarım en kısa sürede bunun farkına varır ve gerekli güncellemeyi yaparsınız.

Teşekkür ederim.

İyi forumlar dilerim.

Sevgiler,

Erdi ÖZÜAĞ
Erasmus78xxxx1Erasmus78@Fx57Haber için teşekkürler. Haberin konusu Sony Tablet...
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dedekorkut121 6 yıl
fiyatlar artık kabullenebilir değil türkiye piyasasında
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DH Misafiri 7 yıl
ipadle kiyas bile edilmez. aletleri almadan once elinize alip kullanin
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landmoon 7 yıl
sony de 3g yok o nedenle kablosuz internet olmayan yerlerde tıkanırsız, ama ipad e de okadar para vermeye gerek yok , tavsiyem samsung 8.9

hız, ekran kalitesi, pil vs için de biraz daha bekleme imkanı varsa samsung 7.7
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Opdr 7 yıl
Bende ipad2 ileandroidler [samsung~sony] arasinda gidip geliyorum.ofice programlarinida kullanabilmek istiyorum tablette.birde internette rahat dilasabilmek
onerisi olan varsa sevinirim
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infileXible 7 yıl
İpad 2 almak uzereyim 32GB wi fi + 3G, siyah.
Yayinevi Muduruyum . Tamamen iş amaçlı kullanacagim. Oyun oynamaya vaktim yok
Sürekli büro dışına ve şehir dışı seyahate cikarim.
1 Günde; 30 mesaj
10 Twit, 10 Face, ve en az 50-100 mail alip gönderirim.
Yeni kitap ve dergi tasarimlari kapak fotolari vs. ile calisirim.
HIZ, EKRAN KALİTESİ, İNTERNET YOGUNLUGU VE PİL
Kapasitesi için siz hanişini tavsiye edersiniz.
SONY mi iPad2 mi
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infileXible 7 yıl
İpad 2 almak uzereyim 32GB wi fi + 3G, siyah.
Yayinevi Muduruyum . Tamamen iş amaçlı kullanacagim. Oyun oynamaya vaktim yok
Sürekli büro dışına ve şehir dışı seyahate cikarim.
1 Günde; 30 mesaj
10 Twit, 10 Face, ve en az 50-100 mail alip gönderirim.
Yeni kitap ve dergi tasarimlari kapak fotolari vs. ile calisirim.
HIZ, EKRAN KALİTESİ, İNTERNET YOGUNLUGU VE PİL
Kapasitesi için siz hanişini tavsiye edersiniz.
SONY mi iPad2 mi
Yanıtla
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Erdem EKŞİ 7 yıl
Artı olarak benı itunes illetinden uzak tuutacak olması cok cok mutlu edıyo 2 senedir iphone kullanıyorum itunes dedıklerınde soguk ter atıyorum resmen
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Erdem EKŞİ 7 yıl
Istınyepark sony den aldım ilk gunu sebebıyle tasıma cantası 8 gb sd card ve sony kulaklık hediyesı vardı 1150. Tl ye aldım.. remote control ozellıgı ps3 contorller ozellıgı sd kart girişi flashları gostermesı ve ileriye donuk play statıon oyunlarını oynatabılecdk olması benı cezbettı cok memnunum laptopumu kenara attım o derece rahat
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Erdem EKŞİ 7 yıl
Su anda mesajı tablet s den yazıyorum dun aldm elimden bırakamıyorum.. almayı dusunup kararsız olan arkadaslar gitsin alsın cok memnun kalacaklar
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umtyilmz 7 yıl Erdem EKŞİ
erdeMmM206

Su anda mesajı tablet s den yazıyorum dun aldm elimden bırakamıyorum.. almayı dusunup kararsız olan arkadaslar gitsin alsın cok memnun kalacaklar


nereden ne kadara aldınız acaba?

ben de iPad ile bu cihaz arasında kaldım, iPad şu an için daha mantıklı geliyor ama Sony hayranlığım yüzünden Tablet S'i de düşünüyorum. Kararsızım yani
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben sony tableti çok beğendim harika bişey fiyatı daha iyi nereden alabilirim diye sorarsanız .
mysonyshop.com/...
adresine tıklayarak bi bakınderim ben buradan aldım aynı günde kargoladılar .
Güvenilir bi yer.
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