Sony Vaio Duo 11 video inceleme "Windows 8 Tablet ve PC Bir Arada!

Sony'nin IFA'daki gözde ürünlerinden biri de Tablet-PC karışımı Vaio Duo 11'di. Windows 8'in dokunmatik duyarlı arayüzü ile hybrid sistemlere olanak veren yapısından yararlanılan sistemi sizler için değerlendirdik.

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