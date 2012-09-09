Sony Vaio Duo 11 video inceleme "Windows 8 Tablet ve PC Bir Arada!

Genel Yayın Yönetmeni
|Laptop ve akilli telefonum varken tablete para vermek istemiyordum. tablet ve laptop in bir arada olmasi beni cezbetti. Laptop emekliye ayrilinca bunu alabilirim. Fiyatina gelince ayni parayi tv kumandasi gibi iphone a verenler var :)
|Bu kategoriye girecek bir de Microsoft Surface var. Win8'li bu tarz başka dokunmatik tablet var mı acaba?
| i5 işlemcili versiyonu Hepsisony stoklarında.
fiyatta beklendiği gibi gayet tuzlu: 3039 Tl cik
hepsisony.com/...
| Arkadasim alet core islemcili muhtemelen Turkiye ye gelecek olanda i5 yada i7 okur intel 4000 entegre grafik karti olacagindan dusuk detayda bir cok oyunu oynarsin. Zaten aleti convertible ultrabook olarak tanimlamislar. Yani windows RT tabletlerle kiyaslamamak lazim.
| merhaba,
amerika giriş fiyatı 1100 USD imiş sanirim ve bu ay sonunda Amerika'da olacakmış.
Türkiye' de ne zaman gelir ya da gelir mı bilmiyoruz,ama laptoplarda Amerika'dan getirmenin sıkıntıları nelerdir !
türkce klavye olmaması falan ?
başka ne gibi sorunlarla karsilasabilirim?
|fan vardır bunda fan FullHD'de hangi masaüstü oyunu oynayacaksınız? ARM mimarilerdeki oyunlar zaten yok. E ne yapılacak? Ağırlık da vardır 1kg. şarj desen gene 2-3 saat. x86 tabletler hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. x86 tabletler o kadar kötü ki x86 tablet diye birşeyin varolmadığını düşünmek daha iyi. laptop olarak adlandırırsanız ayrı. ama oyun gene oynatamıyor
|Microsoft'un Surface ile kapışıcak gibi.
Rekabet iyidir:D
| Böyle bir ürüne olumsuz yorum yazılmaz.
|DİKKAT ! iŞ iLANIDIR.. Kuruluşumuz bünyesinde, part time veya fulltime çalışmak üzere bay-bayan eleman alınacaktır.İlgili arkadaşlarımızın ortakheyecan.com/...
|Harici klavye olayı güzel olmuş
|aşık olmayan yok ki :)
| Sony gercekten emek sarfediyor,
adamlarin urun gaminin tamaminda bu kalite, yenilik ve emegi gorebilirsiniz.
|Sony Vaio Duo gercekten cok hos cok guzel bir cihaz olmus ama acikcasi da 3000 tlden cikacagini dusunursek o parayi verecegime orta duzey bir laptop ve ipad alirim diye dusunurum insallah alinabilir bir fiyatla sunulur boyle gelismeleri gormek cok guzel
|harika olmuş. Daha detaylı bir inceleme de bekliyoruz.
|alet çok iyide sıkıntı markasının sony olması muhtemelen 3000 tl civarında satar bu cihazı başka marka olsaydı 2000 e bulunurdu belki neyse asus a yönelicez artık
Merhaba,
Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz. Asus'un çözümü, yanında harici bir klavye taşımak istemeyen Android kullanıcıları için tablete entegre klavye olarak düşünülebilir. Ayrıca bu tip tasarımlar ilk olarak Asus'dan gelmemiştir. Daha önce örneğin HTC, Shift adını verdiği bir model geliştirmiştir.
Sony'nin hem dokunmatik ekrana hem de dahili klavyeye sahip bilgisayar tasarımları yıllar öncesine gitmektedir. Bunlara örnek olarak VAIO UX gösterilebilir. Videomuza konuk olan Vaio Duo 11 zaten herhangi bir Android tablet ile mukayese edilemeyecek bir cihazdır çünkü birebir aynı kategoride de yer almamaktadır.
Eğer illa ki bir karşılaştırma yapacaksanız bu noktada Sony'nin ürün gamında Xperia Tablet S gibi çözümler zaten var.
Konu hakkında tam bilgi sahibi olmadığınız gibi bir de karalama yapmaya çalışmışsınız. Umuyorum ki hatanızı fark edip, mesajınızda gerekli güncellemeyi yapacaksınızdır.
İyi forumlar dilerim.
Sevgiler,