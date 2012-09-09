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Sony Vaio Duo 11 video inceleme "Windows 8 Tablet ve PC Bir Arada!

6 yıl
38b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin IFA'daki gözde ürünlerinden biri de Tablet-PC karışımı Vaio Duo 11'di. Windows 8'in dokunmatik duyarlı arayüzü ile hybrid sistemlere olanak veren yapısından yararlanılan sistemi sizler için değerlendirdik.
 

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fx57 6 yıl en beğenilen byrd
byrd

artcraft35

free_agent

Teknoloji açısından devrim gibi bir olay bence.Sony taklitten uzak çizgisini koruyor.Takdiri hak ediyor gerçekten.


gophoto.it/...

tabi insanların haberi yok asus'un bu modelinden. dh'nin firmalara göre ayrımcılığıda ortaya net şekilde çıkıyor bu video ve son amd olaylarıyla birlikte.
insan "biraz asus'un slider tasarımını andırıyor" gibi bir cümle kurar. sanki daha önce hiç bir firma böyle bir ürün çıkarmamış gibi sunum yapılmış.
donanım özelliklerini ayrı tutuyorum tabi.

Merhaba,

Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz. Asus'un çözümü, yanında harici bir klavye taşımak istemeyen Android kullanıcıları için tablete entegre klavye olarak düşünülebilir. Ayrıca bu tip tasarımlar ilk olarak Asus'dan gelmemiştir. Daha önce örneğin HTC, Shift adını verdiği bir model geliştirmiştir.

Sony'nin hem dokunmatik ekrana hem de dahili klavyeye sahip bilgisayar tasarımları yıllar öncesine gitmektedir. Bunlara örnek olarak VAIO UX gösterilebilir. Videomuza konuk olan Vaio Duo 11 zaten herhangi bir Android tablet ile mukayese edilemeyecek bir cihazdır çünkü birebir aynı kategoride de yer almamaktadır.

Eğer illa ki bir karşılaştırma yapacaksanız bu noktada Sony'nin ürün gamında Xperia Tablet S gibi çözümler zaten var.

Konu hakkında tam bilgi sahibi olmadığınız gibi bir de karalama yapmaya çalışmışsınız. Umuyorum ki hatanızı fark edip, mesajınızda gerekli güncellemeyi yapacaksınızdır.

İyi forumlar dilerim.

Sevgiler,
byrdartcraft35free_agentTeknoloji açısından devrim gibi bir olay bence.Sony tak...
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V2 6 yıl
Şu ana kadar markası Sony olupta beni hayal kırıklığına uğratan hiç bir ürün olmadı. Müthiş bir cihaz gibi duruyor. Başarılarının devamını diliyorum.
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Angelica 6 yıl
Laptop ve akilli telefonum varken tablete para vermek istemiyordum. tablet ve laptop in bir arada olmasi beni cezbetti. Laptop emekliye ayrilinca bunu alabilirim. Fiyatina gelince ayni parayi tv kumandasi gibi iphone a verenler var :)
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53*MURAT 6 yıl
Bu kategoriye girecek bir de Microsoft Surface var. Win8'li bu tarz başka dokunmatik tablet var mı acaba?
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2wicky 6 yıl
i5 işlemcili versiyonu Hepsisony stoklarında.
fiyatta beklendiği gibi gayet tuzlu: 3039 Tl cik


hepsisony.com/...
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erdhemes 6 yıl
Arkadasim alet core islemcili muhtemelen Turkiye ye gelecek olanda i5 yada i7 okur intel 4000 entegre grafik karti olacagindan dusuk detayda bir cok oyunu oynarsin. Zaten aleti convertible ultrabook olarak tanimlamislar. Yani windows RT tabletlerle kiyaslamamak lazim.

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sercanfx 6 yıl
merhaba,

amerika giriş fiyatı 1100 USD imiş sanirim ve bu ay sonunda Amerika'da olacakmış.

Türkiye' de ne zaman gelir ya da gelir mı bilmiyoruz,ama laptoplarda Amerika'dan getirmenin sıkıntıları nelerdir !

türkce klavye olmaması falan ?
başka ne gibi sorunlarla karsilasabilirim?
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Prequel 6 yıl
fan vardır bunda fan
FullHD'de hangi masaüstü oyunu oynayacaksınız? ARM mimarilerdeki oyunlar zaten yok. E ne yapılacak? Ağırlık da vardır 1kg. şarj desen gene 2-3 saat. x86 tabletler hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. x86 tabletler o kadar kötü ki x86 tablet diye birşeyin varolmadığını düşünmek daha iyi. laptop olarak adlandırırsanız ayrı. ama oyun gene oynatamıyor
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TheTurkAdam07 6 yıl
Microsoft'un Surface ile kapışıcak gibi.
Rekabet iyidir:D
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Mobile Prof. 6 yıl
Böyle bir ürüne olumsuz yorum yazılmaz.
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DH Misafiri 6 yıl
DİKKAT ! iŞ iLANIDIR.. Kuruluşumuz bünyesinde, part time veya fulltime çalışmak üzere bay-bayan eleman alınacaktır.İlgili arkadaşlarımızın ortakheyecan.com/...
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Orange Man 6 yıl
Harici klavye olayı güzel olmuş
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Amedra 6 yıl
aşık olmayan yok ki :)
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ZZ RAT 6 yıl
Sony gercekten emek sarfediyor,
adamlarin urun gaminin tamaminda bu kalite, yenilik ve emegi gorebilirsiniz.
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emre_14 6 yıl
Sony Vaio Duo gercekten cok hos cok guzel bir cihaz olmus ama acikcasi da 3000 tlden cikacagini dusunursek o parayi verecegime orta duzey bir laptop ve ipad alirim diye dusunurum insallah alinabilir bir fiyatla sunulur boyle gelismeleri gormek cok guzel
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fatal_17 6 yıl
harika olmuş. Daha detaylı bir inceleme de bekliyoruz.
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hobametin 6 yıl
alet çok iyide sıkıntı markasının sony olması muhtemelen 3000 tl civarında satar bu cihazı başka marka olsaydı 2000 e bulunurdu belki neyse asus a yönelicez artık
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