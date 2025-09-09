iPhone 17 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Apple, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’ten oluşan yeni telefonlarını tanıttı. Apple, düşük satış rakamları, tüketicilerin ilgi göstermemesi nedeniyle Plus modelini rafa kaldırdı ve iPhone 17 Plus modeli gelmedi.

6.3 inç, 120Hz ProMotion, Hep açık ekran özelliği

Tam Boyutta Gör Serinin en uygun fiyatlı modeli olan iPhone 17, tasarım olarak mevcut iPhone 16'ya çok benziyor. Ekran boyutu arttı; 6.1 inçten 6,3 inç’e çıktı ve artık ekran yenileme hızı 120Hz. Böylelikle bu yılın giriş seviye modeli iPhone 16 ve 17 Pro ile boyutta oldu. iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro modelleri, telefonun arkasını kaplayan, yuvarlatılmış köşeli yeni dikdörtgen kamera düzenine sahipken, standart iPhone 17 modeli dikey kamera düzenini koruyor.

iPhone 17 kamera özellikleri 📷

Tam Boyutta Gör Her yıl olduğu gibi yeni iPhone serisinde kamera yükseltmeleri Pro modellerde oldu. iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, üçlü 48MP arka kamera ile geldi. Bu yıl Plus yerine geçen iPhone 17 Air, tek 48 megapiksel arka kamera ile geliyor. Serinin en ucuz modeli olan iPhone 17 çift lensli kamera sistemine sahip; 48MP ana kameraya 12MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Telefoto kamera elbette bu modelde bulunmuyor.

Apple, yeni iPhone 17 serisinde ön kamerayı 18 megapiksele yükseltti. Kıyaslama açısından, iPhone 16 modellerinde 12 megapiksel ön kamera bulunuyor. Kamera, görüntü kalitesini önemli ölçüde iyileştirecek ve kalite kaybı olmadan daha fazla kırpma olanağı sunacak.

A19 çip, 8GB RAM ⚡️

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone'larını her yıl daha hızlı ve daha verimli bir yonga teknolojisiyle güncelliyor. iPhone 17 serisi, TSMC'nin yeni nesil 2 nanometre işlemcilerini kullanmıyor, gelişmiş 3 nanometre üretim sürecinden geçen A19 çipten güç alıyor.

iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air, 12GB RAM ile geliyor. Mevcut üst seviye iPhone 16 modellerinde 8 GB RAM bulunduğundan bu önemli bir gelişme. Muhtemelen bu yıl içinde Türkiye’ye gelecek Apple Intelligence özellikleri cihaz içinde çalışmak için daha fazla belleğe ihtiyaç duyacak. Ancak, giriş seviye iPhone 17 modelinde 8 GB RAM bulunuyor.

iPhone 17 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.3 inç, 120Hz Promotion, 3000 nit, Super Retina XDR

: 6.3 inç, 120Hz Promotion, 3000 nit, Super Retina XDR İşlemci : Apple A19 çip

: Apple A19 çip Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 256GB/512GB

: 256GB/512GB Arka kamera : 48MP Fusion + 12MP Ultra geniş

: 48MP Fusion + 12MP Ultra geniş Ön kamera : 18MP

: 18MP Batarya : 3600 mAh

: 3600 mAh Yazılım: iOS 26

iPhone 17 fiyat listesi 💲 iPhone modeli 256GB 512GB iPhone 17 77.999 TL 89.999 TL

Peki, iPhone 17 fiyatı ne kadar, kaç TL? diye soranlar için; iPhone 17 fiyatı 78.000 TL'den başlıyor.

iPhone 17 ne zaman çıkacak 📅

Tam Boyutta Gör iPhone 17 ne zaman çıkacak? diye merak edenler için; iPhone 17 ön siparişleri 12 Eylül’de açılacak. iPhone 17 çıkış tarihi 19 Eylül olarak açıklandı.

