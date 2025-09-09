iPhone 17 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Apple, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’ten oluşan yeni telefonlarını tanıttı. Apple, düşük satış rakamları, tüketicilerin ilgi göstermemesi nedeniyle Plus modelini rafa kaldırdı ve iPhone 17 Plus modeli gelmedi.
6.3 inç, 120Hz ProMotion, Hep açık ekran özelliği
iPhone 17 kamera özellikleri 📷
Apple, yeni iPhone 17 serisinde ön kamerayı 18 megapiksele yükseltti. Kıyaslama açısından, iPhone 16 modellerinde 12 megapiksel ön kamera bulunuyor. Kamera, görüntü kalitesini önemli ölçüde iyileştirecek ve kalite kaybı olmadan daha fazla kırpma olanağı sunacak.
A19 çip, 8GB RAM ⚡️
iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air, 12GB RAM ile geliyor. Mevcut üst seviye iPhone 16 modellerinde 8 GB RAM bulunduğundan bu önemli bir gelişme. Muhtemelen bu yıl içinde Türkiye’ye gelecek Apple Intelligence özellikleri cihaz içinde çalışmak için daha fazla belleğe ihtiyaç duyacak. Ancak, giriş seviye iPhone 17 modelinde 8 GB RAM bulunuyor.
iPhone 17 özellikleri
- Ekran: 6.3 inç, 120Hz Promotion, 3000 nit, Super Retina XDR
- İşlemci: Apple A19 çip
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB/512GB
- Arka kamera: 48MP Fusion + 12MP Ultra geniş
- Ön kamera: 18MP
- Batarya: 3600 mAh
- Yazılım: iOS 26
|iPhone modeli
|256GB
|512GB
|iPhone 17
|77.999 TL
|89.999 TL
Peki, iPhone 17 fiyatı ne kadar, kaç TL? diye soranlar için; iPhone 17 fiyatı 78.000 TL'den başlıyor.
iPhone 17 ne zaman çıkacak 📅
