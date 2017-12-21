Sony WF-1000X alır mıydım? | Karar Günü inceleme videosu

Sony'nin tam kablosuz Bluetooth kulaklığı WF-1000X için karar günü geldi. AirPods'un ciddi rakibini uçak, metro, metrobüs, gemi her türlü ortamda denedim ve alır mıydım kararımı açıklıyorum

Kutusundan çıkartıp ilk izlenimlerimizi paylaştığımız kategorisinin ilk aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip tam kablosuz kulaklığı Sony WF-1000X'i yeterince kullandık ve almaya değer mi bu videoda değerlendirdik.

Yaklaşık 800TL bir bedel ödenerek temin edilebilen kulaklık özellikler ses kalitesi ve gürültü engelleme oranıyla beğenimizi kazanırken, pil performansı ve videoda detaylı açıkladığımız bazı bağlantı sorunları nedeniyle alım kararında ters yönde etki yaptı.