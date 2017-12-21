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Sony WF-1000X alır mıydım? | Karar Günü inceleme videosu

1 yıl
7,5b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin tam kablosuz Bluetooth kulaklığı WF-1000X için karar günü geldi. AirPods'un ciddi rakibini uçak, metro, metrobüs, gemi her türlü ortamda denedim ve alır mıydım kararımı açıklıyorum
Kutusundan çıkartıp ilk izlenimlerimizi paylaştığımız kategorisinin ilk aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip tam kablosuz kulaklığı Sony WF-1000X'i yeterince kullandık ve almaya değer mi bu videoda değerlendirdik.
Yaklaşık 800TL bir bedel ödenerek temin edilebilen kulaklık özellikler ses kalitesi ve gürültü engelleme oranıyla beğenimizi kazanırken, pil performansı ve videoda detaylı açıkladığımız bazı bağlantı sorunları nedeniyle alım kararında ters yönde etki yaptı. 

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dr20mouse 1 yıl
Güncel sony marka telefon kullanan arkadaşlar yüksek kalitede müzik dinlerken kopma sorunu yaşamayacaksınız çünkü Sony telefonlarda LDAC desteği mevcut. Sony android 8 güncellemesi içine codec desteği artsın diye (ticari kaygılardan dolayı) Google'a bu kodeği vermiş Android 8 sürümüne dahil edilmiştir. Eğer güncellemeyi veren üreticilerin telefonlarının donanımı destekliyorsa LDAC desteğine sahip olacaklar.
Güncel sony marka telefon kullanan arkadaşlar yüksek kalitede müzik dinlerken kopma sorunu yaşamayacaksınız çünkü Sony telefonlarda LDAC desteği mevcut. Sony an...
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Yanıtla +13
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dr20mouse 1 yıl
Mesut bey, kullandığınız telefonda Qualcomm aptX HD codec desteği veya Sony LDAC codec desteği var mıydı? En yüksek ses kalitesinde bu iki codec'ten biri varsa kopma olmaması gerekiyor. Malum Bluetooth standartının sağladığı bant genişliği yüksek kaliteli ses aktarmaya yetmiyor. Bu yüzden Qualcomm ve Sony bu sorunu çözmek için iki farklı yüksek kaliteli ses sıkıştırma kodeği oluşturmuşlar. Elinizdeki kulaklıklar için bu standartı destekleyen kaynak yoksa kopma olması normal çünkü veriyi tam olarak iletemiyor kesik kesik gidiyor ses bilgisi dijital olarak. İncelemenizi baştan sona izledim kopma sorununu anlattığınız yerde bundan bahsetmemişsiniz.
Bu iki standartı bilmeyenler için
aptx.com/...
sony.net/...
@Speed-Step
Mesut bey, kullandığınız telefonda Qualcomm aptX HD codec desteği veya Sony LDAC codec desteği var mıydı? En yüksek ses kalitesinde bu iki codec'ten biri vars...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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dr20mouse 1 yıl tanreall
tanreall
Apple'ı iyi yapan bu işte. Bir şeyi çok iyi duruma getirmeden kesinlikle ortaya çıkarmıyor. Ya hiç yapmıyor, ya da çok iyi yapıyor.

Şimdi bir sürü sorunu var bu kulaklığın. Madem bu kadar sorunlu bir şey ortaya çıktı, doğru dürüst çalışmıyor, üretime sunma o zaman. Bunu önemsemeden satışa sunarsan ne marka prestiji kalıyor ne de güven. Kablosuz kulaklıkta bağlantı kopması demek kablosuz yapmayı başaramamışsın demektir.

Konuşmayayım dedim ama siz kaşındınız. Apple iPhone X'te kablosuz yüksek kaliteli ses (Bluetooth üzerinden 24 bit 96 KHz Hi-Res) desteği sunan LDAC veya aptX HD codec desteği var mı? Yok.
Sony bu cihazı özellikle iPhone'larda çalışsın diye üretmiş mi? Yok. Ee o zaman bu cihazı güncel bir Sony telefonda kullanmadan neden kötülüyorsunuz?
Şimdi bende Airpods var Android telefonumda tam anlamıyla kullanamıyorum Apple kötü alet yapmış bitmemiş ürünü piyasaya sürmüş hiç bir işe yaramıyor deyip Apple'ı kötülemem mi gerekiyor?
tanreallApple'ı iyi yapan bu işte. Bir şeyi çok iyi duruma getirmeden kesinlikle ortaya çıkarmıyor. Ya hiç yapmıyor, ya da çok iyi yapıyor.
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2 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 1 ay
bu sony düşmanlıgı nedir anlam veremiyorum kullandığınız bütün telefonlara sony sensör üretiyor onu geçtim bütün yenilikleri sony getiriyor diger firmalar sony den ilham alarak yapıyor bir teknoloji devine atmadığınız çamur kalmıyor bu kadar sony düşmanıysan hiç bir şeyini kullanma olsun bitsin en kötü ihtimalle ps3 oynuyorsundur bırak onuda oynama onunda arızası vardır :)
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DH Misafiri 1 yıl
Lensi Sony üretir, iPhone daha iyi çeker.
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ezimuse 1 yıl
@Speed-Step RHA'nın wireless kulaklıklarını da inceleseniz güzel olur aslında. Firmanın işi sadece ses uzmanlığı üzerine.

Şu an kullandığım RHA MA750i var muazzam bir şey. Apple'ın kulaklıklarını açmıyorum bile o kadar kötü geliyor rha kullanınca.
Ancak videoya ilişkin şunları söyleyebilirim. Kulaklığa göre mi telefon seçelim. Böyle saçmalık mı olur
Sony fanlarının gözü yaşlı...
Ekleme: RHA dışında sporda kullanmak için Xiaomi Mi Sport Earphones aldım. Tam bağımsız değil tabi ama 15 dolarlık kulaklık da bile ne kopma sorunu var ne başka bir şey. Şarjı da tek başına 4-5 saat kadar gidiyor. Tek sıkıntısı telefon çalarsa çinçe ismi söylemeye çalışması

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enja 1 yıl
insanlar aliexpressten 5$ kulalklık alıp mutlu olabiliyor 800 TL nedir
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DH Misafiri 1 yıl
Samsung gear icon x 2018 versiyonunu da test etmenizi bekliyoruz. Androigciler için bu ürünün alternatifi bence o.
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imhotep_of_grudge 1 yıl
@0ldskool
atma be yıllar önceden çıkan kablosuz kulaklıklar varken aipods çöpü alınmaz + ondada çok fazla kronik sıkıntı var...
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0ldskool 1 yıl imhotep_of_grudge
Airpods kullanmasam inanacağım...... İşkembeden sallamak kolay

Aldığım günden beri ne iPhone'umda ne de MacBook Pro'mda en ufak bir sorun dahi yaşamadım. Alırken gerekliliği, fiyatı vs çok düşündüm. Ama hiç pişman etmedi.
Reddit'te vs Apple haterları dahi saygı duyuyor bu cihaza. Sizi anlamak güç...

Ha Türkiye'de fiyatı pahalıdır vs ona bir şey diyemem. Ekonomi döviz kuru ve vergiler malum....
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Sliskelion 1 yıl
LDAC veya aptX destekli bir cihaz kullanırken böyle sıkıntılar yaşanmıyor veya iPhone gibi bir boş cihazda kullanılıyor ise kararlı bağlantıya öncelik yani SBC değerine sabitler işaretlersiniz kopma yaşamazsınız. Böyle amatörce bir hata beklemezdim.
Tabi bunlar cihazın yinede başarısız olduğunu değiştirmiyor o fiyat bandında üst seviye mikrofon özellikleri ve şarj süresi bekler insan.
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SaMoVe 1 yıl
800TL olduğunu öğrenince karar verildi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tacticalsavageX 1 yıl
günlük binek(ses) araçla, lüx(anc) spor(kaliteli ses, iyi bas) aracın aynı yakmayacağı malum...
diyeceğim bu kadar.
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to9y 1 yıl
Heveslendik alete şimdi ikilemde kaldık iyi mi bağlantı sorunları kafa kurcalıyor
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viper17 1 yıl to9y
Togy'Iceman

Heveslendik alete şimdi ikilemde kaldık iyi mi bağlantı sorunları kafa kurcalıyor

Bağlantı sorunu Qualcomm aptX HD codec veya Sony LDAC codec varsa olmaması gerekiyor.

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