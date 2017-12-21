Sony WF-1000X alır mıydım? | Karar Günü inceleme videosu

Genel Yayın Yönetmeni
Sony'nin tam kablosuz Bluetooth kulaklığı WF-1000X için karar günü geldi. AirPods'un ciddi rakibini uçak, metro, metrobüs, gemi her türlü ortamda denedim ve alır mıydım kararımı açıklıyorum
Kutusundan çıkartıp ilk izlenimlerimizi paylaştığımız kategorisinin ilk aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip tam kablosuz kulaklığı Sony WF-1000X'i yeterince kullandık ve almaya değer mi bu videoda değerlendirdik.
Yaklaşık 800TL bir bedel ödenerek temin edilebilen kulaklık özellikler ses kalitesi ve gürültü engelleme oranıyla beğenimizi kazanırken, pil performansı ve videoda detaylı açıkladığımız bazı bağlantı sorunları nedeniyle alım kararında ters yönde etki yaptı.
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Bu iki standartı bilmeyenler için
aptx.com/...
sony.net/...
@Speed-Step
Konuşmayayım dedim ama siz kaşındınız. Apple iPhone X'te kablosuz yüksek kaliteli ses (Bluetooth üzerinden 24 bit 96 KHz Hi-Res) desteği sunan LDAC veya aptX HD codec desteği var mı? Yok.
Sony bu cihazı özellikle iPhone'larda çalışsın diye üretmiş mi? Yok. Ee o zaman bu cihazı güncel bir Sony telefonda kullanmadan neden kötülüyorsunuz?
Şimdi bende Airpods var Android telefonumda tam anlamıyla kullanamıyorum Apple kötü alet yapmış bitmemiş ürünü piyasaya sürmüş hiç bir işe yaramıyor deyip Apple'ı kötülemem mi gerekiyor?