Sony Walkman anavatanı Japonya'da iPod'u geçti

Dünyanın en popüler markalarından biri olan ve 80'lere damgasını vuran Sony Walkman, dijital medya oynatıcılarının yaygınlaşmasıyla birlikte uzun süre gündemden kaybolmuş ardından Sony tarafından arka arkaya lanse edilen yeni modellerle bir kez daha can bulmuştu. Son dönemde çıkan her yeni modeli iPod'a rakip olarak konumlandırılan Sony Walkman, anavatanı Japonya pazarında rakibini geride bırakmış gibi görünüyor. Tokyo merkezli araştırma firması BCN'ye göre Walkman ile Sony, iPod'u geçmeyi başardı.
Ağustos ayında %47.8 seviyesinde pazar payı elde eden ve %44 paya sahip olan iPod'u geride bırarak aylık satışlarda Japonya'nın en popüler medya oynatıcısı olmayı başaran Sony Walkman'in bu çıkışında, iPod'un Japonyadaki versiyonlarında görülen hatta bu nedenle tren seferini aksattığı dahi öne sürülen aşırı ısınma probleminin de etkisi olabilir. Tabii Walkman S serisinin elde ettiği başarı da Sony'nin çıkışındaki önemli argümanlar arasında gösterilirken, bu yükselişin firma tarafından lanse edilen yeni müzik servisiyle süreceği düşünülüyor.
2001 yılından bu yana ülkedeki MP3 çalar satışlarını takip eden BCN, Walkman'in gerisine düşen iPod için yeni nesil Nano ve Touch büyük önem taşıdığını belirtirken, merakla beklenen yeni nesil iPod Touch'ın dengeleri değiştirecek etkiyi yaratıp yaratmayacağını ise zaman gösterecek.
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bir diğer arkadaş da yüksek frekanslarda sony nin ipod un gerisinde kaldığını söylemiş. bu konu da direkt olarak seri nin kalitesi ile ilgili. mesela B serisinde extra bass fonksiyonu dışında hiç bir ses değiştirme fonksiyonu bulunmuyor sanırım. ama üst seviye modellerde DSEE olan modellerde özellikle yüksek frenkans kalitesi inanılmaz güzel diyebilirim.
peki eski S serisi için ne diyebilirsiniz? bende nwz-s515 var idi, bozulana kadar. şimdi nwz-e443 alacağım. daha yeni bir model ama S familyasından E familyasına geçeceğim, yani ses kalitesinde bir düşme yaşayacak mıyım bunu merak ediyorum. philips she 9550 kulaklıklarım ile kullanacağım.
hazır bilenleri yakalamışken arada sorayım dedim. (:
açıkcası ses kalitesi olarak pek bir fark göremedim ama yazılım olarak ipod daha başarılı.Daha hızlı daha kolay.
Yani mesela klasik muzik dinleyecekseniz kalkip Sony almayin, icine eder, gidip IPod alin. Ama rock, hip-hop tarzi muzik dinleyecekseniz genelde Sony daha one cikar.
Bu arada Agustos ayinda Sony nin one gecmesinin tek nedeni iPod alacak olanlarin gecenlerde yapilan event i beklemesiydi cok buyuk ihtimalle, simdi yeni modeller ciktigina gore, Sony bir yil daha bekleyebilir seneye Agustos da benzer bir "atak" yapmak icin.
o kadar kötü degil ipodun ses kalitesi.ancak digerlerine göre kötü oldugu yadsınamaz.bununda bilinçli olarak yapıldıgını biliyoruz.
Bu kadar da abartmayın. Portable oynatıcılarda Sony'lerden üstün çok model var at gözlüğünüzü çıkarın. Yok Apple çin üretimi playerlarla kıyaslanmalıymış falan Komik olmayın. Apple en iyisi değildir ses kalitesi konusunda ama iyidir. Sony'de çok iyidir. Anavatanında da geçmesi normaldir başka markaları. Nasıl ABD'de yabancı arabalardan çok Amerikan arabaları var aynen onun gibi.
@stradivardi:
Yorumun çok doğru, yukarıdaki arkadaşa da izah edebilirsen durumu sevinirim