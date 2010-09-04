Sony Walkman anavatanı Japonya'da iPod'u geçti

Dünyanın en popüler markalarından biri olan ve 80'lere damgasını vuran Sony Walkman, dijital medya oynatıcılarının yaygınlaşmasıyla birlikte uzun süre gündemden kaybolmuş ardından Sony tarafından arka arkaya lanse edilen yeni modellerle bir kez daha can bulmuştu. Son dönemde çıkan her yeni modeli iPod'a rakip olarak konumlandırılan Sony Walkman, anavatanı Japonya pazarında rakibini geride bırakmış gibi görünüyor. Tokyo merkezli araştırma firması BCN'ye göre Walkman ile Sony, iPod'u geçmeyi başardı.

Ağustos ayında %47.8 seviyesinde pazar payı elde eden ve %44 paya sahip olan iPod'u geride bırarak aylık satışlarda Japonya'nın en popüler medya oynatıcısı olmayı başaran Sony Walkman'in bu çıkışında, iPod'un Japonyadaki versiyonlarında görülen hatta bu nedenle tren seferini aksattığı dahi öne sürülen aşırı ısınma probleminin de etkisi olabilir. Tabii Walkman S serisinin elde ettiği başarı da Sony'nin çıkışındaki önemli argümanlar arasında gösterilirken, bu yükselişin firma tarafından lanse edilen yeni müzik servisiyle süreceği düşünülüyor.

2001 yılından bu yana ülkedeki MP3 çalar satışlarını takip eden BCN, Walkman'in gerisine düşen iPod için yeni nesil Nano ve Touch büyük önem taşıdığını belirtirken, merakla beklenen yeni nesil iPod Touch'ın dengeleri değiştirecek etkiyi yaratıp yaratmayacağını ise zaman gösterecek.