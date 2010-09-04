Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Walkman anavatanı Japonya'da iPod'u geçti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,5b
1
48
Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en popüler markalarından biri olan ve 80'lere damgasını vuran Sony Walkman, dijital medya oynatıcılarının yaygınlaşmasıyla birlikte uzun süre gündemden kaybolmuş ardından Sony tarafından arka arkaya lanse edilen yeni modellerle bir kez daha can bulmuştu. Son dönemde çıkan her yeni modeli iPod'a rakip olarak konumlandırılan Sony Walkman, anavatanı Japonya pazarında rakibini geride bırakmış gibi görünüyor. Tokyo merkezli araştırma firması BCN'ye göre Walkman ile Sony, iPod'u geçmeyi başardı.

Ağustos ayında %47.8 seviyesinde pazar payı elde eden ve %44 paya sahip olan iPod'u geride bırarak aylık satışlarda Japonya'nın en popüler medya oynatıcısı olmayı başaran Sony Walkman'in bu çıkışında, iPod'un Japonyadaki versiyonlarında görülen hatta bu nedenle tren seferini aksattığı dahi öne sürülen aşırı ısınma probleminin de etkisi olabilir. Tabii Walkman S serisinin elde ettiği başarı da Sony'nin çıkışındaki önemli argümanlar arasında gösterilirken, bu yükselişin firma tarafından lanse edilen yeni müzik servisiyle süreceği düşünülüyor.

2001 yılından bu yana ülkedeki MP3 çalar satışlarını takip eden BCN, Walkman'in gerisine düşen iPod için yeni nesil Nano ve Touch büyük önem taşıdığını belirtirken, merakla beklenen yeni nesil iPod Touch'ın dengeleri değiştirecek etkiyi yaratıp yaratmayacağını ise zaman gösterecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ed - 9 yıl
mp3 çalarların maliyetleri düşük olsyn diye yanlarnda kötü kulaklıklar veriliyor. hiç verilmese daha iyi. en azından kişi mp3 çalarını yeni aldığında yeni bir de kulaklık alır, onu da araştırır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Sony'deki ses kalitesi hiç birinde yok I-Pod filan hikaye ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evren Küçük 9 yıl
ipod touch yeni versiyonunu almayı ciddi ciddi düşünüyorum ama alırken en son düşüneceğim şeylerden birisi müzik dinlemek olacak. umarım beni şaşırtır ama pek ümitli değilim açıkçası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 9 yıl
sonynin bazı modelleri fazla pahalı oluyor,hak etmediği halde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huxi20 9 yıl
sonyde ses kalitesi seriler arasında çok farkedebiliyor. ama en kötüsü bile standart bir kullanıcı için kendini ön plana çıkaracak kadar iyidir. arkadaşın da dediği gibi ses kalitesinde A ve X serisi cihazların yanına yaklaşabilecek taşınabilir aygıt tanımıyorum şahsen. bunun yanında S serisi genelde A serisine yakın kalitede ses vermekle birlikte, yanında gelen kulaklık kalitesi A serisinin yanında düşük kalıyor. E serisi biraz daha düüşük B serisi ise giriş seviyesi oluyor sanırım.
bir diğer arkadaş da yüksek frekanslarda sony nin ipod un gerisinde kaldığını söylemiş. bu konu da direkt olarak seri nin kalitesi ile ilgili. mesela B serisinde extra bass fonksiyonu dışında hiç bir ses değiştirme fonksiyonu bulunmuyor sanırım. ama üst seviye modellerde DSEE olan modellerde özellikle yüksek frenkans kalitesi inanılmaz güzel diyebilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ed - 9 yıl

huxi20

sonyde ses kalitesi seriler arasında çok farkedebiliyor. ama en kötüsü bile standart bir kullanıcı için kendini ön plana çıkaracak kadar iyidir. arkadaşın da dediği gibi ses kalitesinde A ve X serisi cihazların yanına yaklaşabilecek taşınabilir aygıt tanımıyorum şahsen. bunun yanında S serisi genelde A serisine yakın kalitede ses vermekle birlikte, yanında gelen kulaklık kalitesi A serisinin yanında düşük kalıyor. E serisi biraz daha düüşük B serisi ise giriş seviyesi oluyor sanırım.

bir diğer arkadaş da yüksek frekanslarda sony nin ipod un gerisinde kaldığını söylemiş. bu konu da direkt olarak seri nin kalitesi ile ilgili. mesela B serisinde extra bass fonksiyonu dışında hiç bir ses değiştirme fonksiyonu bulunmuyor sanırım. ama üst seviye modellerde DSEE olan modellerde özellikle yüksek frenkans kalitesi inanılmaz güzel diyebilirim.



peki eski S serisi için ne diyebilirsiniz? bende nwz-s515 var idi, bozulana kadar. şimdi nwz-e443 alacağım. daha yeni bir model ama S familyasından E familyasına geçeceğim, yani ses kalitesinde bir düşme yaşayacak mıyım bunu merak ediyorum. philips she 9550 kulaklıklarım ile kullanacağım.

hazır bilenleri yakalamışken arada sorayım dedim. (:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
S545 var, flash tabanlı. İçinde hard disk falan yok yani. Ona rağmen pili az gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Catalyst 9 yıl
2 sene walkman kullandım 4 aydırda ipod kullanıyorum.
açıkcası ses kalitesi olarak pek bir fark göremedim ama yazılım olarak ipod daha başarılı.Daha hızlı daha kolay.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
greenleafffff 9 yıl
Apple yeni Ipodları çıkartınca , bu durumun degişecegini varsayıyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahbob 9 yıl
yeni ipodlarla birlikte apple bence sony'i altedecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evren Küçük 9 yıl
apple tasarım dışında bence hiç bir alanda 1 numara değil. bir telefon alırken nokia, mp3 çalar alırken sony, bilgisayar alırken IBM ilk akla gelir herhalde ama öyle bir cihaz yapıyorlarki yaptıkları cihazı herhangibir kefeye koymak mümkün değil :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lakenarr 9 yıl
Sony cihazlari genelde basslari daha iyi veriyor, o konuda suphe yok ama bunun yaninda sesi toptan blurluyor. IPodlar ve IPhonelar ise daha temiz ses veriyorlar, yuksek frekanslar cok daha detayli duyulabiliyor.
Yani mesela klasik muzik dinleyecekseniz kalkip Sony almayin, icine eder, gidip IPod alin. Ama rock, hip-hop tarzi muzik dinleyecekseniz genelde Sony daha one cikar.

Bu arada Agustos ayinda Sony nin one gecmesinin tek nedeni iPod alacak olanlarin gecenlerde yapilan event i beklemesiydi cok buyuk ihtimalle, simdi yeni modeller ciktigina gore, Sony bir yil daha bekleyebilir seneye Agustos da benzer bir "atak" yapmak icin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafa_550 9 yıl
sony ses kalitesinde eşsizdir net ses ve bass veren başka bir marka bilmiyorum telefonu veya mp3 çaları farketmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Denorath 9 yıl
I-pod ses kalitesi bakımından Sony'nin yanına bile yaklaşamaz ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T®an©e Addi©T 9 yıl

Denorath

I-pod ses kalitesi bakımından Sony'nin yanına bile yaklaşamaz ;)

o kadar kötü degil ipodun ses kalitesi.ancak digerlerine göre kötü oldugu yadsınamaz.bununda bilinçli olarak yapıldıgını biliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehan_de 9 yıl
sony bir efsanedir...Hala da öyledir...Sony'nin ses kalitesi Apple ile kıyaslanamayacak kadar harikadır...Rakipleri başkadır...Apple çin üretimi playerlarla kıyaslanmalı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***CoNDoR*** 9 yıl
bilgehan_de

sony bir efsanedir...Hala da öyledir...Sony'nin ses kalitesi Apple ile kıyaslanamayacak kadar harikadır...Rakipleri başkadır...Apple çin üretimi playerlarla kıyaslanmalı...


Bu kadar da abartmayın. Portable oynatıcılarda Sony'lerden üstün çok model var at gözlüğünüzü çıkarın. Yok Apple çin üretimi playerlarla kıyaslanmalıymış falan
Komik olmayın. Apple en iyisi değildir ses kalitesi konusunda ama iyidir. Sony'de çok iyidir. Anavatanında da geçmesi normaldir başka markaları. Nasıl ABD'de yabancı arabalardan çok Amerikan arabaları var aynen onun gibi.

@stradivardi:
Yorumun çok doğru, yukarıdaki arkadaşa da izah edebilirsen durumu sevinirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
23488 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Elektronik Cihazlar, Apple ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TG: Endeks Bilişim ile Teknoloji Sektörünün 2010 analizi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim