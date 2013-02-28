Sony Xperia Tablet Z'ye ait aksesuarlar gün yüzüne çıktı

Birkaç gün önce, Xperia Tablet Z'yi global pazara sunacağını resmen açıklayan Sony, yeni tabletine özel hazırladığı aksesuarları tek tek gün yüzüne çıkardı. Bu aksesuarlar arasında taşıma kılıfı, stand ve ekran koruyucu bulunuyor.







281 x 378 x 3 mm boyutlarında ve 295 gram ağırlığında tasarlanan taşıma kılıfı (SGPCV5), tabletin hem ön yüzünü hem arka yüzünü çizilmelere karşı koruduğu gibi stand olarak kullanılabiliyor. Dış kısmında deri malzemenin tercih edildiği taşıma kılıfıyla, tabletin 20 derece, 40 derece veya 70 derecelik açılarda durmasını sağlayabiliyoruz. Siyah, kırmızı ve beyaz renk seçeneklerine sahip taşıma kılıfının fiyatı 80 Euro olarak belirlenmiş.



Şarj cihazı görevi gören stand (SGPDS5), 288 mm x 64 mm x 31 mm boyutlarında ve 240 gram ağırlığında tasarlanmış. Stand sayesinde tableti, 20 ile 75 derece arasında değişen açılarla sabitleyebiliyoruz. Stand, 40 Euro şeklinde fiyatlandırılmış durumda.



Sony'nin, şık tasarımlı tableti için duyurduğu son aksesuar ise ekran koruyucu (SGPFLS4) oldu. Ekran koruyucu, 20 Euro fiyat etiketiyle satılacak.



Taşıma kılıfı detayları için buraya , stand detayları için buraya tıklayabilirsiniz.