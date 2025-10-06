Battlefield 6, konsollarda 120FPS çalışacak ancak performans modunda

Tam Boyutta Gör Battlefield 6'nın 10 Ekim 2025'te çıkması planlanıyor. BF6, yılın en büyük oyunlarından biri olacak gibi görünüyor. Analistler, oyunun ilk haftada yaklaşık 5 milyon satacağını tahmin ediyor. Çıkışına sayılı günler kala oyunun konsol performans detayları ortaya çıktı.

Battlefield 6, ortalama 80-90 FPS çalışacak

EA'den gelen bir tanıtım e-postası, Battlefield 6’nın konsollarda -performans modunda- 120 FPS’e ulaşabileceği belirtiliyor. Oyunun herkese açık beta aşamasında PS5 konsolunda 110 FPS’e kadar çalıştığı gözlemlenmişti. Tüm konsollarda performance modda 120 FPS desteği sunması sürpriz olmayacaktır. Performans modu tercih etmeyecek oyuncular, ortalama 80-90 FPS alacak. Tabii ki, yüksek kare hızını deneyimlemek için 120 Hz ekrana da sahip olmak gerekiyor.

Performance ve Fidelity modu, ilk olarak PS4 Pro ve Xbox One X döneminde tanıtıldı. Rise of the Tomb Raider gibi oyunlar, oyuncuların 4K çözünürlükte 30 FPS veya 1080p’de 60 FPS arasında seçim yapmalarına olanak sağladı. Grafik seçenekleri daha sonra PlayStation 5 ve Xbox Series X/S döneminde çok daha yaygın hale geldi ve çoğu güçlü AAA oyun, oyunculara daha yüksek FPS ile daha iyi grafik kalitesi arasında seçim yapma olanağı sundu. PS5 Pro ise işleri daha da ileri götürerek, Mafia: The Old Country gibi oyunların Değişken Yenileme Hızı, 120 Hz ekran desteği ve her iki grafik modunda da daha yüksek dinamik çözünürlük sunmasını sağladı. Yılın beklenen oyunlarından Battlefield 6 da performance modda 120 FPS’e ulaşacak.

E-postada ayrıca Battlefield 6'nın çıkış sonrası ücretsiz içeriğiyle ilgili olarak gizli operasyonlardan bahsediliyor. Oyunun ilk sezonunda oyuncuları yeni haritalar, modlar, silahlar ve gizli operasyonların beklediği belirtiliyor. Ancak başka bir ayrıntı paylaşılmadığı için, bu gizli operasyonların nasıl ilerleyeceği, görevler, günlük mücadeleler ve yeni bir oyun modu olup olmayacağı belirsiz.

