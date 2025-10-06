Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Battlefield 6, konsollarda 120FPS çalışacak ancak performans modunda

    Battlefield 6'nın çıkmasına sayılı günler kaldı. EA, bir süredir betada olan nişancı oyununun konsollarda 120 FPS'e kadar hızda çalışacağını paylaştı.           

    battlefield 6 120 fps ps5 & xbox series konsollar Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6'nın 10 Ekim 2025'te çıkması planlanıyor. BF6, yılın en büyük oyunlarından biri olacak gibi görünüyor. Analistler, oyunun ilk haftada yaklaşık 5 milyon satacağını tahmin ediyor. Çıkışına sayılı günler kala oyunun konsol performans detayları ortaya çıktı.

    Battlefield 6, ortalama 80-90 FPS çalışacak

    EA'den gelen bir tanıtım e-postası, Battlefield 6’nın konsollarda -performans modunda- 120 FPS’e ulaşabileceği belirtiliyor. Oyunun herkese açık beta aşamasında PS5 konsolunda 110 FPS’e kadar çalıştığı gözlemlenmişti. Tüm konsollarda performance modda 120 FPS desteği sunması sürpriz olmayacaktır. Performans modu tercih etmeyecek oyuncular, ortalama 80-90 FPS alacak. Tabii ki, yüksek kare hızını deneyimlemek için 120 Hz ekrana da sahip olmak gerekiyor.

    Performance ve Fidelity modu, ilk olarak PS4 Pro ve Xbox One X döneminde tanıtıldı. Rise of the Tomb Raider gibi oyunlar, oyuncuların 4K çözünürlükte 30 FPS veya 1080p’de 60 FPS arasında seçim yapmalarına olanak sağladı. Grafik seçenekleri daha sonra PlayStation 5 ve Xbox Series X/S döneminde çok daha yaygın hale geldi ve çoğu güçlü AAA oyun, oyunculara daha yüksek FPS ile daha iyi grafik kalitesi arasında seçim yapma olanağı sundu. PS5 Pro ise işleri daha da ileri götürerek, Mafia: The Old Country gibi oyunların Değişken Yenileme Hızı, 120 Hz ekran desteği ve her iki grafik modunda da daha yüksek dinamik çözünürlük sunmasını sağladı. Yılın beklenen oyunlarından Battlefield 6 da performance modda 120 FPS’e ulaşacak.

    E-postada ayrıca Battlefield 6'nın çıkış sonrası ücretsiz içeriğiyle ilgili olarak gizli operasyonlardan bahsediliyor. Oyunun ilk sezonunda oyuncuları yeni haritalar, modlar, silahlar ve gizli operasyonların beklediği belirtiliyor. Ancak başka bir ayrıntı paylaşılmadığı için, bu gizli operasyonların nasıl ilerleyeceği, görevler, günlük mücadeleler ve yeni bir oyun modu olup olmayacağı belirsiz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hacizli araç parçalama cezası ağır bakım ne kadar tutar uçak korkusu için ilaç xanax myp ile yatay geçişte 1. sınıftan mı başlanır günlük spor salonu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum