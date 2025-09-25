Alan Wake 2, PlayStation Plus'a ekleniyor: İşte Ekim'de gelecek diğer oyunlar

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sony, Çarşamba günü düzenlenen State of Play etkinliğinde PlayStation Plus abonelerine Ekim ayında sunacakları yeni oyunları açıkladı. Alan Wake 2, Cocoon ve Goat Simulator 3, tüm aboneler için 7 Ekim'de platforma eklenecek.

PlayStation Plus Ekim 2025 oyunları

Alan Wake 2, PlayStation Plus kataloğuna eklenecek yeni oyunlar arasında en dikkat çekenlerden biri. 2023'te piyasaya sürülen Remedy Entertainment devam oyunu, yılın oyunu yarışında büyük isimdi. Game Awards’da En İyi Oyun Yönetmenliği, En İyi Sanat Yönetmenliği ve En İyi Hikaye ödüllerini kazandı.

Ayrıca, bağımsız yapımların gözdeleri Cocoon ve Goat Simulator 3 de PS Plus’a geliyor. Bulmaca macera oyunu Cocoon da 2023 Oyun Ödülleri'nde En İyi İlk Bağımsız Yapım kategorisinde aday gösterilerek ödüle layık görüldü. Bu arada, Goat Simulator 3, artık çok oyunculu moduyla keçinin çılgın maceralarını sürdürdü.

Ayrıca, The Last of Us Part 2 Remastered'ın Naughty Dog ve Sony'nin The Last of Us Günü'nü kutladığı 26 Eylül'de Extra ve Premium üyeler için oyun kataloğuna ekleneceği duyuruldu. Premium üyeler için klasikler kataloğuna ise bu yılın ilerleyen zamanlarında Tekken 3, Soul Caliber 3 ve Tomb Raider Anniversary eklenecek.

