Sony Xperia Ion kampanya paketleri Turkcell tarafından açıklandı

Sony'nin Xperia serisinde iddialı bir konuma yerleştirdiği Ion modeli, Turkcell tarafından resmi olarak ülkemizde satışa sunuldu.





Modelde 4.55 inçlik 720p ekran, Sony Mobile BRAVIA Engine teknolojisi, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 Snapdragon işlemci, Adreno 220 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, Android 4.0 işletim sistemi, 12MP arka kamera, 1080p video kaydı, 1.3MP ön kamera, 1900mAh batarya gibi özellikler bulunuyor. Model James Bond Skyfall filmindeki serinin bir üyesi.





Xperia Ion modelini tarifesine ek olarak almak isteyen müşteriler, 24 aylık taahhütlerde Gold Plus paketi için 59TL, Gold paketi için 79TL, Full paketi için 70TL, Hepsi 600 ve Hepsi paketi için 72TL aylık ödeme yapmak durumunda.





İnterneti içerisinde paketlerde aylık ödemeler ise 250MB kota ile 24 ay - 85TL, 12 ay - 154TL, sınırsız 1GB ile 24 ay - 92TL, 12 ay - 161TL, 4GB ile 24 ay - 106TL, 12 ay - 175TL şeklinde.





31 Aralık tarihine kadar sürecek kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin Turkcell İletişim Merkezleri'ne gitmeleri yeterli.