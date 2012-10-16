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Sony Xperia Ion kampanya paketleri Turkcell tarafından açıklandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin Xperia serisinde iddialı bir konuma yerleştirdiği Ion modeli, Turkcell tarafından resmi olarak ülkemizde satışa sunuldu.

Modelde 4.55 inçlik 720p ekran, Sony Mobile BRAVIA Engine teknolojisi, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 Snapdragon işlemci, Adreno 220 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, Android 4.0 işletim sistemi, 12MP arka kamera, 1080p video kaydı, 1.3MP ön kamera, 1900mAh batarya gibi özellikler bulunuyor. Model James Bond Skyfall filmindeki serinin bir üyesi. 

Xperia Ion modelini tarifesine ek olarak almak isteyen müşteriler, 24 aylık taahhütlerde Gold Plus paketi için 59TL, Gold paketi için 79TL, Full paketi için 70TL, Hepsi 600 ve Hepsi paketi için 72TL aylık ödeme yapmak durumunda.

İnterneti içerisinde paketlerde aylık ödemeler ise 250MB kota ile 24 ay - 85TL, 12 ay - 154TL, sınırsız 1GB ile 24 ay - 92TL, 12 ay - 161TL, 4GB ile 24 ay - 106TL, 12 ay - 175TL şeklinde.

31 Aralık tarihine kadar sürecek kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin Turkcell İletişim Merkezleri'ne gitmeleri yeterli. 

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/ceptelefonlari/Sony-Xperia-Ion.aspx Yorum Yaz
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depeche35 7 yıl en beğenilen
Yazıklar olsun. İon hakkında biz Ocak ayında yazdık çizdik, şu an biz Xperia T nin gelişini yorumluyor olmalıydık,yazıklar olsun yetkililere... Bizim halkımızla dalga geçip, enayi muamelesi yapanlar....
Yazıklar olsun. İon hakkında biz Ocak ayında yazdık çizdik, şu an biz Xperia T nin gelişini yorumluyor olmalıydık,yazıklar olsun yetkililere... Bizim halkımızla...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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denizci535 6 yıl
Turkceelin sattigi ion lte i yoksa h mi
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clique 7 yıl
Bu linkte gayet hoş, videolu bir tanıtımı da yapılmış.
ush.re/...
Biraz gecikti piyasaya sürülmesi ama geç olsun güç olmasın...
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RockForLive 7 yıl
Yazılımda destek isterim,yazılımla oynarım,rom isterim yazılım güncel olsun isterim diyen sony telefon almasın açık açık söylüyorum.

Kamerası iyi olsun,ekranı iyi olsun,müzik dinlemek sorun olmasın diyen alsın bu cihazı.

Sonra sony bölümünde patlama oluyor konu konu üstüne
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DH Misafiri 7 yıl
Yok hacı ben Xeon E7 ve yanında 64 GB XDR2 ram olmazsa almam. Üzerine Redhat Enterprise linux kurup. Data Center olarak kullanıcam. Telefon lennn bu yapacağınız Feysbuk ve Tvitır.. Samsung'da Core i7 Extreme ve GTX 690 koyucakmış Scene'den sızan haberler.
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Shafter 7 yıl
isin ilginci arada sirada bakarim turkcell in verdigi cihazlara.bugune dek tek rastaladigim uygun fiyatli urun bu oldu.24 ay paketimin ustune 70 lira verecegim 1680 e gelecek.zaten satis fiyati da 1600 lerde.
almamak icin zor tutuyorum kendimi..wave 1 den buna upgrade edecegim su an iphone 5 ile bunun arasindayim..
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaş bu kampayalar neden sadece faturalı hatlara olur onu anlamış değilim bu ülkede sadece faturalılarmı yaşıyor acaba (!)
Kampanya yapacaksan adam gibi yap faturasızlar adamdan sayılmıyomu şimdi !
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DH Misafiri 7 yıl
Sony Xperia Ion almayı düşünüyordum ama bu yorumlar kafamı karıştırdı sony model telefonlarda kalite düşük mü yani önceden iyiydi ama yeni nesillerde iş yok demekki zaten araştırıyorum sony marka telefonda bulamıyorum sadece interternette bir kaç mağazada var servis olayı falan nasıl bilen var mı
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ykeri 7 yıl
Btsony'de ürün satışa açılmış arkadaşlar 1649 TL ayrıca USB Güç Kaynağı hediye.
btsony.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
ürünü amerikadan 2 ay önce getirttim sim kilitli at&t sözleşmeli. Türkiye de kullanabilmek için 40$ ödedim şifre vermeleri için ancak 2 ay oldu ses yok. 3. ay oldu yeni öğreniyoruz ki 3 ay sonra veriyorlarmış şifreleri. ancak hala ses yok. sim kilidi için bana yardımcı olabilecek var mı aranızda?
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depeche35 7 yıl
Tekrar hortlatmak zorunda kaldım ama, Xperia sadece 2012 model cihazlarına güncelleme sağlayacakmış. Buyur; resmen sony'den nefret etmeye başladım gibi...
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Sony iyice batırıyor.
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red-fox 7 yıl
gold kendi getiriyor ürünleri bu yüzden de uyguna veriyor bence ,iphone ler hariç tabi 3300 ya araba parası valla , ama sony ler de fiyatları iyi
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LİVERPOOLYWNA 7 yıl
ulan yurt disinda operatorler hattini satabilmek icin telefonlari ucuz veriyor bizim operatorler telefonu kar amaciyla satiyor kadikoydeki telefoncular gibi bizim operatorler
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