Sony’den 40. yıla özel Walkman müzik çalar

Müzik sektöründe önemli bir devrimin öncüsü olan taşınabilir kasetçalar ya da bilinen adıyla Walkman, 40 yılı geride bıraktı. Sony bu önemli yıl dönümü için özel bir müzik çalar tasarladı.

Sony NW-A100TPS özellikleri ve fiyatı

NW-A100TPS adlı müzik çalar cihazı özel bir Walkman kılıfı ile birlikte geliyor. Cihazı bu kılıfa koyduğunuz zaman ekran koruyucu bir kaset görüntüsüne bürünüyor. Çaldığınız parçaya göre kasetin rengi değişiyor. Kılıfın kapağını kapattığınızda ise sanki bir kaset çalıyormuş hissiyatı veriliyor.

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Arka kısmında 40. yıl dönümü için bir logo yer alırken Retro kulaklık girişi de unutulmamış. Cihazın ekranı 3.6 inç boyutunda ve 16GB depolama kapasitesi sunuluyor. Batarya ise tek şarj ile 26 saat kullanılabiliyor.

Kendi yüklediğiniz şarkılar yanında WiFi üzerinden destekli müzik platformlarına bağlanarak listelerinizi oynatabiliyorsunuz. Nostaljiyi yaşamak için ise 440 Avroyu gözden çıkarmanız gerekiyor.