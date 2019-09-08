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Sony’den 40. yıla özel Walkman müzik çalar

Sony NW-A100TPS müzik çalar cihazını özel kılıfına koyduğunuz zaman ekran koruyucusu sanki bir kaset döndürüyormuş efekti vermeye başlıyor. Tek farklılaştığı konu bu.
8 sa.
2,6b
9
6
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Müzik sektöründe önemli bir devrimin öncüsü olan taşınabilir kasetçalar ya da bilinen adıyla Walkman, 40 yılı geride bıraktı. Sony bu önemli yıl dönümü için özel bir müzik çalar tasarladı.

Sony NW-A100TPS özellikleri ve fiyatı

NW-A100TPS adlı müzik çalar cihazı özel bir Walkman kılıfı ile birlikte geliyor. Cihazı bu kılıfa koyduğunuz zaman ekran koruyucu bir kaset görüntüsüne bürünüyor. Çaldığınız parçaya göre kasetin rengi değişiyor. Kılıfın kapağını kapattığınızda ise sanki bir kaset çalıyormuş hissiyatı veriliyor.

Ayrıca Bkz. "Nokia Power Earbuds duyuruldu"

Arka kısmında 40. yıl dönümü için bir logo yer alırken Retro kulaklık girişi de unutulmamış. Cihazın ekranı 3.6 inç boyutunda ve 16GB depolama kapasitesi sunuluyor. Batarya ise tek şarj ile 26 saat kullanılabiliyor.

Kendi yüklediğiniz şarkılar yanında WiFi üzerinden destekli müzik platformlarına bağlanarak listelerinizi oynatabiliyorsunuz. Nostaljiyi yaşamak için ise 440 Avroyu gözden çıkarmanız gerekiyor.

 


https://www.engadget.com/2019/09/05/sony-40th-anniversary-walkman-mp3-player Yorum Yaz
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damn2u 6 sa. en beğenilen
Fiyat adeta;
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1 Avatar
Burkiling 59 dk.
Ölücü Çinli firmalar ile baş etmek bu fiyatlandırmalar ile mümkün değil. Kaliteye önem veren müşteri sayısı ucuzluğa önem verenlerin binde biri kadar. O yüzden sony gibi markaların işi zor.
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olağan_şüpheli 4 sa.
samsunga bile reklam vermişler , telefonuma mesaj olarak gözüktü bildirimlerde.
hala nostalji ayağına bir şeyler kaktırma derdinde. ps2 lerin yüzüne bakan yok.Bu da öyle olur.
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Seyrim 6 sa.
O parayla her ay bozulacak adi mp3 lerden ömür boyu her ay alırım.. :)
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damn2u 6 sa. en beğenilen
Fiyat adeta;
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mustiki212 7 sa.
Şükür yarabbi.. w810i nin sesini duy...
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fukarakoala 7 sa.
w810 , cd çalar , kaset çalar kullanmış biri olarak özelleştirilmiş walkman özel seri makine cok güzel olabilir ancak daha geçen gün tanıtılan yeni nesil walkman cihazın ve bu cihazın fiyatlandırma yüksek
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