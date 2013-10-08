Sony, giyilebilir ekran modeli HMZ-T3W'nun ön siparişine başladı

Sony tarafından geçtiğimiz IFA 2013 fuarında tanıtılan giyilebilir ekran modeli HMZ-T3W'nun ön siparişine başlandığı açıklandı.

İçerisinde yer alan iki adet 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde OLED ekran ile takıldığı zaman kişilere 19 metreden 750-inç boyutunda bir ekranın izlendiği hissini sağlayabilen Sony HMZ-T3W, üç boyut desteğini de bünyesinde barındırıyor. Ayı zamanda üzerinde 7.1 kanal surround ses sağlayabilen bir kulaklık yer alan ürün, bilgisayar, oyun konsolu, tablet ya da akıllı cep telefonlarına bağlanabiliyor. Özel aparatı ve Lityum-iyon bataryası ile 3 saat kablosuz, HDMI bağlantısı üzerinden ise 7 saat kullanım deneyimi ortaya koyabilen giyilebilir ekran, gövde yapısı sayesinde kafaya rahatlıkla takılabiliyor ve uzun kullanımlarda rahatsız etmiyor.

Daha önceki jenerasyona oranla daha iyi bir seçenek olarak kullanıcıların beğenisine sunulan Sony HMZ-T3W, 999$ fiyat etiketiyle Amerika merkezli olarak ön siparişe açılmış durumda. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/10/08/sony-hmz-t3w-head-mounted-display-preorder/