Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, giyilebilir ekran modeli HMZ-T3W'nun ön siparişine başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
1
22
Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, giyilebilir ekran modeli HMZ-T3W'nun ön siparişine başladı
Sony tarafından geçtiğimiz IFA 2013 fuarında tanıtılan giyilebilir ekran modeli HMZ-T3W'nun ön siparişine başlandığı açıklandı.
İçerisinde yer alan iki adet 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde OLED ekran ile takıldığı zaman kişilere 19 metreden 750-inç boyutunda bir ekranın izlendiği hissini sağlayabilen Sony HMZ-T3W, üç boyut desteğini de bünyesinde barındırıyor. Ayı zamanda üzerinde 7.1 kanal surround ses sağlayabilen bir kulaklık yer alan ürün, bilgisayar, oyun konsolu, tablet ya da akıllı cep telefonlarına bağlanabiliyor. Özel aparatı ve Lityum-iyon bataryası ile 3 saat kablosuz, HDMI bağlantısı üzerinden ise 7 saat kullanım deneyimi ortaya koyabilen giyilebilir ekran, gövde yapısı sayesinde kafaya rahatlıkla takılabiliyor ve uzun kullanımlarda rahatsız etmiyor. 
Daha önceki jenerasyona oranla daha iyi bir seçenek olarak kullanıcıların beğenisine sunulan Sony HMZ-T3W, 999$ fiyat etiketiyle Amerika merkezli olarak ön siparişe açılmış durumda. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/10/08/sony-hmz-t3w-head-mounted-display-preorder/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fukox 6 yıl en beğenilen
Bağla konsola,ac gta 5 i bak keyfine derdim ama bizim ulkede bu cihaza 999$ verecek kisiler sayili. O yuzden baska ulkeler icin iyi,bize gore cok luks bir alet olmaktan oteye gidemez.
Bağla konsola,ac gta 5 i bak keyfine derdim ama bizim ulkede bu cihaza 999$ verecek kisiler sayili. O yuzden baska ulkeler icin iyi,bize gore cok luks bir alet...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Crimson 6 yıl
fiyata bak hey maşallah
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Granes 6 yıl Crimson
Crimson

fiyata bak hey maşallah

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deadric 6 yıl
Sanal gerçeklik (böyle isimlendirildiğinden emin değilim) olayı da varsa alınır. Örneğin buna göre dizayn edilmiş bir fps oyunundayız ve kafamızı çevirdiğimizde sanki gerçekten oyunun içindeymiş gibi görebiliyoruz. Mouse ile değil de kafamızın hareketi ile etrafımıza bakabiliyoruz. Çok güzel olabilir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grievous 6 yıl
T3 ne zaman Türkiye'ye gelecek? Bilgisi olan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gfbekir 6 yıl
Bunda korku filmi izlemek veya korku oyunu oynamak ne fena olurdu be
Düşünsenize bağıran karı çıkıyor ama kaçacak yer yok, göz mahkum
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keko keko 6 yıl
Sony satılmasın diye yapmış galiba bu cihazı. Bu özelliklere bu fiyat korkunç yani. Piyasadan haberleri yok herhalde. Böyle giderse batanlar kervanına katılacaklar gibi görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
oculus rift çıkacakken ölü doğmuş bir cihaz bence
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 6 yıl
parası olanın kaçırmaması gereken bir alet. fiyat olarak şimdilik tuzlu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 6 yıl
2250 ye çok pahalı 3D olmasa fiyat 500 TL olsa.
Kulaklıklar bile 50TL 1000lerce TL ye kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mitrid6tes 6 yıl
Biraz hafifletmişseler, artık bir iki saat sonra burnunuz ağırmıyorsa,
Parası olan arkadaşlara tavsiyemdir, bunu alıp Zengin olmanın farkını ve keydini yaşayın. şiddetle Tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haisak 6 yıl
Alınası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1563 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Ev Elektroniği
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl MSI GTX780 LIGHTNING "Oyun severlere özel" Hızlı ve Serin video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim