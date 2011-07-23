Sony, harici Blu-ray yazıcısı VBD-MA1'i duyurdu

Haber Editörü
Her geçen gün yeni bir Blu-ray destekli çözümünü ürün gamına ekleyen Japon elektronik devi Sony, harici Blu-ray/DVD yazıcısı VBD-MA1'i duyurdu.
Sony'nin Blu-ray'li en yeni çözümü olan VBD-MA1, içeriklerin Blu-ray diski üzerine yazılması için herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymuyor. Tek yapılması gereken yazıcının bir USB aracılığı ile ilgili cihaza bağlanması. Örneğin Video kamerasını USB ile VBD-MA1'e bağlayarak dakikalar içersinde bilgisayar kullanmadan kaydedilen görüntüler Blu-ray ya da DVD medyalarına yazılabilmesi mümkün. Üzerinde 2.7 inçlik renkli kontrol ekranına da sahip olan VBD-MA1, ayrıca, mpo formatına da destek sunuyor.
Satış fiyatı şimdilik belli olmayan VBD-MA1, ağustos ayı içersinde Japonya'da satışa sunulacak.
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konu içeriği olan cihaz için gereksiz denmiş yıl 2011 için konuşalım minidv kaset içerisinden ham data çıkarıp hiç boyutuna bakmadığınız belli minimum 15 gb çıkar çiçekli park gibi çok renkli alanlarla bu boyut 25 gb üzerine çıktığı da görülmüştür şimdi bu görüntü kendinizin evladınızın düğünü olduğunu düşünürse hiç kimse görüntünün kalitesinden feragat etmek istemez sırf bu sebeple dahi ürün halen alınabilir Yıl 2016 ve halen sony bir üst düzey cihaz çıkarmadı yada ben görmedim.
Ayrıca bluray konusunda hiç yorum yapmaya gerek bile görmüyorum sadece bir söz ( kişi bilmediğini bilmediği için bildiğini sanır )
urun.gittigidiyor.com/...
25gb usb bellek 6 liramı? değil. üstelik burada pahalı 6lira ben 4 buçuğa aldım bi kaç yerden.16gb usb belleklerde 40tl civarı aradaki fark neredeyse denilcek kadar değil abartarak yorum yapmayın.Tamam pek yaygın değil ama(milyonlarca ps3ü saymazsak) o kadar öldürücü yorum yapmamak lazım.ben 3 yıl önce 430 liraya yazıcı aldım ve bugün bluray nedir bilmeyen insanlar var :) 3yılda kaç kere yazım yaptın dersen? 5-10 kere anca.Ayrıca bluraylar dvdden daha dayanıklılar.fiyat olarak düşmesi için ön yargıların yıkılıp bluraye geçmeli insanlar.bugün çift katman dvd bile 1-2 lira civarı.(sebep: az tüketilmesi) bluray ucuz markalarda şuan 3-4e kadar düştü üstelik 25gb.
Benim gibi fotoğraf çekip onları asla ve asla onları kaybetmeyi göze alamıyorsanız bunları yedeklemek gerekir.Disk alabilirsiniz ama disklerde bozulmaya yatkın.20gb verim oldumu bluraye çekip kaldırıyorum kenara..
Eleştirinizde flash bellek yerine harddiski kullansaydınız daha doğru olurdu.Bugün 2tb disk 180 tl boyut fiyat bakımından bluray yanına yaklaşamıyor.
bu medyalar bizim korsan kullanımımız için icad edilmiyor sony içine oyun ve film basıyor biliyorsunuz.ve satışları acayip iyi.Dvd de ilk çıktığında film ve oyun amaçlıydı korsan kullanım başladı ve talep arttı.Şimdi dvd kullanan insanların %90ından fazlası boş dvdyi içine film ve mp3 için kullanıyor.Gerisi veri saklama os vs. çok az bi kitle.amaç onlar değil zaten.Yani bluray tuttu ama siz kullanmıyorsunuz.bi iki yıla herkes kullanır inşallah fiyatlar düşer
konuya dönecek olursa yukarıdaki ürün çok gereksiz :))