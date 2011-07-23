Sony, harici Blu-ray yazıcısı VBD-MA1'i duyurdu

Her geçen gün yeni bir Blu-ray destekli çözümünü ürün gamına ekleyen Japon elektronik devi Sony, harici Blu-ray/DVD yazıcısı VBD-MA1'i duyurdu.

Sony'nin Blu-ray'li en yeni çözümü olan VBD-MA1, içeriklerin Blu-ray diski üzerine yazılması için herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymuyor. Tek yapılması gereken yazıcının bir USB aracılığı ile ilgili cihaza bağlanması. Örneğin Video kamerasını USB ile VBD-MA1'e bağlayarak dakikalar içersinde bilgisayar kullanmadan kaydedilen görüntüler Blu-ray ya da DVD medyalarına yazılabilmesi mümkün. Üzerinde 2.7 inçlik renkli kontrol ekranına da sahip olan VBD-MA1, ayrıca, mpo formatına da destek sunuyor.

Satış fiyatı şimdilik belli olmayan VBD-MA1, ağustos ayı içersinde Japonya'da satışa sunulacak.