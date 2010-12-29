Sony ile 2010'u ve 2011'de hayatımıza girecek yenilikleri değerlendirdik

Sony EuroEurasia Teknik Pazarlama Müdürü Mete Emiroğlu ile Sony'nin 2010 yılını ve 2011'de kullanıma sunacağı teknolojileri konuştuk.
NarutoMania Çok güzel bir video olmuş fakat bence Türkiye de daha HD bile doğru dürüst izlenemezken bir de 3D ye hiç gerek yok bence. Ve de sinemada 3d izledim bir fark göremedim. Dipnot:Gözlüklü olduğum için bu işe karşıyım :D lens olsa neyse de çift gözlük de takamayız değil mi??
vidoko sony önce sonyericson paazarını türkieyede artırsın biraz uygun fiyatta reklamı bo pazarlamsını yapsın ..okadar marka satıyor bir sony satamıyor ..önce onu düşünsünler..2 senedir telefon beklyorum hala türkieye gelmedi :D:D
Nike Şu Mikrofonu artık değiştirin berbat gözüküyor DH logolu bir şey ayarlasanız çok güzel olacak... Bunu dışında röportaj gayet güzel olmuş.
bbuzol Bence 3 boyuta geçmek için gözlüksüz Tv ve Diğer gösterim seçeneklerini beklemek gerek.Çok uzun sürmeyecektir bu teknolojinin de yaygınlaşması.
Ve de sinemada 3d izledim bir fark göremedim.
Dipnot:Gözlüklü olduğum için bu işe karşıyım :D lens olsa neyse de çift gözlük de takamayız değil mi??
Ben çift takıyorum yapcak bir şey yok :)
Halkın sesi oldun abicim gerçekten de durum böyle sony ericssonun çok kaliteli telefonları var ama türkiye de pazar payı çok küçüktür heralde. sanırsam gittikçede azalıyor
Bunu dışında röportaj gayet güzel olmuş.
kısada olsa bilgilendirici guzel bir röportaj olmus
Bu teknoloji yakın. Aynı şeyi bilgisayarlarından da bekliyorum