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Sony ile 2010'u ve 2011'de hayatımıza girecek yenilikleri değerlendirdik

8 yıl
41,7b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony EuroEurasia Teknik Pazarlama Müdürü Mete Emiroğlu ile Sony'nin 2010 yılını ve 2011'de kullanıma sunacağı teknolojileri konuştuk.


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NarutoMania 8 yıl
Çok güzel bir video olmuş fakat bence Türkiye de daha HD bile doğru dürüst izlenemezken bir de 3D ye hiç gerek yok bence.
Ve de sinemada 3d izledim bir fark göremedim.
Dipnot:Gözlüklü olduğum için bu işe karşıyım :D lens olsa neyse de çift gözlük de takamayız değil mi??
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Raven~ 8 yıl

NarutoMania

Çok güzel bir video olmuş fakat bence Türkiye de daha HD bile doğru dürüst izlenemezken bir de 3D ye hiç gerek yok bence.



Ve de sinemada 3d izledim bir fark göremedim.



Dipnot:Gözlüklü olduğum için bu işe karşıyım :D lens olsa neyse de çift gözlük de takamayız değil mi??


Ben çift takıyorum yapcak bir şey yok :)
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vidoko 8 yıl
sony önce sonyericson paazarını türkieyede artırsın biraz uygun fiyatta reklamı bo pazarlamsını yapsın ..okadar marka satıyor bir sony satamıyor ..önce onu düşünsünler..2 senedir telefon beklyorum hala türkieye gelmedi :D:D
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Chromer 8 yıl

vidoko

sony önce sonyericson paazarını türkieyede artırsın biraz uygun fiyatta reklamı bo pazarlamsını yapsın ..okadar marka satıyor bir sony satamıyor ..önce onu düşünsünler..2 senedir telefon beklyorum hala türkieye gelmedi :D:D

Halkın sesi oldun abicim gerçekten de durum böyle sony ericssonun çok kaliteli telefonları var ama türkiye de pazar payı çok küçüktür heralde. sanırsam gittikçede azalıyor
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ogkasa 8 yıl
video gayet hoş mikrofonada hiç takılmadm nedense
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poweredbyofk 8 yıl
gayet güzel bir röportaj olmuş tebrikler donanım haber
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Uwais 8 yıl
3D vaiolar nasıl olur acaba ? yeni nesil sandy bridge işlemcili ve adam gibi bir ekran kartıyla
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Chromer 8 yıl
psphone psp2 vardır diye izledim ama -_-
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Nike 8 yıl
Şu Mikrofonu artık değiştirin berbat gözüküyor DH logolu bir şey ayarlasanız çok güzel olacak...
Bunu dışında röportaj gayet güzel olmuş.
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BERGX 8 yıl

Nike

Şu Mikrofonu artık değiştirin berbat gözüküyor DH logolu bir şey ayarlasanız çok güzel olacak...



Bunu dışında röportaj gayet güzel olmuş.




kısada olsa bilgilendirici guzel bir röportaj olmus
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bbuzol 8 yıl
Bence 3 boyuta geçmek için gözlüksüz Tv ve Diğer gösterim seçeneklerini beklemek gerek.Çok uzun sürmeyecektir bu teknolojinin de yaygınlaşması.
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By Salus 8 yıl
Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Sony doğru yolda bana kalırsa zaten Mete Emiroğlu Gerekli Açıklamayı yapmış.
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RevivaL 8 yıl

bbuzol

Bence 3 boyuta geçmek için gözlüksüz Tv ve Diğer gösterim seçeneklerini beklemek gerek.Çok uzun sürmeyecektir bu teknolojinin de yaygınlaşması.

Bu teknoloji yakın. Aynı şeyi bilgisayarlarından da bekliyorum
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