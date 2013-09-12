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Sony, kulaklık, hoparlör ve müzik çaları birleştiren Walkman serisi yeni ürünlerini tanıttı

5 yıl
4,3b
1
53
Medya Oynatıcılar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, kulaklık, hoparlör ve müzik çaları birleştiren Walkman serisi yeni ürünlerini tanıttı

Teknolojinin hemen her alanında olduğu gibi ses teknolojileri konusunda da öne çıkan firmalardan Sony, efsanevi Walkman adı altında hazırladığı WH505 ve WH303 isimli üçü bir arada dijital müzik çalarını tanıttı.
Kulaklık formunda hazırlanmış olmalarına rağmen içlerinde müzik çalar ve üzerlerinde surround hoparlör bulunan modellerden üst seviye WH505, teknik olarak 16GB (Ortalama 4,000 parça) dahili hafıza, 40mm sürücü, 105 dB/mW hassaslık, 40 Ohm empedans değeri ve 5-25,000 Hz frekans tepki aralığıyla, alt seviye WH303 ise 4GB (Ortalama 1,000 parça) dahili hafıza, 30mm sürücü, 107 dB/mW hassaslık, 30 Ohm empedans değeri ve 30-25,000 Hz frekans tepki aralığıyla geliyor. Tam dolu dahili bataryaları ile 20 saat aktif müzik keyfi sunabilen modeller, sadece 3 dakikalık şarj ile 1 saat boyunca kullanılabiliyorlar. Firmanın xLoud ve VPT ses teknolojilerine sahip surround hoparlörleriyle dışarıya da üst seviye ses verebilen WH505 ve WH303, MP3, WMA, AAC-LC ve Linear PCM ses dosyalarını destekliyorlar, ayrıca Mac ve Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar ile kablo üzerinde kullanılabiliyorlar.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle tercih edilebilen WH505 ve WH303 isimli Sony müzik çalarların, resmi satış fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri şimdilik bilinmiyor.
 
Sony, kulaklık, hoparlör ve müzik çaları birleştiren Walkman serisi yeni ürünlerini tanıttı



http://www.slashgear.com/sony-walkman-nwz-wh303-and-nwz-wh505-integrate-speakers-headphones-and-music-player-12297564/ Yorum Yaz
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pohuman 5 yıl en beğenilen
Kulaklıklara zaten diyecek bir şey yokta dikkatimi çeken ayrıntı 3 dakika şarj ile 1 saat müzik dinleme olayı. Söylenecek söz yok..
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hazarRS 5 yıl
2013 yılında bile sony hala değişik ürünler ortaya koyabiliyor. Helal olsun diyorum ve fiyatının çok tuzlu olmamasını umuyorum.
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alito 5 yıl
Bence bu tür combo kulaklıkların küçük dokunmatik bir ekrandan oluşan kablosuz kumandaları da olmalı.
Veya özel programı sayesinde bluetooth kullanılarak şarkılar akıllı telefondan kontrol edilebilmeli. Böylece sevdiğimiz parçayı bulmak ve dinlemek çok kolay olurdu.
Bence bu tür combo kulaklıkların küçük dokunmatik bir ekrandan oluşan kablosuz kumandaları da olmalı.Veya özel programı sayesinde bluetooth kullanılarak ş...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar ürünü yaklaşık 1 aydır kullanıyorum ses kalitesi rahatlığı konusunda çok güzel tam beklediğim gibi, ama kullanılabilirlik açısından problem olarak görünüyor aslında yok ama millet olarak yeni bişeylere alışmak bize hep zahmet olduğu için problem ediyoruz , ürün kesinlikle benzersiz ve üst seviye bir ürün parasını sonuna kadar hak ediyor, adamı rezil değil vezir eder o kadar :)
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DOĞA_AŞKI 3 yıl
basslar az deniyor başka kullanan yok mu tavsiye edilir mi
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JoeyBane 5 yıl
Tasarıma bayıldım. Bunu görünce elimdeki Philips'ten tiksiniyorum.
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Ciginix 5 yıl
Siyah olan gel al beni diyor.
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kmlfgkc 5 yıl
alito
Bence bu tür combo kulaklıkların küçük dokunmatik bir ekrandan oluşan kablosuz kumandaları da olmalı. Veya özel programı sayesinde bluetooth kullanılarak şarkılar akıllı telefondan kontrol edilebilmeli. Böylece sevdiğimiz parçayı bulmak ve dinlemek çok kolay olurdu.

yada su yeni çıkan akıllı saatlerle uyumlu olsun ki akıllı saatin bi işe yaradını görelim.
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insipe12 5 yıl
Kulaklik bozulsa at cope.Berbat bir urun yine Sony den.

Çöp.
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Illustrious. 5 yıl insipe12
insipe12

Kulaklik bozulsa at cope.

Çöp.

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DH Misafiri 5 yıl
:) arkadaşlar mesele Türkiye ye geldiğinde Avrupa fiyatlarına yakın olması her zaman elektronik ürünler avrupanın üzerinde satışa sunuluyor benim gibi imkanı olup dışarıda satışa sunulan rakamları gören biri için Türkiye'den alışveriş yapmak kerizlik gibi geliyor
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DH Misafiri 5 yıl
200TL çok daha ucuz olmalıydı...
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DH Misafiri 5 yıl
Walkman telefondan da bi haber versen be Sony
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wikileaks 5 yıl
Teknode
onsos1100 Eğer biri walkman serisi ile ipod serisini kiyasliyorsa onun kulaklarını eline vermek lazım. Walkman = mp3 çalar. Diğerleri teferruattir
Müzik konusunda tartışmasız 1. benim gözümde. Sony ses konusunda büyük adımlar atmış bir firmadır. Dünya da en az yer kaplayan ama en iyi sesi veren müzik çeşidi de Sonyye aittir.

Bu arkadaşların Cowon dan iriver dan sansa clip ten hiç haberleri olmamış galiba ..
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mipa90 5 yıl
Yalnızlık Senfonisi
İpod varken walkman

walkman serileri varked ipod nedir? ben ikisinide kullandım ama belliki sen kullanmamışsın. 150 liraya aldığım ipod shuffle sattım 70 liraya nwz-b174 aldım.ipod f/p olarak çöpmüş bunu anladım.
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Toma Hawk 5 yıl
fiyat ne kadar?
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