Sony, kulaklık, hoparlör ve müzik çaları birleştiren Walkman serisi yeni ürünlerini tanıttı





Teknolojinin hemen her alanında olduğu gibi ses teknolojileri konusunda da öne çıkan firmalardan Sony, efsanevi Walkman adı altında hazırladığı WH505 ve WH303 isimli üçü bir arada dijital müzik çalarını tanıttı.

Kulaklık formunda hazırlanmış olmalarına rağmen içlerinde müzik çalar ve üzerlerinde surround hoparlör bulunan modellerden üst seviye WH505, teknik olarak 16GB (Ortalama 4,000 parça) dahili hafıza, 40mm sürücü, 105 dB/mW hassaslık, 40 Ohm empedans değeri ve 5-25,000 Hz frekans tepki aralığıyla, alt seviye WH303 ise 4GB (Ortalama 1,000 parça) dahili hafıza, 30mm sürücü, 107 dB/mW hassaslık, 30 Ohm empedans değeri ve 30-25,000 Hz frekans tepki aralığıyla geliyor. Tam dolu dahili bataryaları ile 20 saat aktif müzik keyfi sunabilen modeller, sadece 3 dakikalık şarj ile 1 saat boyunca kullanılabiliyorlar. Firmanın xLoud ve VPT ses teknolojilerine sahip surround hoparlörleriyle dışarıya da üst seviye ses verebilen WH505 ve WH303, MP3, WMA, AAC-LC ve Linear PCM ses dosyalarını destekliyorlar, ayrıca Mac ve Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar ile kablo üzerinde kullanılabiliyorlar.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle tercih edilebilen WH505 ve WH303 isimli Sony müzik çalarların, resmi satış fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri şimdilik bilinmiyor.









http://www.slashgear.com/sony-walkman-nwz-wh303-and-nwz-wh505-integrate-speakers-headphones-and-music-player-12297564/