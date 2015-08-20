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Sony, yeni akıllı bilekliği SmartBand 2'yi duyurdu

3 yıl
3,4b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Sony, yeni akıllı bilekliği SmartBand 2'yi duyurdu
 
Sony yeni nesil akıllı bilekliği SmartBand 2'yi resmiyete kavuşturdu. Aktivite takibi yapabilen bilekliğin yeni versiyonu su geçirmezlik konusunda iyileştirme, nabız ölçer, renkli LED bildirim ışıkları gibi geliştirmeler içeriyor.
Bilekliğin asıl işlevi aktivite takibi yapmak olsa da ivme ölçer ve nabız sensörü bir arada çalışarak uyuduğunuz zamanların da analizini yapabiliyor. Uyku sürenizi ve verimliğini de ölçebilen SmartBand 2 güne yenilenmiş bir şekilde başlamanız için en uygun zamanda sizi uyandırmayı hedefliyor. Gün içerisinde ölçülen kalp atışlarınız ve hareketleriniz ise stres seviyenizin ölçülmesinde ve bildirilmesinde kullanılıyor.
Sony, yeni akıllı bilekliği SmartBand 2'yi duyurdu
 
SmartBand 2'nin sahip olduğu IP68 3 metre su altında 30 dakika su geçirmezlik ve toza karşı dayanıklılık sunabiliyor. Bu da yüzerken, ellerinizi yıkarken veya duş alırken de bilekliği kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Yeni nesil ile bileklikte bir öncekinde olduğu gibi Sony Lifelog uygulamasıyla günlük hareketleriniz yine kayıt altında tutulabiliyor. Bu uygulamayla birlikte uyuduğunuz, yürüdüğünüz veya başka aktiviteler yaptığınız süreleri izleyebiliyor ve kendinize hedefler koyabiliyorsunuz. Ayrıca stres durumu da kayıt altında tutulurken hangi günlerin stresli geçtiğini veya hangi günler stresten uzak olduğunuzu da inceleyebiliyorsunuz.
Bilekliğin üzerindeki LED bildirim ışıkları da renkli yapılarak farklı bildirimlerin ayırt edilmesi mümkün hale getirilmiş. Çağrı, mesaj veya uygulama bildirimleri farklı renkte görülebilirken bildirim sırasında titreşim de gönderilebiliyor. Sony Xperia akıllı telefonlar dışında Android (4.4 veya üzeri sürümler) ve iOS (8.2 veya üzeri sürümler) ile birlikte çalışabilen bileklik akıllı telefon unutulduğunda da yine kullanıcısını uyarıyor.
En merak edilen sorulardan birisi ise pil süresi ve fiyat. Sony yeni ürününün 1 saatte şarj tam şarj olduğunu ve bu şarjı 2 gün kullanabildiğini belirtiyor. Eylül ayında 60 ülkede satışa çıkacak modelin fiyatı ise 119 Euro olacak. İlk etapta renk seçenekleri siyah ve beyaz olacak ancak sonrasında pembe ve çivit mavisi de bu seçeneklere eklenecek. Sony'nin yayınladığı SmartBand 2 reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz. 

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vercer2005 3 yıl en beğenilen
smart band talk 2'yi bekleyin.
şuanki talkın bile alternatifi yok.
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Teknode 3 yıl
Pahalı olacak ama 6 ay sonra 170 liraya n11 de kampanyadan alınır.
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rearder 3 yıl
zotacing
119 Euro Avrupa için çok ucuz bir fiyat ama Türkiyede vergisiz ve kârsız 400TL demek. 1 Euro 3.30TL oldu. Ölü doğum desek yeridir, ekransız bir bilekliğe 500TL verilmez.

Haberde de belirtildiği üzere bu bilekliğin amacı aktivite takip, yani vücudunu, kalbini, uykunu ve stresini takip edebileceğin bir alet ve şu anda nabız ölçme özelliği bulunan 2. bileklik (ilki apple).
Bu alette önemli olan hedefinin ne olduğu ben günlük aktivitemi ve yaktığım kaloriyi tam olarak bilmek istiyorum (ki kalp atış sayısının takibi ile gerçeğe çok yakın ölçümler yapmak mümkün) günlük spor yapıyorum bu sırada kalbimi ne kadar zorluyorum bilmiyorum, öyle kendi başına durup saymalar, telefonun nabız ölçerine tutmalar yeterli değil, gögüs bandı kullanışsız, bu benim beklediğim araç ve 500 TL verip yıllarca sağlığımı korumama yardımcı olabilecek kaliteli bir alet almak, ileride kalp, kilo, şeker ve tansiyon kontrolü için harcayacağım para düşünülürse fazlasıyla Mantıklı... Yazının ikinci paragrafında da belirtildiği üzere "Bilekliğin asıl işlevi aktivite takibi yapmak" ...
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Technotronic 3 yıl
Düzgün bir fiyatla satılacaksa gelsin Türkiyeye ,Öyle 400 tl filan olacaksa hiç getirtmesin.
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iSpeedy 3 yıl
Xiaomi Mi Band 17 dolar al devam et ;) Bırak nabzını ölçmesin fiyat farkına değer :P
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aliss 3 yıl
bu tarz hiçbir ürününü resmi olarak buraya getirmiyorki çoğu ürün yok getirsin z4 tablet alalım
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kadirirdem 3 yıl
avrupada iyi bir fiyar fakat tr de ölü doğdu demek vergisiz ve karsız yaklaşık 400 tl yapıyor.
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TheRad67 3 yıl
Kim olacak bunları ya
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0MG90 3 yıl
İlk SmartBand eBay'da 50 dolar ve kargo bedava
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vercer2005 3 yıl en beğenilen
smart band talk 2'yi bekleyin.
şuanki talkın bile alternatifi yok.
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zotacing 3 yıl
119 Euro Avrupa için çok ucuz bir fiyat ama Türkiye'de vergisiz ve kârsız 400TL demek. 1 Euro 3.30TL oldu.

Ölü doğum desek yeridir, ekransız bir bilekliğe 500TL verilmez.
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