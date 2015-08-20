Sony, yeni akıllı bilekliği SmartBand 2'yi duyurdu

Sony yeni nesil akıllı bilekliği SmartBand 2'yi resmiyete kavuşturdu. Aktivite takibi yapabilen bilekliğin yeni versiyonu su geçirmezlik konusunda iyileştirme, nabız ölçer, renkli LED bildirim ışıkları gibi geliştirmeler içeriyor.

Bilekliğin asıl işlevi aktivite takibi yapmak olsa da ivme ölçer ve nabız sensörü bir arada çalışarak uyuduğunuz zamanların da analizini yapabiliyor. Uyku sürenizi ve verimliğini de ölçebilen SmartBand 2 güne yenilenmiş bir şekilde başlamanız için en uygun zamanda sizi uyandırmayı hedefliyor. Gün içerisinde ölçülen kalp atışlarınız ve hareketleriniz ise stres seviyenizin ölçülmesinde ve bildirilmesinde kullanılıyor.

SmartBand 2'nin sahip olduğu IP68 3 metre su altında 30 dakika su geçirmezlik ve toza karşı dayanıklılık sunabiliyor. Bu da yüzerken, ellerinizi yıkarken veya duş alırken de bilekliği kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Yeni nesil ile bileklikte bir öncekinde olduğu gibi Sony Lifelog uygulamasıyla günlük hareketleriniz yine kayıt altında tutulabiliyor. Bu uygulamayla birlikte uyuduğunuz, yürüdüğünüz veya başka aktiviteler yaptığınız süreleri izleyebiliyor ve kendinize hedefler koyabiliyorsunuz. Ayrıca stres durumu da kayıt altında tutulurken hangi günlerin stresli geçtiğini veya hangi günler stresten uzak olduğunuzu da inceleyebiliyorsunuz.

Bilekliğin üzerindeki LED bildirim ışıkları da renkli yapılarak farklı bildirimlerin ayırt edilmesi mümkün hale getirilmiş. Çağrı, mesaj veya uygulama bildirimleri farklı renkte görülebilirken bildirim sırasında titreşim de gönderilebiliyor. Sony Xperia akıllı telefonlar dışında Android (4.4 veya üzeri sürümler) ve iOS (8.2 veya üzeri sürümler) ile birlikte çalışabilen bileklik akıllı telefon unutulduğunda da yine kullanıcısını uyarıyor.

En merak edilen sorulardan birisi ise pil süresi ve fiyat. Sony yeni ürününün 1 saatte şarj tam şarj olduğunu ve bu şarjı 2 gün kullanabildiğini belirtiyor. Eylül ayında 60 ülkede satışa çıkacak modelin fiyatı ise 119 Euro olacak. İlk etapta renk seçenekleri siyah ve beyaz olacak ancak sonrasında pembe ve çivit mavisi de bu seçeneklere eklenecek. Sony'nin yayınladığı SmartBand 2 reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz.