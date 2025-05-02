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    Sony Xperia 1 VII performans testlerinde ortaya çıktı

    Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia 1 VII, sessizce Geekbench testlerinde görüntülendi. Sızdırılan teknik detaylar ve görseller, cihazın tanıtıma çok yakın olduğunu gösteriyor.

    Sony Xperia 1 VII performans testlerinde ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia 1 VII, henüz tanıtılmadan önce Geekbench test sonuçlarıyla kendini gösterdi. XQ-FS54 model numarasıyla görüntülenen cihaz, teknik detaylarıyla iddialı bir profil çiziyor. Testlerde dikkat çeken en önemli nokta ise, Snapdragon 8 Elite yonga seti olduğu düşünülen yüksek frekanslı işlemcisi ve Adreno 830 grafik birimiyle donatılmış olması.

    12 GB RAM ve Android 15 işletim sistemiyle çalışan telefon, tek çekirdek testinde 2.967, çoklu çekirdekte ise 9.017 puan aldı. Performans verileri kadar tasarımı da tanıdık detaylar taşıyor. Sony, alışılmış uzun form faktörünü bu modelde de sürdürüyor. Düz çerçeve yapısı, sağ kenarda toplanmış fiziksel tuşlar ve öne bakan çift hoparlör gibi unsurlar korunmuş.

    Donanım tarafında Xperia 1 VII’nin bazı klasik özellikleri dikkat çekiyor. microSD kart desteği, 3.5 mm kulaklık girişi ve fiziksel SIM yuvası gibi detaylar bu modelde yerini koruyor. Arka kamera diziliminde ise 48 MP OIS destekli ana sensörün yanında 12 MP ultra geniş açı ve 70-200 mm arası optik yakınlaştırma sunan periskop telefoto lens bulunuyor.

    Henüz resmi tanıtım tarihi açıklanmış değil ancak test sonuçlarının ve sızıntıların artması, lansmanın yaklaştığını gösteriyor.

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