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Sony'den Sandy Bridge tabanlı yeni nesil hepsi bir arada bilgisayar; VAIO L

8 yıl
10,4b
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14
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'den Sandy Bridge tabanlı yeni nesil hepsi bir arada bilgisayar; VAIO L
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İkinci çeyrekte lanse etmek üzere oyun, müzik ve elektronik kitap odaklı tablet bilgisayar çalışmalarına devam eden Sony, VAIO L serisi altında hazırladığı hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu. 24-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED backlit tabanlı dokunmatik ekrana sahip olan sistem, Intel'in Huron River kod adlı Mobil Sandy Bridge platformunu kullanıyor.

Tamamı siyah olan ve köşeli hatlarıyla dikkat çeken bilgisayara, 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisi güç veriyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve 1TB kapasiteli sabit disk ile sunulan sisteme, ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce GT 540M mobil grafik çözümü eşlik ediyor.

Kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerine sahip olan sistemde yüksek çözünürlükte kayıt yapan kamera da bulunuyor. Diğer özellikleri arasında 5.5 Watt kapasiteli iki adet hoparlör, çift USB 3.0 portu ve HDMI çıkışı gibi detaylara da yer verilen sistem Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle geliyor.

Avrupa satışı Mart ayının sonuna doğru başlayacak 24-inç Sony VAIO L hepsi bir arada bilgisayar için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Sony'den Sandy Bridge tabanlı yeni nesil hepsi bir arada bilgisayar; VAIO L
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Sony'den Sandy Bridge tabanlı yeni nesil hepsi bir arada bilgisayar; VAIO L
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DH Misafiri 8 yıl
öncelikle sony kalitesi konuşmuş :D
fiyat için bakınanlar vaio l serisinde 3 model var
enüst model 1.999.99 dolar
orta model 1.799.99 dolar
alt model 1.599.99 dolar
benim tercihim orta model
dileyenler bu linkten :http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/SearchCatalog?storeId=10151&langId=-1&catalogId=10551&in_dim_search=&keyword=vaio+l&x=0&y=0
karşılaştırabilirler iyiforumlar
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dreamblue35 8 yıl
sony firması monitör üretimine devam etse ne iyi olurdu en azında hp' nin ve dell' in bir alternatifi olurdu
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nurixY 8 yıl
Sony nin politikaları beni öldürüyor .3D yi vaio L ye neden kombine etmemiş anlam veremiyorum doğrusu.16 inch vaio f e koyarsında bu makinaya niçin koymuyorsunuz...
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bwhiteshark 8 yıl
Özellikleri gerçekten dengeli. Fiyatı 2500 dolardan fazla olur kanımca.
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Luffy1907 8 yıl

bwhiteshark

Özellikleri gerçekten dengeli. Fiyatı 2500 dolardan fazla olur kanımca.

sony olunca ca olacak o kadar


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muhammed cy 8 yıl
MSI AE2420 almayı düşünüyordum ama i7'si yoktu. Bu sony tam istediğim gibi
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Luffy1907 8 yıl
pardon arkadaşlar da biri beni aydınlatsın bu masaüstü değilmi?
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Xagdas 8 yıl
MSI'mış
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Xagdas 8 yıl
Güzel tasarım.
Özellikler de güzel.
560GT olsun isterdim ama 560GT koysalar bu sefer de 570GT isterim zaten. :)
Kalın ama zarif en azından.
Bi önceki kenarları cam tasarımlı (Asus muydu Acer mıydı neydi) gibi odun değil.
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erkayer62 8 yıl
gördüğüm en performanslı hepsi bi arada pc çoğu notebooktan performanslı. ama sony olduğu için fiyatta muhtemelen hakkettiğinden fazla olucaktır.
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Batuist 8 yıl
işte şimdiye kadar haberini okuduğum en iyi hepsi bir arada bilgisayar. işte bu alınır.. gerçekten özellikleri harika.. tabi diğer hepsi bir arada sistemlere nazaran.. atom işlemci yok, ob kart değil mobil gpu kullanıyor, 8GB kadar ram destekliyor, yüksek çözünürlüklü kayıt yapan kamerası da var artı dokunmatik daha da saymaya gerek yok.. yalnız bunu alsaydım yapcağım ilk iş kasanın içinde bir yere ssd disk takıp işletim sistemini ona kurmak olurdu tabi öyle bir imkanım olsaydı.. çok güzel olmuş..
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byi 8 yıl
Ürün güzel olmasına güzel de üreten firmadan dolayı cezası baya büyük olur bunun
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