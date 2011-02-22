Sony'den Sandy Bridge tabanlı yeni nesil hepsi bir arada bilgisayar; VAIO L

İkinci çeyrekte lanse etmek üzere oyun, müzik ve elektronik kitap odaklı tablet bilgisayar çalışmalarına devam eden Sony, VAIO L serisi altında hazırladığı hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu. 24-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED backlit tabanlı dokunmatik ekrana sahip olan sistem, Intel'in Huron River kod adlı Mobil Sandy Bridge platformunu kullanıyor.

Tamamı siyah olan ve köşeli hatlarıyla dikkat çeken bilgisayara, 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisi güç veriyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve 1TB kapasiteli sabit disk ile sunulan sisteme, ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce GT 540M mobil grafik çözümü eşlik ediyor.

Kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerine sahip olan sistemde yüksek çözünürlükte kayıt yapan kamera da bulunuyor. Diğer özellikleri arasında 5.5 Watt kapasiteli iki adet hoparlör, çift USB 3.0 portu ve HDMI çıkışı gibi detaylara da yer verilen sistem Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle geliyor.

Avrupa satışı Mart ayının sonuna doğru başlayacak 24-inç Sony VAIO L hepsi bir arada bilgisayar için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.