Sony'den TV'yi internetle buluşturan medya oynatıcısı; SMP-N200

Elektronik dünyasının önemli isimlerinden Sony, Internet zevkini TV'lerde yaşamak isteyen kullanıcılara yönelik hazırladığı; güçlü teknik özelliklerinin yanı sıra sade ve şık tasarımıyla da öne çıkan SMP-N200 Network Media Player'ı duyurdu. Herhangi bir TV'yi Internet TV'ye çeviren çözüm, televizyon kavramını bir adım daha öteye taşıyor.

Film, müzik ve fotoğraf gibi medya içeriklerini USB ve Wi-Fi bağlantısı ile yüksek çözünürlükte ve eğer görüntüleme birimi 3B'de destekliyor ise 3B olarak TV'ye aktarabilen SMP-N200, internet entegrasyonuyla da televizyonları internet ile tanıştırıyor. Web tarayıcısı ile kullanıcılara internette sörf deneyimi sunan cihaz, kaçırılan TV programlarını yeniden izleme imkanı verirken; Facebook ve Twitter desteğiyle kullanıcıların izledikleri içerikleri arkadaşlarıyla paylaşabilmelerini sağlıyor.

SMP-N200'ün insanların evde eğlenme deneyimini değiştireceğini söyleyen Sony Avrupa Ev Ses Video İş Birimi Genel Müdürü Anthony Koustelos, sözlerini şöyle sürdürdü; "Internet TV ile eğlenmek herkes için çok kolay bir yol. Medyanın akış hızı ve kalitesinin sıklıkla iyileştirilmesi ile, ayrı bir eğlence cihazına gerek olmaksızın TV ekranınızda online kanalların, müziğin ve filmlerin sınırsız dünyasını keşfedebilirsiniz."

DLNA desteğiyle uyumlu cihazlardaki medya içeriklerine erişebilen ve üzerindeki HDMI ile komponent video çıkış portları ile her türlü görüntüleme birimlerine kolayca bağlanan cihazın öne çıkan teknik özellikleri şöyle;

Internet ve kablosuz ev ağına kolay bağlanmak için dahili Wi-Fi

Internet Picture Enhancer yoluyla daha kaliteli online videolar

Precision Cinema HD Upscaling ile daha kaliteli resimler

Web tarayıcı ile internette sörf (gömülü video veya müzik desteklenmez)

USB yoluyla kişisel içerik paylaşımı

Video, ses ve fotoğraf akışı için DLNA desteği

HDMI ve komponent video çıkış portları

Sony Tablet, Android akıllı telefon, iPhone veya iPod Touch'a yüklenecek 3.parti uygulama desteği ile uzaktan kumanda olarak kullanılabilme

Tek tuşla Sony Tablet’ten SMP-N200’e içerik atarımı

Cihazın 3 saniyede açılmasını sağlayan Quick Start modu

XrossMediaBar™ menüsü ile daha hızlı erişim