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Sony’den yeni yıl için hediye önerisi: Xperia XZ

2017'ye sayılı günler kala yeni yıl hediye önerisinde bulunan Sony Mobile, güçlü kamera özellikleriyle fotoğraf ve video tutkunu sevdikleriniz için Xperia XZ’yi tavsiye ediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Fotoğraf konusunda Xperia ailesinin şu ana kadarki en iyi performans gösteren üyesi olan Xperia XZ, hareket halindeki nesneleri dahi düşük ışık koşullarında net ve gerçek renkleriyle yansıtmayı başaran üstün donanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
23 MP ana kamerası deklanşöre basıldığında 0,6 saniyede açılıp oldukça hızlı şekilde fotoğraf çekebilen cihazda ayrıca yüksek hassasiyete sahip 13 PM ön kamera yer alıyor. Işığın yetersiz olduğu anlarda ve grup selfie’lerinde etkileyici sonuçlar ortaya çıkaran Xperia XZ, anılarını ölümsüzleştirmek isteyenler için en doğru seçenekler arasında yer alıyor.

Xperia XZ kullanım alışkanlıklarını öğrenerek performansı arttırıyor 

Yüksek saflıktaki ALKALEIDO metal arka yüzü ve 5.2 inç kıvrımlı cam ekranı ile dikkat çeken telefon, diğer taraftan hızlı şarj sırasında pili korurken pil ömrünü iki katına çıkaran Qnovo Adaptive Charging ile tamamlanmış Battery Care özelliğiyle şarj kullanımında önemli farklar yaratıyor.
Xperia Tips ile kullanım şekillerini deneyimleyerek kişisel ipuçları ve öneriler sunan Xperia XZ, Smart Clean sayesinde ise kullanıcının alışkanlıklarını öğrenerek belirli uygulamaların ön belleklerini siliyor ve cihaz performansını kendi kendine arttırabiliyor. Doğadan ilham alınan orman mavisi, madeni siyah ve platinyum renkleriyle satışa sunulan akıllı telefon 2.799 TL tavsiye edilen fiyat etiketine sahip.

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