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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kenan Sofuoğlu, YTÜ’nün yerli formula aracını test etti

Şampiyon milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından üretilen ve "Formula Student" yarışmasında ülkemizi temsil eden aracı test etti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,5b
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15
Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Supersport kategorisinde yarışan ve birçok kez şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran Kenan Sofuğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin "YTU Racing" ekibi tarafından tasarlanan ve üretilen yerli formula aracını test etti.
En prestijli mühendislik yarışmalarından birisi olarak kabul edilen, İngiltere ve Almanya’da gerçekleştirilen "Formula Student"te Türkiye’yi başarıyla temsil eden "YTR-03 Karbosan" adlı formula aracını geliştiren öğrencileri Sakarya’da misafir eden Sofuoğlu, burada ekipten araç hakkında bilgiler aldı.
Akyazı ilçesinde yer alan ve kendi adını taşıyan çalışma pistinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak direksiyona geçen Sofuoğlu, yarış aracının sınırlarını zorlayarak birkaç turdan oluşan test sürüşü gerçekleştirdi. Öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik eden milli motosikletçi araç hakkında tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmedi.

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porsche911gt2 2 yıl en beğenilen OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

Bıktım şu adamı görmekten ve duymaktan.

ne alaka sanki hergün magazinde gördüğün şarkıcalardan birisi de. kaldı ki başlığı görünce habere girmemekte de özgürsün. onu da geçtim adam yurtdışında ülkemizi temsil ediyor ve hatrı sayılır başarıları var, şahsen gurur duyuyorum. kimi görmek istediğini de ayrıca merak ettim.
OnLiNe MaNaGeRBıktım şu adamı görmekten ve duymaktan.ne alaka sanki hergün magazinde gördüğün şarkıcalardan birisi de. ...
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2 Yanıt Yanıtla +47
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Ciddiyetsiz 2 yıl porsche911gt2
porsche911gt2
OnLiNe MaNaGeR

Bıktım şu adamı görmekten ve duymaktan.

ne alaka sanki hergün magazinde gördüğün şarkıcalardan birisi de. kaldı ki başlığı görünce habere girmemekte de özgürsün. onu da geçtim adam yurtdışında ülkemizi temsil ediyor ve hatrı sayılır başarıları var, şahsen gurur duyuyorum. kimi görmek istediğini de ayrıca merak ettim.

Kerimcanı getirin bu arkadaşa. Belki onu görmek istiyordur adam.
porsche911gt2OnLiNe MaNaGeRBıktım şu adamı görmekten ve duymaktan.ne alaka sanki hergün magazind...
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Yanıtla +31
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ForeverAlonee 2 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Bıktım şu adamı görmekten ve duymaktan.

Ney senin zoruna giden adımızı dünyada adam gibi duyuran tek sporcu olması mı ?
Senin yaran başka belli yorumunu okuyan herkes anlayacaktır derdini.
OnLiNe MaNaGeRBıktım şu adamı görmekten ve duymaktan.Ney senin zoruna giden adımızı dünyada adam gibi duyuran tek sporcu olmas...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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IcyTea Lemon 1 yıl
Nesi var Kenan’ın
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schwifty 2 yıl
bu adam da sorsan müslüman. bir ara instagram'da denk geldi gördüm. ferrari var, havuzlu villa var, milyonluk jipler var. vay anasını dedim, acaba veletlerle değil de motogp'de filan yarışa ne olurdu. ama adam iyi ekmek yiyor bu kendini pazarlama işinden helal olsun.
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muratalagoz 2 yıl
arabanın önü karınca yiyen gibi olmuş ön terker kısmını biraz daha ileri almaları gerekiyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aycibin 2 yıl
motor ağırlık vs..biraz da teknik veri olsaymış iyiyimiş
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kralcamoka 2 yıl
İleride daha güzel yerlere gelirler inşallah.
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Moulder 2 yıl
Kenan'ı her zaman tebrik ederiz başarılarından dolayı ama artık asıl yarış kategorisi olan motoGp de başarılar elde etmeli. Bir sezon yarıştı fakat hiç varlık gösteremedi.
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dgo_cr7 2 yıl
formula olmadı gokart oldu bu da olumlu.
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ozkn_s 2 yıl
Editörümüzü tebrik ediyorum. Çok isabetli bir seçim yapmış. Çok güzel bir haber yapmış.

Gencecik mühendislerimiz Formula aracı yapmış geliştirmiş ne güzel ya. Gurur duydum. Kim bilir hangi zorluklarla yaptılar. Üniversite bütçeleri malum. Devlet desen ortada yok. Helal olsun çocuklara. Kenan Sofuoğluna da ayrıca teşekkürler. Destek olmuş.

Öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik eden milli motosikletçi araç hakkında tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmedi.Diyorsun da editörüm insan merak ediyor acaca ne demiş diye. Haberde yok videoda yok. Olmadı şimdi.
1 Yanıt Yanıtla +6
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canguler917 2 yıl
bizim gazide hala ders ders diyip dursun.başka hiçbir şey yapıldığı yok okulda
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OnLiNe MaNaGeR 2 yıl
Bıktım şu adamı görmekten ve duymaktan.
2 Yanıt Yanıtla +4
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porsche911gt2 2 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

Bıktım şu adamı görmekten ve duymaktan.

ne alaka sanki hergün magazinde gördüğün şarkıcalardan birisi de. kaldı ki başlığı görünce habere girmemekte de özgürsün. onu da geçtim adam yurtdışında ülkemizi temsil ediyor ve hatrı sayılır başarıları var, şahsen gurur duyuyorum. kimi görmek istediğini de ayrıca merak ettim.
2 Yanıt Yanıtla +47
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ForeverAlonee 2 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Bıktım şu adamı görmekten ve duymaktan.

Ney senin zoruna giden adımızı dünyada adam gibi duyuran tek sporcu olması mı ?
Senin yaran başka belli yorumunu okuyan herkes anlayacaktır derdini.
1 Yanıt Yanıtla +16
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