Kenan Sofuoğlu, YTÜ’nün yerli formula aracını test etti

Supersport kategorisinde yarışan ve birçok kez şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran Kenan Sofuğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin "YTU Racing" ekibi tarafından tasarlanan ve üretilen yerli formula aracını test etti.

En prestijli mühendislik yarışmalarından birisi olarak kabul edilen, İngiltere ve Almanya’da gerçekleştirilen "Formula Student"te Türkiye’yi başarıyla temsil eden "YTR-03 Karbosan" adlı formula aracını geliştiren öğrencileri Sakarya’da misafir eden Sofuoğlu, burada ekipten araç hakkında bilgiler aldı.

Akyazı ilçesinde yer alan ve kendi adını taşıyan çalışma pistinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak direksiyona geçen Sofuoğlu, yarış aracının sınırlarını zorlayarak birkaç turdan oluşan test sürüşü gerçekleştirdi. Öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik eden milli motosikletçi araç hakkında tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmedi.