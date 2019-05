Gran Turismo Sport'un 4K çözünürlüğünde yeni fragmanı yayınlandı

Anaheim Convention Center’da düzenlenen PlayStation Experience (PSX 2016) etkinliğinde merakla beklenen oyunlara dair güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Öyle ki The Last of Us 2 ve Uncharted 4: The Lost Legacy’nin ardından bu kez de Gran Turismo Sport’a dair yeni görüntüler yayınlandı.

Son tanıtım videosuyla heyecanlı bekleyişi biraz daha arttıran Gran Turismo Sport, büyüleyici grafik performansının yanı sıra araç içi detaylarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. PlayStation 4 Pro'yla birlikte 4K çözünürlük ve HDR gibi yeni nesil teknolojileri destekleyecek yapımda 137 adet birbirinden güçlü otomobil ve 19 farklı pistin yer alacağı ifade ediliyor.

Hatırlayacağınız gibi daha önce Gran Turismo’nun yapımcısı Polyphony Digital'ın yöneticilerinden Kazunori Yamauchi, oyunun geliştirmeye ihtiyacı olduğunu belirterek çıkış tarihinin ve ön siparişlerin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Paylaşılan son videoya bakılırsa beklentileri boşa çıkarmayacak olan Gran Turismo Sport’un 2017 yılı içerisinde yayınlanacağı açıklandı.