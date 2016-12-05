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Gran Turismo Sport'un 4K çözünürlüğünde yeni fragmanı yayınlandı

PlayStation’ın en beğenilen yarış oyunlarından Gran Turismo ailesinin yeni üyesi "Gran Turismo Sport"un 4K çözünürlüğünde, muhteşem grafik detaylarına sahip yeni videosu yayınlandı.
2 yıl
2,8b
1
9
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Anaheim Convention Center’da düzenlenen PlayStation Experience (PSX 2016) etkinliğinde merakla beklenen oyunlara dair güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Öyle ki The Last of Us 2 ve Uncharted 4: The Lost Legacy’nin ardından bu kez de Gran Turismo Sport’a dair yeni görüntüler yayınlandı.
Son tanıtım videosuyla heyecanlı bekleyişi biraz daha arttıran Gran Turismo Sport, büyüleyici grafik performansının yanı sıra araç içi detaylarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. PlayStation 4 Pro'yla birlikte 4K çözünürlük ve HDR gibi yeni nesil teknolojileri destekleyecek yapımda 137 adet birbirinden güçlü otomobil ve 19 farklı pistin yer alacağı ifade ediliyor.
Hatırlayacağınız gibi daha önce Gran Turismo’nun yapımcısı Polyphony Digital'ın yöneticilerinden Kazunori Yamauchi, oyunun geliştirmeye ihtiyacı olduğunu belirterek çıkış tarihinin ve ön siparişlerin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Paylaşılan son videoya bakılırsa beklentileri boşa çıkarmayacak olan Gran Turismo Sport’un 2017 yılı içerisinde yayınlanacağı açıklandı.
 

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Powerman1923 2 yıl en beğenilen
gran turismo 5'de motor sesleri elektrikli süpürge seslerine benziyordu rakibi forza 5 yılda 4-5 tane harika oyun çıkarmışken bunlar 10 yıldır 1 adam akıllı oyun çıkaramadılar
gran turismo 5'de motor sesleri elektrikli süpürge seslerine benziyordu rakibi forza 5 yılda 4-5 tane harika oyun çıkarmışken bunlar 10 yıldır 1 adam akıllı oyu...
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fotifoti 2 yıl
ps4'ü sattım kurtuldum. dipsiz kuyu anasını satayım. onu al bunu al bitmiyor
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yaki83 2 yıl
Super oyuncu arkadaslar golgedeki sorunlar yuzunden oyunu begenmezler..
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:::LOSTPLANET::: 2 yıl
Pixar kalitesinde bir görüntü.Enfes kaplamalar.Bu işin ucu nereye doğru gidecek çok merak ediyorum.
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aycibin 2 yıl
gt6'da 1000+ araba vardı.tamam bunların 450si premium'du ama yine arada baya fark var.GT'de ses eleştirilir ama simulasyon hissi bence rakipsiz.başından beri istisnasız kokpitten ve manuel oynarım.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Rai-gy 2 yıl aycibin
aycibin
gt6'da 1000+ araba vardı.tamam bunların 450si premium'du ama yine arada baya fark var.GT'de ses eleştirilir ama simulasyon hissi bence rakipsiz.başından beri istisnasız kokpitten ve manuel oynarım.

Dlc'ler ile gelir bir sürü araba merak etmeyin.Moda oldu artık az içerik yapıp, sonradan parayla satmak.
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fotifoti 2 yıl
ps4'ü sattım kurtuldum. dipsiz kuyu anasını satayım. onu al bunu al bitmiyor
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Kulak Misafiri 2 yıl
Söylemeyeyim dedim dayanamadım, şu youtube linkini ne zaman düzelteceksiniz? Bu konuda sorun yaşayan bir tek ben miyim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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esmerbuyucu 2 yıl
Forza 4K Xbox Scorpio
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Powerman1923 2 yıl en beğenilen
gran turismo 5'de motor sesleri elektrikli süpürge seslerine benziyordu rakibi forza 5 yılda 4-5 tane harika oyun çıkarmışken bunlar 10 yıldır 1 adam akıllı oyun çıkaramadılar
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Kadnezar 2 yıl
Sabırsızlıkla bekliyorum,çıktığı gibi alacağım.
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yaki83 2 yıl
Super oyuncu arkadaslar golgedeki sorunlar yuzunden oyunu begenmezler..
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