Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Nothing, yakında piyasaya sürülmesi planlanan amiral gemisi telefonu Nothing Phone (3) ile ilgili ayrıntıları açıklamaya devam ediyor. Şirket, yaklaşan telefonun Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 4 yonga setinden güç alacağını açıkladı. Yonga seti, en üst düzey Snapdragon 8 Elite seviyesinde olmasa da, Phone (2)'de kullanılan Snapdragon 8+ Gen 1'e göre hala ciddi performans kazanımları getirecek.

Selefine göre önemli performans artışı sunacak

Snapdragon 8s Gen 4, Galaxy S24 Ultra ve OnePlus 12 gibi cihazlarda bulunan Snapdragon 8 Gen 3 ile benzer performansı sunuyor. Şirketin CEO'su Carl Pei'ye göre kullanıcılar, Phone (2) ile karşılaştırıldığında %36'ya kadar daha yüksek CPU performansı, %88 yüksek GPU performansı ve NPU performansında %60 artış elde edecek.

Xiaomi Poco F7 çıkış tarihi açıklandı! İşte özellikleri 1 gün önce eklendi

7 yıla kadar yazılım desteğine sahip olacak

Nothing'in Kurucu Ortağı Akis Evangelidis ise şirketin Snapdragon 8 Gen 3 yerine neden Snapdragon 8s Gen 4'ü seçtiği sorusuna cevap verdi. Evangelidis, Snapdragon 8s Gen 4'ün daha iyi bir GPU, NPU, bağlantı, ISP ve yazılım desteğine sahip olduğunu belirterek, Phone (3)'ün 5 yıl işletim sistemi güncellemesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi desteğine sahip olacağını açıkladı. Nothing Phone (2)'de bu desteğin sırasıyla 3 yıl ve 4 yıl olduğunu belirtelim.

Sunduğu özelliklere göre rekabetçi bir fiyattan satışa sunulması beklenen Nothing Phone (3), 1 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Nothing Phone (3)'ün işlemcisi ve yazılım desteği belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: