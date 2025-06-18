Nothing Phone (3)'ün işlemcisi ve yazılım desteği belli oldu

Selefine göre önemli performans artışı sunacak
Snapdragon 8s Gen 4, Galaxy S24 Ultra ve OnePlus 12 gibi cihazlarda bulunan Snapdragon 8 Gen 3 ile benzer performansı sunuyor. Şirketin CEO'su Carl Pei'ye göre kullanıcılar, Phone (2) ile karşılaştırıldığında %36'ya kadar daha yüksek CPU performansı, %88 yüksek GPU performansı ve NPU performansında %60 artış elde edecek.
7 yıla kadar yazılım desteğine sahip olacak
Nothing'in Kurucu Ortağı Akis Evangelidis ise şirketin Snapdragon 8 Gen 3 yerine neden Snapdragon 8s Gen 4'ü seçtiği sorusuna cevap verdi. Evangelidis, Snapdragon 8s Gen 4'ün daha iyi bir GPU, NPU, bağlantı, ISP ve yazılım desteğine sahip olduğunu belirterek, Phone (3)'ün 5 yıl işletim sistemi güncellemesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi desteğine sahip olacağını açıkladı. Nothing Phone (2)'de bu desteğin sırasıyla 3 yıl ve 4 yıl olduğunu belirtelim.
Sunduğu özelliklere göre rekabetçi bir fiyattan satışa sunulması beklenen Nothing Phone (3), 1 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.Kaynakça https://x.com/AkisEvangelidis/status/1935007710732320906 https://x.com/nothing/status/1934929343504883974 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: