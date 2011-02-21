Sony'nin Android 3.0'lı yeni tableti ikinci çeyrekte gelebilir

Japon elektronik devi Sony, kapalı kapılar ardında tablet bilgisayar hazırlıklarına devam ediyor. Uzun süredir iddia edilmesine rağmen hakkında henüz çok fazla detay bulunmayan tablet bilgisayar, Uzakdoğu merkezli saygın yayın organlarından Digitimes'ın haberine, ikinci çeyrekte yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde pazara sunulacak.

Elde edilen bilgilere göre hacimli üretimi Quanta firmasına yaptırılacak tablet, Google'ın tablet bilgisayarlar için hazırladığı Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemiyle gelecek. Hangi SoC platformunu kullanacağı henüz bilinmeyen tabletin, Motorola Xoom ve Samsung Galaxy Tab II ile benzer şekilde Nvidia Tegra 2 ile gelmesi beklenebilir.

Digitimes'ın aynı hanerine göre oyun, müzik ve e-kitap okuyucusu özellikleri ekseninde geliştirilen tablet, PlayStation sertifikasına da sahip olacak.

Editörün Notu: Fotoğrafta Sony Dash görülüyor.