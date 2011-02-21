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Sony'nin Android 3.0'lı yeni tableti ikinci çeyrekte gelebilir

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Sony, kapalı kapılar ardında tablet bilgisayar hazırlıklarına devam ediyor. Uzun süredir iddia edilmesine rağmen hakkında henüz çok fazla detay bulunmayan tablet bilgisayar, Uzakdoğu merkezli saygın yayın organlarından Digitimes'ın haberine, ikinci çeyrekte yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde pazara sunulacak.

Elde edilen bilgilere göre hacimli üretimi Quanta firmasına yaptırılacak tablet, Google'ın tablet bilgisayarlar için hazırladığı Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemiyle gelecek. Hangi SoC platformunu kullanacağı henüz bilinmeyen tabletin, Motorola Xoom ve Samsung Galaxy Tab II ile benzer şekilde Nvidia Tegra 2 ile gelmesi beklenebilir.

Digitimes'ın aynı hanerine göre oyun, müzik ve e-kitap okuyucusu özellikleri ekseninde geliştirilen tablet, PlayStation sertifikasına da sahip olacak.

Editörün Notu: Fotoğrafta Sony Dash görülüyor.


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greenk 7 yıl
Sony çöküşte filan değil. Reklamada ihtiyacı yok.
Adamlar çok fazla satmanında peşinde değil işinize gelirse diyor. Ben yaptım mı fiyatı bu olur diyor.
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Farwynd 8 yıl
Sony çöküşe falan gittiği yok.
Sadece Sony'nin patentleri şirketi kurtarmaya yeter.Lakin sony acilen fiyat politikasını gözden geçirmeli.Zaten led ve lcd tv'lere bakınca aradaki kalite farkını görebiliyorsunuz.
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fatihcanery 8 yıl
sony ya ürün çıkarıyo yayınlanmıyo ya da gerçekten çöküşe doğru gidiyo.Sony haberlerini önceden sık sık duyardım,simdi lg ve samsung.Japonya ekonomisi gerilediğine şimdi inanıyorum,sony bile eski hızında değil... Bu tabletler çok hoşuma gidiyo notebook mu tablet mi deseniz ,tabi ki tablet..
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mszehir 8 yıl
kesinlik sony marka olarak çöküşte
ctr monitörden sonra lcd ve led tv de başarısız bir dönem geciriyor umarım başarılı olurlar .
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ZZ RAT 8 yıl
Sony'den güzel bir cihaz bekliyoruz,
her ne kadar son yıllarda Samsung'a karşı gerilemiş olsada
(akıllı telefon, LCD ve ED TV vs) yine de elektronik dedim mi
Sony'i tek geçerim.
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Batuist 8 yıl
android platformu üzerinde playstation sertifikası olması playstation markasının kendine özgü yapısına zarar vermiyor mu?
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DH Misafiri 8 yıl
Haydi sony görelim seni... Sony donanıma çok fazla önem veren bir firma... Zaten PSP2 ile klasını göstermişti, bakalım burada nasıl bir cihaz hazırlamışlar... Umarım beklentileri boşa çıkarmaz...
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devils_sword 8 yıl
herşeyede playstation damgası basıyolar artık . Playstation markasının kalitesini düşürdüler
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