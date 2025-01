PlayStation'dan PC'ye gelen bazı oyunlarda PSN hesap zorunluluğu kaldırıldı

Tam Boyutta Gör Sony, bir süredir PlayStation özel oyunlarının PC sürümlerinde PlayStation Network hesabını zorunlu kılıyor. PC oyuncularının itirazlarına rağmen şirketin tek oyunculu oyunları bile PSN hesabı gerektiriyor. Sony, bu karardan nihayet vazgeçti.

Marvel's Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri açıklandı 3 sa. önce eklendi

PlayStation Network (PSN) hesabı isteğe bağlı olacak

Resmi PlayStation Blog sayfasında PC’deki Sony oyunlarında PlayStation Network hesabıyla girişin tekrar isteğe bağlı hale getirildiği paylaşıldı.

Sony, PSN hesabı gerektirmeyecek oyunların bir listesini de paylaştı. Bugün PC’ye çıkış yapması beklenen Marvel’s Spider-Man 2, ardından God of War Ragnarök, Horizon Zero Dawn Remastered ve Nisan ayında gelmesi beklenen The Last of Us Part II Remastered’da PSN hesap isteğe bağlı olacak. PSN hesaplarıyla giriş yapan oyuncular, oyun içi bonus kazanma, kilidi açılabilir öğelere erken erişme gibi avantajlara sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Sony, PC'deki bazı oyunlarında PSN hesap zorunluluğunu kaldırdı