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    Anlık Bildirim

    PlayStation'dan PC'ye gelen bazı oyunlarda PSN hesap zorunluluğu kaldırıldı

    Sony Interactive Entertainment, PC'deki birkaç tek oyunculu oyun için PlayStation Network hesabı gereksinimini ortadan kaldırdığını duyurdu. PSN hesabına giriş ek öğelerin kilidini açacak.
    Sony PC oyunları PSN hesap zorunluluğu kalktı Tam Boyutta Gör
    Sony, bir süredir PlayStation özel oyunlarının PC sürümlerinde PlayStation Network hesabını zorunlu kılıyor. PC oyuncularının itirazlarına rağmen şirketin tek oyunculu oyunları bile PSN hesabı gerektiriyor. Sony, bu karardan nihayet vazgeçti.

    PlayStation Network (PSN) hesabı isteğe bağlı olacak

    Resmi PlayStation Blog sayfasında PC’deki Sony oyunlarında PlayStation Network hesabıyla girişin tekrar isteğe bağlı hale getirildiği paylaşıldı.

    Sony, PSN hesabı gerektirmeyecek oyunların bir listesini de paylaştı. Bugün PC’ye çıkış yapması beklenen Marvel’s Spider-Man 2, ardından God of War Ragnarök, Horizon Zero Dawn Remastered ve Nisan ayında gelmesi beklenen The Last of Us Part II Remastered’da PSN hesap isteğe bağlı olacak. PSN hesaplarıyla giriş yapan oyuncular, oyun içi bonus kazanma, kilidi açılabilir öğelere erken erişme gibi avantajlara sahip olacak.

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