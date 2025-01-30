PlayStation'dan PC'ye gelen bazı oyunlarda PSN hesap zorunluluğu kaldırıldı

PlayStation Network (PSN) hesabı isteğe bağlı olacak
Resmi PlayStation Blog sayfasında PC’deki Sony oyunlarında PlayStation Network hesabıyla girişin tekrar isteğe bağlı hale getirildiği paylaşıldı.
Sony, PSN hesabı gerektirmeyecek oyunların bir listesini de paylaştı. Bugün PC’ye çıkış yapması beklenen Marvel’s Spider-Man 2, ardından God of War Ragnarök, Horizon Zero Dawn Remastered ve Nisan ayında gelmesi beklenen The Last of Us Part II Remastered’da PSN hesap isteğe bağlı olacak. PSN hesaplarıyla giriş yapan oyuncular, oyun içi bonus kazanma, kilidi açılabilir öğelere erken erişme gibi avantajlara sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P