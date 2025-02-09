PSN kesintisi giderildi: PlayStation Plus üyelerine hediye tanımlandı

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Tam Boyutta Gör PlayStation konsol sahipleri, neredeyse bir gün süren PlayStation Network kesintisi yaşadı. Kesinti süresi boyunca Sony, PSN ile ilgili sorunlar yaşandığı bilgisini verdi ancak hiçbir detay paylaşmadı. İlginç olarak, PSN kesintisi giderildiğinde de yalnızca kullanıcıların artık online özelliklere sorunsuz bir şekilde erişebileceği paylaşımı yapıldı. Veri sızıntısı/saldırısının gerçekleşip gerçeklemediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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Sony: Rahatsızlıktan dolayı özür dileriz!

Sony, hafta sonu yaşanan 20 saatlik kesintiyle ilgili olarak ağ hizmetlerindeki sorunun tamamen giderildiğini paylaştı. Şirket, kaybedilen zamanın telafisi olarak tüm PlayStation Plus üyelerinin 5 gün ek üyelik kazanacağını duyurdu.

Öte yandan kesintiden yalnızca PlayStation Plus üyeleri etkilenmedi. Tek oyunculu oyunlar da Sony kimlik doğrulama sunucularının yanıt vermemesi nedeniyle çalışmadı. Ayrıca üye olmayanların ücretsiz oynanabilen oyunları oynaması engellendi.

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