PSN kesintisi giderildi: PlayStation Plus üyelerine hediye tanımlandı

Sony: Rahatsızlıktan dolayı özür dileriz!
Sony, hafta sonu yaşanan 20 saatlik kesintiyle ilgili olarak ağ hizmetlerindeki sorunun tamamen giderildiğini paylaştı. Şirket, kaybedilen zamanın telafisi olarak tüm PlayStation Plus üyelerinin 5 gün ek üyelik kazanacağını duyurdu.
Öte yandan kesintiden yalnızca PlayStation Plus üyeleri etkilenmedi. Tek oyunculu oyunlar da Sony kimlik doğrulama sunucularının yanıt vermemesi nedeniyle çalışmadı. Ayrıca üye olmayanların ücretsiz oynanabilen oyunları oynaması engellendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.