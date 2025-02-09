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    Anlık Bildirim

    PSN kesintisi giderildi: PlayStation Plus üyelerine hediye tanımlandı

    Sony konsolları ve platformlarının neredeyse tüm çevrimiçi hizmetlerini devre dışı bırakan PlayStation Network kesintisi, sonunda giderildi. Sony, özür mahiyetinde hediye tanımladı.
    PlayStation Network (PSN) kesinti sorunu çözüldü Tam Boyutta Gör
    PlayStation konsol sahipleri, neredeyse bir gün süren PlayStation Network kesintisi yaşadı. Kesinti süresi boyunca Sony, PSN ile ilgili sorunlar yaşandığı bilgisini verdi ancak hiçbir detay paylaşmadı. İlginç olarak, PSN kesintisi giderildiğinde de yalnızca kullanıcıların artık online özelliklere sorunsuz bir şekilde erişebileceği paylaşımı yapıldı. Veri sızıntısı/saldırısının gerçekleşip gerçeklemediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

    Sony: Rahatsızlıktan dolayı özür dileriz!

    Sony, hafta sonu yaşanan 20 saatlik kesintiyle ilgili olarak  ağ hizmetlerindeki sorunun tamamen giderildiğini paylaştı. Şirket, kaybedilen zamanın telafisi olarak tüm PlayStation Plus üyelerinin 5 gün ek üyelik kazanacağını duyurdu.

    Öte yandan kesintiden yalnızca PlayStation Plus üyeleri etkilenmedi. Tek oyunculu oyunlar da Sony kimlik doğrulama sunucularının yanıt vermemesi nedeniyle çalışmadı. Ayrıca üye olmayanların ücretsiz oynanabilen oyunları oynaması engellendi.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 2 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 2 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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