Sony'nin Ultrabook modeli yıl sona ermeden önce çıkabilir

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde global dizüstü bilgisayar satışlarının neredeyse yarısını ultrabook segmentinde yer alan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların oluşturması beklenirken, güçlü pazar öngörüleri ve Intel'in yatırımları, üreticileri de bu alan çekiyor. Hali hazırda Lenovo, Asus, Toshiba, Acer ve Toshiba gibi üreticiler ultrabook modellerini pazar sunmuş ya da sunmaya hazırlanırken (HP), kimi firmaların da geliştirme çalışmaları sürüyor.

VAIO Z serisi ile ultra-ince dizüstü bilgisayarlar geliştirme konusunda yıllara dayanan bir deneyime sahip Sony'nin de kapalı kapılar ardında ultrabook çalışmaları yaptığı ifade ediliyor. Daha önce yüksek üretim maliyetleri ve düşük kar marjı nedeniyle ultrabooklara pek sıcak bakmadığı belirtilen Sony'nin, Intel'in bu alandaki yatırımları ve 1000 doların altını hedef göstermesiyle birlikte fikrini değiştirdiği noktasında çeşitli yorumlar yapılıyor.

Yeni VAIO Z serisi, 16.65mm kalınlığı ve yüksek donanım özellikleriyle, Intel'in çizdiği Ultrabook profiline yakın bir duruş sergiliyor olsa bile yüksek fiyat etiketi bu segmentin gereksinimlerini karşılamıyor dolayısıyla Sony'nin gerçek anlamda bu segment için tasarlanmış modeller üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Sony'nin yeni Ultrabook modelini yıl sona ermeden önce pazara süreceği konuşuluyor.