Sony'nin VAIO Z serisi yeni nesil dizüstü bilgisayarları ortaya çıktı





Sony'nin en prestijli dizüstü bilgisayarlarını içeren VAIO Z serisi güncelleniyor. Taşınabilirlik, performans ve güvenilirlik gibi kriterleri buluşturduğu VAIO Z serisinde, hem tasarım hem de donanım bazında güncellemelere giden Sony, yeni modelleri için şu ana kadar resmi herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak Çin merkezli IT168 sitesi firmanın sessizliğini bozdu.

Intel'in Huron River kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesinin (Sandy Bridge jenerasyonu) mobil versiyonunu temel aldığı belirtilen yeni modellerde, hafiflik ve dayanıklılık göz önünde bulundurularak hazırlanan özel gödev tasarımına, ayarlamaları bizzat elle yapılan özel anakart tasarımına ve yeni nesil gürültü önleme teknolojisi gibi detaylarla yer veriliyor.

Tasarım özellikleriyle şimdiye kadar hazırlanan en şık VAIO Z tasarımı olarak nitelendirebileceğimiz yeni dizüstü bilgisayar serisinde, USB 3.0 teknolojisine de yer veriliyor. Yerleşik optik sürücü kullanımına gidilmeyen ancak özel bir harici sürücü tasarımı hazırlanan yeni VAIO Z serisinin spesifik özellikleri ise belirsizliğini koruyor.

Çıkış tarihi ve fiyatlandırma detayları henüz bilinmeyen yeni VAIO Z serisi için Sony'nin 28 Haziran Salı günü resmi açıklama yapacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.