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Sony'nin VAIO Z serisi yeni nesil dizüstü bilgisayarları ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin en prestijli dizüstü bilgisayarlarını içeren VAIO Z serisi güncelleniyor. Taşınabilirlik,  performans ve güvenilirlik gibi kriterleri buluşturduğu VAIO Z serisinde, hem tasarım hem de donanım bazında güncellemelere giden Sony, yeni modelleri için şu ana kadar resmi herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak Çin merkezli IT168 sitesi firmanın sessizliğini bozdu.
Intel'in Huron River kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesinin (Sandy Bridge jenerasyonu) mobil versiyonunu temel aldığı belirtilen yeni modellerde, hafiflik ve dayanıklılık göz önünde bulundurularak hazırlanan özel gödev tasarımına, ayarlamaları bizzat elle yapılan özel anakart tasarımına ve yeni nesil  gürültü önleme teknolojisi gibi detaylarla yer veriliyor.
Tasarım özellikleriyle şimdiye kadar hazırlanan en şık VAIO Z tasarımı olarak nitelendirebileceğimiz yeni dizüstü bilgisayar serisinde, USB 3.0 teknolojisine de yer veriliyor. Yerleşik optik sürücü kullanımına gidilmeyen ancak özel bir harici sürücü tasarımı hazırlanan yeni VAIO Z serisinin spesifik özellikleri ise belirsizliğini koruyor.
Çıkış tarihi ve fiyatlandırma detayları henüz bilinmeyen yeni VAIO Z serisi için Sony'nin 28 Haziran Salı günü resmi açıklama yapacağı da gelen haberler arasında yer alıyor. 

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DH Misafiri 8 yıl
Bir kaç yorumda ben yazmak istedim, öncelikle Sony den beklenen bir urun değil şu an z13 kullandığım için çok rahat kıyaslama yapıyorum, bir kere ekran kartı değişmiş bence iyi olmamış daha iyisi beklenir her zaman tasarım kesinlikle ço kötü z13 tasarım daha mukemmel cunku ekran kenarları buyumuz ve makına hafiflemiş ama cd surucu kaldırıldığından diye dusunuyorum bence oldukça pahalı cıkan z serisi bu parayı bu makinayla zor hak eder.
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halitkin 8 yıl
tasarım olarak gerçekten çok kötü ve demode. eski z serileri estetik olarak kat kat daha güzel.
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moon5 8 yıl
Sony biraz daha alınabilir yapmalı bu cihazları...çok kaliteli...
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DH Misafiri 8 yıl
Sony'nin tüm ürünleri çok şık bikere ...telefonlarından tvlerine kadar...bu işi iyi biliyorlar...
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Del_Myra 8 yıl
Neden amd fusion işlemcili dizüstü haberleri gelmiyor artık anlayabilmiş değilim
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séquestre 8 yıl
Keskin hatlar ile güçlü bir imaj vermeye çalışmışlar kötü de olmamış beğendim ..
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alibotan 8 yıl
acaba kaç kg eğer bir önceki jenerasyona göre hafifleme olduysa çok iyi ama sanki önden ve yandan görünümü hp probook serisine benzemiş tabi tasarım anlamında.
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