Sony'nin merakla beklenen "Lens-Kamera" konsepti, 3-4 hafta içerisinde resmi olarak duyurulabilir

Sony'nin farklı yapısıyla dikkatleri üzerine çeken lens "Lens-Kamera" konsepti için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Dahili sensörü, depolama birimi ve Wi-Fi / NFC kablosuz bağlantı destekleriyle akıllı cihazlar için geliştirilen Lens-Kamera konseptinin haberini teknoloji dünyasına duyuran SonyAlphaRumors, yeni edindiği bilgiler doğrultusunda bu sistemin 3 ya da 4 hafta içerisinde resmi olarak duyurulabileceğini belirtiyor.

Daha önce öğrendiğimiz kadarıyla iki farklı Lens-Kamera konsepti üzerinde çalışan Sony’nin ilk modelde RX100 MII fotoğraf makinesinde de kullanılan 1-inç sensör ve Zeiss marka lens, hazırlanan ikinci model üzerinde ise 10 kat optik yakınlaştırma sağlayan lensle beraber 1/2.3-inç 18MP CMOS sensör kullanacağı tahmin ediliyor.

Akıllı cihazlar üzerine özel bir aparat yardımıyla takılabilecek lensler, bağımsız olarak farklı açılarda da rahatlıkla kullanılabilecek ve sonuç olarak en üst seviye fotoğraf / video kalitesi elde edilebilecek.





http://www.sonyalpharumors.com/sr5-lens-camera-to-be-announced-within-the-next-3-4-weeks-tell-that-the-cnet-guys/