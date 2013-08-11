Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin merakla beklenen "Lens-Kamera" konsepti, 3-4 hafta içerisinde resmi olarak duyurulabilir

5 yıl
563
1
9
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin merakla beklenen
Sony'nin farklı yapısıyla dikkatleri üzerine çeken lens "Lens-Kamera" konsepti için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Dahili sensörü, depolama birimi ve Wi-Fi / NFC kablosuz bağlantı destekleriyle akıllı cihazlar için geliştirilen Lens-Kamera konseptinin haberini teknoloji dünyasına duyuran SonyAlphaRumors, yeni edindiği bilgiler doğrultusunda bu sistemin 3 ya da 4 hafta içerisinde resmi olarak duyurulabileceğini belirtiyor.
Daha önce öğrendiğimiz kadarıyla iki farklı Lens-Kamera konsepti üzerinde çalışan Sony’nin ilk modelde RX100 MII fotoğraf makinesinde de kullanılan 1-inç sensör ve Zeiss marka lens, hazırlanan ikinci model üzerinde ise 10 kat optik yakınlaştırma sağlayan lensle beraber 1/2.3-inç 18MP CMOS sensör kullanacağı tahmin ediliyor.
Akıllı cihazlar üzerine özel bir aparat yardımıyla takılabilecek lensler, bağımsız olarak farklı açılarda da rahatlıkla kullanılabilecek ve sonuç olarak en üst seviye fotoğraf / video kalitesi elde edilebilecek.


http://www.sonyalpharumors.com/sr5-lens-camera-to-be-announced-within-the-next-3-4-weeks-tell-that-the-cnet-guys/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CmSandman 5 yıl en beğenilen
eylül ayı hareketli geçecek sony bombaları patlatacak. :)
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aybey 5 yıl
Bu teknoloji çok sarsıcı ve piyasayı alt üst edecek bir gelişme. Şu an nex tarzı cihazlara alternatif olacak ilerde D-SLR modellerine rakip olacak... Bu gerçekten ne samsung, ne de Nokia'nın beklediği bir hareketti. Sony honami ile ilgili dikkat ederseniz iki farklı sensör boyutundan bahsedilmiş ve ayrıca değiştirilebilir lens olacak denmişti. Haberin doğruluğu da bu şekilde kanıtlanmış oldu. Kimse değiştirilebilir lens dendiğinde kendinden sensörlü lens beklemiyordu.
Harika bir teknoloji..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
onur01651
Honami ellerinde mi patladı l1020i ellerine alınca :D

Senin nerende ne patladı acaba?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 5 yıl
Bu teknolojiyi HEYECANLA bekliyorum. Fiyatlar fahiş olmazsa bir elimizde kumanda diğer elimizde lens makro çekmek harika olacaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 5 yıl
Honami ellerinde mi patladı l1020i ellerine alınca :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YasiN® 5 yıl
Birde herkesin kullanabileceği android ile uyumlu usbden takılan xenon flash olsa mxe-60 gibi herkes kullanabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gently weeps 5 yıl
Ağzım sulandı resmen:D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
Sony her alanda farkını gösteriyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 5 yıl
slr rakip mi geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CmSandman 5 yıl en beğenilen
eylül ayı hareketli geçecek sony bombaları patlatacak. :)
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl LG G2: Yeni nesil süper telefon tüm detaylarıyla video incelememizde Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim