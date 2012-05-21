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Sony'nin tablet bilgisayarları Android 4.0 güncellemesini ay sonunda alacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,3b
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony tablet bilgisayarları için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. Tablet S ve Tablet P olmak üzere güncel ürün gamında iki modeli olan ancak kapalı kapılar ardında en az bir tanesi PlayStation logosu taşıyacak yeni tablet modelleri üzerinde çalıştığı konuşulan Japon üretici, Android 4.0 güncellemesini bu ayın sonunda tüm bölgelerde kullanıma sunacak.
Tablet S modelinin Amerika versiyonu Android 4.0 güncellemesini Nisan ayında almış olsa bile aralarında Avrupa ve Japonya'nın da yer aldığı çok sayıda büyük pazarda henüz Android 4.0 güncellemesi çıkmış değil. Android 4.0 güncellemesi ile Sony Tanblet S, panoramik kamera modu ve sd kart erişimi getirilmiş galeri görüntüleyicisi gibi çeşitli güncellemeler ve ek özellikler kazanacak. Android 4.0 güncellemesinin Avrupa ile benzer zamanda ülkemizde de çıkması bekleniyor.

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DH Misafiri 7 yıl
Evet şuan bende 4.0.3 güncellemeyi yaptım, sorunsuz yükledim, Sony Xperia S için sabırsızlıkla bekliyorum.
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okorten 7 yıl
biraz evvel 4.0.3 guncellemeyi sorunsuz bir şekilde yükledim.bakalım tabletimizde pozitif neler olacak.
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Evivva 7 yıl
Hocam ben 4.0.3 ü yükledim cihazda %50 şarj istiyor jarja taktım
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DH Misafiri 7 yıl
Bence en kalitesi Sony tablet...elması koresi hikaye...
2 Yanıt Yanıtla
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Evivva 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bence en kalitesi Sony tablet...elması koresi hikaye...

+1
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utkubulutsimsek 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bence en kalitesi Sony tablet...elması koresi hikaye...

+1 KATILIYORUM Şüphe edenleri kulübümüze bekleriz. Bu arada tableti Rootlayarak geçebilirsiniz. Android 4.0.3 e Birçoğumuz zaten rootladı ve ICS kullanıyor.
Rootladıktan sonra öyle mi kalıyor şüpheleri için şu an ki android 4.0.3 sürümü root edilemiyor yani şimdi de geçseniz gelincede geçseniz bir fark etmeyecek ( bu root mesajım sony tablet kullanıcıları içindi ) İyi forumlar
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DH Misafiri 7 yıl
hp ile sonyi kıyaslayacak kadar bilgisiz olmayın. sony hpden kat kat fazla özellik taşıdığı için işletim sistemlerini dikkatli dağıtır. bu yüzden android firmasına bağlı gecikmeler olur. hpnin geçen senenin 2. çeyreğinde elinde kalan malları yarı fiyatına piyasaya sürdüğünü de biliyoruz.
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DH Misafiri 7 yıl
sedatkuran
biz hp touchpad de android ics 4.04 e geçtik adamlar da ics yapacaklarmış. yazık bu sonye

hp de sony gibi hem geçen yılı telefonları ve tabletleri hemde bu yılınkiler olmak üzere yaklaşık 14 15 model ics vermeye kalksaydı sen o zaman görürdün ics 4.0.4 leri
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Frievent 7 yıl
sedatkuran
biz hp touchpad de android ics 4.04 e geçtik adamlar da ics yapacaklarmış. yazık bu sonye

Yanılmıyorsam bunun Sony ile ilgisi yok. Dağıtımı yapan Androidden kaynaklana bir sorun diye düşünüyorum. Sonuç olarak ICS'i Sony değil Android belli bir takvime göre dağıtıyor.
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sedatkuran 7 yıl
biz hp touchpad de android ics 4.04 e geçtik adamlar da ics yapacaklarmış. yazık bu sonye
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sarjaleti 7 yıl
Gecikmediler mı sanki?
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