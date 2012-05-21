Sony'nin tablet bilgisayarları Android 4.0 güncellemesini ay sonunda alacak

Sony tablet bilgisayarları için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. Tablet S ve Tablet P olmak üzere güncel ürün gamında iki modeli olan ancak kapalı kapılar ardında en az bir tanesi PlayStation logosu taşıyacak yeni tablet modelleri üzerinde çalıştığı konuşulan Japon üretici, Android 4.0 güncellemesini bu ayın sonunda tüm bölgelerde kullanıma sunacak.

Tablet S modelinin Amerika versiyonu Android 4.0 güncellemesini Nisan ayında almış olsa bile aralarında Avrupa ve Japonya'nın da yer aldığı çok sayıda büyük pazarda henüz Android 4.0 güncellemesi çıkmış değil. Android 4.0 güncellemesi ile Sony Tanblet S, panoramik kamera modu ve sd kart erişimi getirilmiş galeri görüntüleyicisi gibi çeşitli güncellemeler ve ek özellikler kazanacak. Android 4.0 güncellemesinin Avrupa ile benzer zamanda ülkemizde de çıkması bekleniyor.