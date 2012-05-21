Sony'nin tablet bilgisayarları Android 4.0 güncellemesini ay sonunda alacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony tablet bilgisayarları için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. Tablet S ve Tablet P olmak üzere güncel ürün gamında iki modeli olan ancak kapalı kapılar ardında en az bir tanesi PlayStation logosu taşıyacak yeni tablet modelleri üzerinde çalıştığı konuşulan Japon üretici, Android 4.0 güncellemesini bu ayın sonunda tüm bölgelerde kullanıma sunacak.
Tablet S modelinin Amerika versiyonu Android 4.0 güncellemesini Nisan ayında almış olsa bile aralarında Avrupa ve Japonya'nın da yer aldığı çok sayıda büyük pazarda henüz Android 4.0 güncellemesi çıkmış değil. Android 4.0 güncellemesi ile Sony Tanblet S, panoramik kamera modu ve sd kart erişimi getirilmiş galeri görüntüleyicisi gibi çeşitli güncellemeler ve ek özellikler kazanacak. Android 4.0 güncellemesinin Avrupa ile benzer zamanda ülkemizde de çıkması bekleniyor.
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+1 KATILIYORUM Şüphe edenleri kulübümüze bekleriz. Bu arada tableti Rootlayarak geçebilirsiniz. Android 4.0.3 e Birçoğumuz zaten rootladı ve ICS kullanıyor. Rootladıktan sonra öyle mi kalıyor şüpheleri için şu an ki android 4.0.3 sürümü root edilemiyor yani şimdi de geçseniz gelincede geçseniz bir fark etmeyecek ( bu root mesajım sony tablet kullanıcıları içindi ) İyi forumlar
hp de sony gibi hem geçen yılı telefonları ve tabletleri hemde bu yılınkiler olmak üzere yaklaşık 14 15 model ics vermeye kalksaydı sen o zaman görürdün ics 4.0.4 leri
Yanılmıyorsam bunun Sony ile ilgisi yok. Dağıtımı yapan Androidden kaynaklana bir sorun diye düşünüyorum. Sonuç olarak ICS'i Sony değil Android belli bir takvime göre dağıtıyor.