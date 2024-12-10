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    Sony, sinematik evreni Spider-Verse'ün fişini çekti

    Sony, üst üste gelen hayal kırıklıklarına daha fazla dayanamadı ve Spider-Verse adını verdiği sinematik evreninin fişini çekti. Kraven the Hunter bu evrenden çıkan son film olacak.
    Sony, Spider-Verse evreninin fişini çekti Tam Boyutta Gör
    Disney'in MCU ile yakaladığı başarıyı tekrarlamak isteyen stüdyolardan biri olan Sony, bu amaç doğrultusunda kendi sinematik evrenini kurdu. Spider-Verse adını taşıyan bu evren; Venom, Morbius, Madame Web gibi Örümcek-Adam çizgi romanlarından tanıdığımız yan karakterleri bir araya getiriyordu. En azından hedef bu yöndeydi. Ancak Sony daha bu karakterleri bir araya bile getiremeden Spider-Verse'ün fişini çekti.

    Venom filmleri dışında Sony için tam anlamıyla hayal kırıklığına dönüşen Spider-Verse'ten hâlâ çıkacak bir film daha var. O da bu hafta vizyona girecek olan Avcı Kraven (Kraven the Hunter). Ama gelen son haberler Kraven the Hunter'ın bu evrenden çıkan son film olacağını söylüyor.

    Spider-Woman, El Muerto ve Diğer Tüm Spider-Verse Filmleri İptal Oldu

    Bu evrenin fişinin çekilmiş olması, Sony'nin üzerinde çalıştığı diğer Spider-Verse filmlerinin de iptal edildiği anlamına geliyor. Stüdyonun hazırlık aşamasındaki en somut projesi, Olivia Wilde'nin yöneteceği Spider-Woman'dı. Bunun yanı sıra El Muerto, Hypno-Hustler, Nightwatch, Silver Sable, Black Cat, Jackpot gibi pek çok proje geliştiriliyordu. Şimdi bunlardan hiçbiri çekilmeyecek. Gerçi bu evrenden şu ana kadar çıkan filmlere bakarsak, bunun çok da büyük bir kayıp olduğunu söyleyemeyiz.

    Peki Sony bundan sonra ne yapacak? Şirket henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da sektör içinden alınan bilgiler, şirketin bundan sonra Spider-Man 4'e ve animasyon Spider-Verse serisine odaklanacağını gösteriyor. Diğer yandan Amazon çatısı altında hazırlanan Spider-Noir dizisi de yoluna devam ediyor.

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